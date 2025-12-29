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Новини Ситуація на фронті Зведення Генштабу
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За добу на фронті 209 боєзіткнень, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Костянтинівський та Олександрівський, - Генштаб

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Розпочалася 1405-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3436 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4412 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах:

Також читайте: Зафіксовано 62 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб

Удари по окупантах

За минулу добу артилерія Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

Ситуація на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять атак ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 103 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на фронті 29 грудня

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

Також читайте: Частина Гуляйполя перебуває під контролем російських військ, – Сили оборони Півдня

Ситуація на фронті 29 грудня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.

Ситуація на фронті 29 грудня

Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве.

Читайте: Ситуація у Куп’янську позитивна, зачистка триватиме ще кілька тижнів, - Трегубов

Ситуація на фронті 29 грудня

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районі Серебрянки.

Ситуація на фронті 29 грудня

На Краматорському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Міньківки.

Також читайте: У Куп’янську перебуває близько 100 окупантів, відрізаних від постачання, - "Хартія"

Ситуація на фронті 29 грудня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

Ситуація на фронті 29 грудня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне.

Ситуація на фронті 29 грудня

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті від початку доби відбулося 117 боєзіткнень. Найбільше боїв – на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронті 29 грудня

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 19 ворожих спроб просунутись в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.

Ситуація на фронті 29 грудня

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Плавні та у бік Новоандріївки та Приморського.

Ситуація на фронті 29 грудня

Також читайте: Кілзони на фронті можуть сягати до 30 км, - Нацгвардія

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Ситуація на фронті 29 грудня

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Автор: 

Генштаб ЗС (8646) бойові дії (6105) війна в Україні (8738)
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