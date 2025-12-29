За сутки на фронте - 209 боестолкновений, самыми горячими направлениями остаются Покровское, Константиновское и Александровское, - Генштаб
Начался 1405-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за минувшие сутки на фронте зафиксировано 209 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3436 обстрелов, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4412 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам:
- Подгавриловка, Покровское, Гавриловка Днепропетровской области;
- Варваровка, Верхняя Терса, Рождественка, Воздвижевка, Зализнычное, Любицкое Запорожской области.
Удары по оккупантам
За прошедшие сутки артиллерия Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять атак врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, осуществил 103 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Прилепка и в сторону Григоровки и Избицкого.
На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закитное, Дружелюбровка, Диброва, Озерное и Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районе Серебрянки.
На Краматорском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Миньковки.
На Константиновском направлении враг осуществил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное.
На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 19 попыток противника продвинуться в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Степовое, Плавни и в сторону Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении враг осуществил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки агрессора не обнаружены.
На Гуляйпільському напрямку противник закріпився вздовж лісосмуг на північній околиці Гуляйполя. Бої йдуть за північно-західну частину та західну околицю.
Після зміщення удару на захід від Гуляйполя противник планує наступальну кампанію у напрямку міста Оріхів.
На Покровському напрямку противник закріпився на північній околиці Покровська в районі Динасового селища і продовжує атаки у напрямку свинокомплексів на північ від міста.
У Мирнограді ЗСУ зберігають низку позицій, проте опір має вогнищевий характер, оскільки російські війська зафіксовані у всіх районах у північній частині міста.
У Родинському противник зняв кадри демонстрації прапорів майже в усіх районах міста, проте ситуація відрізняється від Мирнограда. ЗСУ регулярно проводять контрдії та заходять углиб, у тому числі і до східної частини, тому бої за місто продовжуються.
Загалом ситуація найскладніша.
На Слов'янському напрямку російські війська зафіксовані у центральній частині Закітного. Під час одного з останніх штурмів противник зайняв позицію у житловій забудові, але потрапив під інтенсивний удар дронарів ЗСУ, що не дозволило йому закріпитися, бо вже не було кому.
З огляду на зміну фронту та топографічні особливості, російські війська продовжать тиснути на цей район."