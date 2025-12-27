На фронті від початку доби відбулося 117 боєзіткнень. Найбільше боїв – на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби суботи, 27 грудня, на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Загарбники завдали двох ракетних та дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 22 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3188 дронів-камікадзе та здійснили 2466 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Петропавлівки та Піщаного.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 31 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 106 окупантів, з яких 77 — безповоротно.

Наші захисники знищили:

одну реактивну систему залпового вогню,

дві одиниці автомобільного транспорту,

одну самохідну артилерійську установку,

21 безпілотний літальний апарат,

пункт управління.

Також ЗСУ уразили артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та десять укриттів для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 12 спроб ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля. Ще три боєзіткнення тривають. Під авіаударом ворога опинилось Залізничне.

просунутись уперед в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля. Ще три боєзіткнення тривають. Під авіаударом ворога опинилось Залізничне. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили одну атаку загарбників в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

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