Россияне не могут спокойно заходить в Покровск. Все подступы к городу под контролем ВСУ, - Сырский

Несмотря на заявления российской пропаганды, войска противника не достигли полной цели в Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "24 каналу".

Какие действия врага на Покровском направлении?

По его словам, враг контролирует только часть города.

"Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под нашим контролем, под контролем действий наших дронов", - отметил Сырский.

Также в районе Покровска, по его словам, оборону держат украинские подразделения беспилотных сил – дронные бригады и полки.

"Раздаются призывы, что "все пропало", "надо выходить, спасать", "это глупо". Вопрос в том, куда уходить? В чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет сравнивать с землей? Такую агломерацию трудно разрушить", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Тактика КАБов

Россияне направляют до 50% всех авиабомб именно в этом направлении, пытаясь сравнять с землей многоэтажки, где могут работать снайперы и операторы БПЛА, говорит Сырский.

"С другой стороны, понятно, что оккупанты несут потери и не могут так продвигаться, как они бы хотели. Поэтому эта борьба продолжается", - говорит он.

Ежедневные штурмы врага в районах Мирнограда и Гришиного пока приносят оккупантам только большие потери без территориальных завоеваний, добавил он.