Ситуація у Куп’янську позитивна, зачистка триватиме ще кілька тижнів, - Трегубов
У Куп’янську операція з очищення міста від російських підрозділів може затягнутися ще на кілька тижнів, оскільки там досі зберігаються окремі осередки, у яких переховуються окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного 28 грудня розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Яка ситуація у місті?
"Зачистка у Куп'янську відбувається достатньо повільно, бо залишається цивільне населення. По-друге, це міські бої, вони завжди йдуть достатньо повільно, але в самому місті ситуація достатньо позитивно складається. Росіяни залишилися в кількох невеличких кишенях на території міста. Не знаю, можливо, ще займе тижні два зачистка цих кишень, але враховуючи те, що у росіян не виходить, немає якихось перспектив з розблокування, хоча було кілька поривів, то тут достатньо все однозначно", - розповів Трегубов.
"На Куп'янщині вони більше лізуть по лівому берегу Осколу. Якби їм в принципі це вдалося, то не призвело б до змін в самому місті", - додав речник.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.
- Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.
- Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.
- 12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.
- Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.
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