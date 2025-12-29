Россияне не могут спокойно заходить в Покровск. Все подступы к городу под контролем ВСУ, - Сырский
Несмотря на заявления российской пропаганды, войска противника не достигли полной цели в Покровско-Мирноградской агломерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "24 каналу".
Какие действия врага на Покровском направлении?
По его словам, враг контролирует только часть города.
"Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под нашим контролем, под контролем действий наших дронов", - отметил Сырский.
Также в районе Покровска, по его словам, оборону держат украинские подразделения беспилотных сил – дронные бригады и полки.
"Раздаются призывы, что "все пропало", "надо выходить, спасать", "это глупо". Вопрос в том, куда уходить? В чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет сравнивать с землей? Такую агломерацию трудно разрушить", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Тактика КАБов
- Россияне направляют до 50% всех авиабомб именно в этом направлении, пытаясь сравнять с землей многоэтажки, где могут работать снайперы и операторы БПЛА, говорит Сырский.
"С другой стороны, понятно, что оккупанты несут потери и не могут так продвигаться, как они бы хотели. Поэтому эта борьба продолжается", - говорит он.
Ежедневные штурмы врага в районах Мирнограда и Гришиного пока приносят оккупантам только большие потери без территориальных завоеваний, добавил он.
Він і на сьогодні пробує копіювати герасімова і шойгу.
узькій лоб і узькій мір + виховання в мосдроку.
ЩО ВИ ХОЧЕТЕ від убогого??
Рівень і повадки царьова.