За сутки на фронте - 209 боестолкновений, самыми горячими направлениями остаются Покровское, Константиновское и Александровское, - Генштаб

Начался 1405-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за минувшие сутки на фронте зафиксировано 209 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3436 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4412 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам:

Подгавриловка, Покровское, Гавриловка Днепропетровской области;

Варваровка, Верхняя Терса, Рождественка, Воздвижевка, Зализнычное, Любицкое Запорожской области.

Удары по оккупантам

За прошедшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять атак врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, осуществил 103 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Григоровки и Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закитное, Дружелюбровка, Диброва, Озерное и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 19 попыток противника продвинуться в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Степовое, Плавни и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки агрессора не обнаружены.