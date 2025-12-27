На фронте с начала суток произошло 117 боестолкновений. Больше всего боев - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток субботы, 27 декабря, на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли два ракетных и девять авиационных ударов, применив 41 ракету и сбросив 22 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3188 дронов-камикадзе и осуществили 2466 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили одно штурмовое действие оккупантов. Также враг нанес один авиаудар, применив три управляемые авиабомбы, осуществил 117 обстрелов.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Старица, Волчанск, Прилепка и в сторону Лимана и Григоровки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили три штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в сторону Петропавловки и Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Александровка, Лиман, Ставки и Дробышево. В данное время украинские защитники отражают одну атаку противника.

На Славянском направлении враг пять раз пытался прорваться в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Васюковки, Предтечино и в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка и в сторону Софиевки и Степановки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 31 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 106 оккупантов, из которых 77 - безвозвратно.

Наши защитники уничтожили:

одну реактивную систему залпового огня,

две единицы автомобильного транспорта,

одну самоходную артиллерийскую установку,

21 беспилотный летательный аппарат,

пункт управления.

Также ВСУ поразили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники и десять укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 15 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербовое, Привольное, Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону Доброполья. Еще три боестолкновения продолжаются. Под авиаударом врага оказалось Зализнычное.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили одну атаку захватчиков в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.

