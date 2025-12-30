На фронте – 142 столкновения, ВСУ ликвидировали 118 оккупантов на Покровском направлении. - Генштаб
В течение 30 декабря на фронте произошло 142 боестолкновения. Наиболее активно враг пытался атаковать на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба по состоянию на 22:00.
Обстрелы
Противник нанес три ракетных и 34 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 101 управляемую авиабомбу, осуществил 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.
Боевые действия на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб, осуществил 60 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и в сторону Избицкого и Лимана.
На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлениях населенных пунктов Богуславка, Песчаное и Шийковка. В настоящее время один бой продолжается.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении враг осуществил 10 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Дробышево, Ставки и Дружелюбровка.
На Славянском направлении наши воины отбили три атаки врага в районе Дроновки и в направлении Платоновки.
На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.
- В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 28 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Ровно, Покровск, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка. Сейчас бои идут в трех локациях.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 118 оккупантов, из них 68 - безвозвратно. Уничтожено семь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, три наземных роботизированных комплекса, семь БПЛА, две антенны управления. Кроме того, поражены пушка, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, одна артиллерийская система и семь укрытий для личного состава.
На Александровском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Снежное, Вишневое, Приволье, Злагода, Рыбное и в направлениях Александрограда и Даниловки. Авиаудару подверглась Великомихайловка.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Белогорье и в сторону Варваровки, до сих пор продолжаются два боестолкновения. Под авиаударами врага оказались Железнодорожное, Бойково, Святопетровка.
На Ореховском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако нанес удары КАБами по населенным пунктам Орехов и Запорожье.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвигаться вперед в районе Антоновского моста, но безрезультатно.
На Слов'янському напрямку російські війська захопили населений пункт Пазено, повідомляє DeepState. Бої тривають у районі Васюківки, Свято-Покровського, Резниківки та у напрямку Закітного.
На Куп'янському напрямку противник заявив про заняття західної частини Мирного (раніше Московка) та опублікував кадри переміщення свого піхотного підрозділу, який займає позиції у житловій забудові. З огляду на сніг та його кількість, кадри свіжі.
У Сумській області противник зайняв «кишеню» між Андріївкою та Олексіївкою. Бої тривають у напрямку Кондратівки, за Андріївку, на захід від Юнаківки та на західній околиці Грабовського."