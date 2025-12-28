Ситуация в Купянске позитивная, зачистка продлится еще несколько недель, - Трегубов
В Купянске операция по очистке города от российских подразделений может затянуться еще на несколько недель, поскольку там до сих пор сохраняются отдельные очаги, в которых скрываются оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного 28 декабря рассказал начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.
Какова ситуация в городе?
"Зачистка в Купянске происходит достаточно медленно, потому что остается гражданское население. Во-вторых, это городские бои, они всегда идут достаточно медленно, но в самом городе ситуация складывается достаточно позитивно. Россияне остались в нескольких небольших карманах на территории города. Не знаю, возможно, еще займет недели две зачистка этих карманов, но учитывая то, что у россиян не получается, нет каких-то перспектив с разблокировкой, хотя было несколько порывов, то здесь достаточно все однозначно", - рассказал Трегубов.
"В Купянском районе они больше лезут по левому берегу Оскола. Если бы им в принципе это удалось, то это не привело бы к изменениям в самом городе", - добавил спикер.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
Жодного цивільного не повинно бути в активній зоні БД - примусова евакуація без варіантів.