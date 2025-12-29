РУС
Россияне не могут спокойно заходить в Покровск. Все подступы к городу под контролем ВСУ, - Сырский

покровськ

Несмотря на заявления российской пропаганды, войска противника не достигли полной цели в Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "24 каналу".

Какие действия врага на Покровском направлении?

По его словам, враг контролирует только часть города. 

"Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под нашим контролем, под контролем действий наших дронов", - отметил Сырский.

Также в районе Покровска, по его словам, оборону держат украинские подразделения беспилотных сил – дронные бригады и полки. 

"Раздаются призывы, что "все пропало", "надо выходить, спасать", "это глупо". Вопрос в том, куда уходить? В чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет сравнивать с землей? Такую агломерацию трудно разрушить", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Тактика КАБов

  • Россияне направляют до 50% всех авиабомб именно в этом направлении, пытаясь сравнять с землей многоэтажки, где могут работать снайперы и операторы БПЛА, говорит Сырский.

"С другой стороны, понятно, что оккупанты несут потери и не могут так продвигаться, как они бы хотели. Поэтому эта борьба продолжается", - говорит он.

Ежедневные штурмы врага в районах Мирнограда и Гришиного пока приносят оккупантам только большие потери без территориальных завоеваний, добавил он.

Донецкая область (11750) боевые действия (5379) Александр Сырский (789) Покровск (1099) Покровский район (1497) война в Украине (7372)
Топ комментарии
+8
Тому заходять неспокійно
29.12.2025 19:45 Ответить
+6
Ше б не хватало шоб кацапи заходили як на параді
29.12.2025 19:46 Ответить
+4
" Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею?" - у вас, дятлов, сколько времени было на подготовку, куда пойдут кацапы года полтора назад было понятно. Не, блин, заделаем новую фортецю Бахмут и положим там под КАБами хз сколько личного состава. Тактику врага ровнять всё с землёй тока сейчас прохавали? Вместо борьбы с носителями КАБов будем героически гробить солдат и эпически докладывать о сдерживании противника, а потом, как обычно, усё, личный состав кончился, дайте еще солдатиков. А что мешает пустить кацапню в Покровск и выжечь их там вместе с остатками архитектуры?
29.12.2025 19:58 Ответить
Тому заходять неспокійно
29.12.2025 19:45 Ответить
Ше б не хватало шоб кацапи заходили як на параді
29.12.2025 19:46 Ответить
29.12.2025 19:47 Ответить
...У 1654-му.
29.12.2025 20:05 Ответить
Ну от і весь підсумок його роботи у словах. Куди відходити? У поля. Ну якщо ти і зелений картель не підготували жодної оборонної лінії. То особисто я пропоную відходити саме до найближчого населеного пункту, або на береги річок, або інші складки місцевості. Тобто сам визнає, що особисто ним нічого не зроблено. От є Покровськ і все. За Покровськом його мозкові здібності не працюють. Тобто для нього досягнення є лише те що ворог не може спокійно заходити у місто. То він заходить і буде заходити навіть неспокійно. Не доповідь, а брєд. Ха ха ха.
29.12.2025 19:54 Ответить
" Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею?" - у вас, дятлов, сколько времени было на подготовку, куда пойдут кацапы года полтора назад было понятно. Не, блин, заделаем новую фортецю Бахмут и положим там под КАБами хз сколько личного состава. Тактику врага ровнять всё с землёй тока сейчас прохавали? Вместо борьбы с носителями КАБов будем героически гробить солдат и эпически докладывать о сдерживании противника, а потом, как обычно, усё, личный состав кончился, дайте еще солдатиков. А что мешает пустить кацапню в Покровск и выжечь их там вместе с остатками архитектуры?
29.12.2025 19:58 Ответить
Дебіл, млять! (с)
29.12.2025 20:05 Ответить
можно спокойно спать
29.12.2025 20:14 Ответить
Балабол Сирський ще Торецьк обороняє. Своїм безсоромним язиком. Не заважайте йому обороняти цим органом Покровськ, Мирноград і Гуляйполе.
29.12.2025 20:20 Ответить
Як там троянди в Покровську? Дуже допомогли з обороздатністю?
29.12.2025 20:32 Ответить
Йди у відставку "генерал-котел".
29.12.2025 20:32 Ответить
Пропащий гандон.
Він і на сьогодні пробує копіювати герасімова і шойгу.
узькій лоб і узькій мір + виховання в мосдроку.
ЩО ВИ ХОЧЕТЕ від убогого??
Рівень і повадки царьова.
29.12.2025 20:33 Ответить
И тебю на встрече выпускников- не того...
29.12.2025 20:41 Ответить
 
 