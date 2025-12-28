Ситуація у Куп’янську позитивна, зачистка триватиме ще кілька тижнів, - Трегубов

У Куп’янську операція з очищення міста від російських підрозділів може затягнутися ще на кілька тижнів, оскільки там досі зберігаються окремі осередки, у яких переховуються окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного 28 грудня розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Яка ситуація у місті?

"Зачистка у Куп'янську відбувається достатньо повільно, бо залишається цивільне населення. По-друге, це міські бої, вони завжди йдуть достатньо повільно, але в самому місті ситуація достатньо позитивно складається. Росіяни залишилися в кількох невеличких кишенях на території міста. Не знаю, можливо, ще займе тижні два зачистка цих кишень, але враховуючи те, що у росіян не виходить, немає якихось перспектив з розблокування, хоча було кілька поривів, то тут достатньо все однозначно", - розповів Трегубов.

"На Куп'янщині вони більше лізуть по лівому берегу Осколу. Якби їм в принципі це вдалося, то не призвело б до змін в самому місті", - додав речник.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

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