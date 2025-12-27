РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
172 0

На фронте с начала суток произошло 117 боестолкновений. Больше всего боев - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

сводка Генштаба, ссу

С начала суток субботы, 27 декабря, на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли два ракетных и девять авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 22 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3188 дронов-камикадзе и осуществили 2466 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили одно штурмовое действие оккупантов. Также враг нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, осуществил 117 обстрелов.

Бои на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Лимана и Григоровки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
  • На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Петропавловки и Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Александровка, Лиман, Ставки и Дробышево. В данное время украинские защитники отражают одну атаку противника.

На Славянском направлении враг пять раз пытался прорваться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Васюковки, Предтечино и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка и в сторону Софиевки и Степановки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 31 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 106 оккупантов, из которых 77 - безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

  • одну реактивную систему залпового огня,
  • две единицы автомобильного транспорта,
  • одну самоходную артиллерийскую установку,
  • 21 беспилотный летательный аппарат,
  • пункт управления. 

Также ВСУ поразили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники и десять укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 15 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербовое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Бои на юге

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону Доброполья. Еще три боестолкновения продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Зализнычное.
  • На Ореховском направлении украинские подразделения остановили одну атаку захватчиков в районе Щербаков.
  • На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.

Генштаб ВС (7430) боевые действия (5370)
