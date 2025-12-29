За добу на фронті 209 боєзіткнень, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Костянтинівський та Олександрівський, - Генштаб

Розпочалася 1405-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах:

Підгаврилівка, Покровське, Гаврилівка Дніпропетровської області;

Варварівка, Верхня Терса, Різдвянка, Воздвижівка, Залізничне, Любицьке Запорізької області.

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Удари по окупантах

За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

Ситуація на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки.

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На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського.

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На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.