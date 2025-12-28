РУС
Новости Бои на Купянском направлении
615 4

Ситуация в Купянске позитивная, зачистка продлится еще несколько недель, - Трегубов

В Купянске уничтожены 2 бронегруппы врага

В Купянске операция по очистке города от российских подразделений может затянуться еще на несколько недель, поскольку там до сих пор сохраняются отдельные очаги, в которых скрываются оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного 28 декабря рассказал начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация в городе?

"Зачистка в Купянске происходит достаточно медленно, потому что остается гражданское население. Во-вторых, это городские бои, они всегда идут достаточно медленно, но в самом городе ситуация складывается достаточно позитивно. Россияне остались в нескольких небольших карманах на территории города. Не знаю, возможно, еще займет недели две зачистка этих карманов, но учитывая то, что у россиян не получается, нет каких-то перспектив с разблокировкой, хотя было несколько порывов, то здесь достаточно все однозначно", - рассказал Трегубов.

"В Купянском районе они больше лезут по левому берегу Оскола. Если бы им в принципе это удалось, то это не привело бы к изменениям в самом городе", - добавил спикер.

Читайте также: В Купянске находится около 100 оккупантов, отрезанных от снабжения, - "Хартія"

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ранение 6-летней девочки, которую мать вернула после обязательной эвакуации в Купянск: женщине объявили о подозрении

Автор: 

боевые действия (5370) Харьковская область (2090) Купянский район (595) Купянск (897) война в Украине (7355)
Як стикуються між собою повідомлення про сотню оточених орків і про тривалість зачистки в кілька тижнів?
28.12.2025 12:02 Ответить
"Залишається цивільне населення" - це такі ж, як ото в Покровську - чекають "асвабадітєлєй" ніби-то для роботи водіями в окупаційнії армії, аби насправді хочуть бути згвалтованими?
28.12.2025 12:03 Ответить
Частина "цивільних" - передіті ждунами орки. Там потрібна фільтрація, інакше постійно в зачищених локаціях то там то там знову і знову будуть флаговтики пдарів і їхні засідки.
Жодного цивільного не повинно бути в активній зоні БД - примусова евакуація без варіантів.
28.12.2025 12:11 Ответить
Як Ви, пане Трегубов, вже задрали оцими свохми брехливими повідомленнями! Ви ж два тижні тому впевнено розповідали, що газова труба, по якій рашисти просочувалися й накопичувалися у Місті, повністю виведена з ладу і непридатна у подальшому для використання! А от дронар ЗСУ Юрій Бутусов, який воює у "Хартії" безпосередньо на тій ділянці фронту,- Вам прямо заперечує і розповідає, що по тій трубі рашисти як просочувались, так і продовжують просочуватися у саме місто, постійно підживлюючи своє угруповування у місті Куп'янськ, яке спільними зусиллями штурмових груп наші воїни ніяк не можуть знешкодити отих несчасних 200 засівших у погребах рашистів вже більше місяця!!!
28.12.2025 12:17 Ответить
 
 