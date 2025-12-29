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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Росіяни не можуть спокійно заходити у Покровськ. Усі підступи до міста під контролем ЗСУ, - Сирський

покровськ

Попри заяви російської пропаганди, війська противника не досягли повної мети у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "24 каналу".

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Які дії ворога на Покровському напрямку?

За його словами, ворог контролює лише частину міста. 

"Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під нашим контролем, під контролем дії наших дронів", - зазначив Сирський.

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Також у районі Покровська, за його словами, тримають оборону українські підрозділи безпілотних сил – дронові бригади й полки. 

"Лунають заклики, що "все пропало", "треба виходити, рятувати", "це нерозумно". Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею? Таку агломерацію важко зруйнувати", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Тактика КАБів

  • Росіяни спрямовують до 50% усіх авіабомб саме на цей напрямок, намагаючись зрівняти із землею багатоповерхівки, де можуть працювати снайпери та оператори БпЛА, каже Сирський.

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"З іншого боку, зрозуміло, що окупанти зазнають втрат і не можуть так просуватися, як вони б хотіли. Тому ця боротьба триває", - каже він.

Щоденні штурми ворога в районах Мирнограда та Гришиного наразі приносять окупантам лише великі втрати без територіальних здобутків, додав він.

Автор: 

Донецька область (11490) бойові дії (6105) Сирський Олександр (976) Покровськ (1360) Покровський район (1811) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+10
Ше б не хватало шоб кацапи заходили як на параді
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29.12.2025 19:46 Відповісти
+7
" Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею?" - у вас, дятлов, сколько времени было на подготовку, куда пойдут кацапы года полтора назад было понятно. Не, блин, заделаем новую фортецю Бахмут и положим там под КАБами хз сколько личного состава. Тактику врага ровнять всё с землёй тока сейчас прохавали? Вместо борьбы с носителями КАБов будем героически гробить солдат и эпически докладывать о сдерживании противника, а потом, как обычно, усё, личный состав кончился, дайте еще солдатиков. А что мешает пустить кацапню в Покровск и выжечь их там вместе с остатками архитектуры?
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29.12.2025 19:58 Відповісти
+5
Ну от і весь підсумок його роботи у словах. Куди відходити? У поля. Ну якщо ти і зелений картель не підготували жодної оборонної лінії. То особисто я пропоную відходити саме до найближчого населеного пункту, або на береги річок, або інші складки місцевості. Тобто сам визнає, що особисто ним нічого не зроблено. От є Покровськ і все. За Покровськом його мозкові здібності не працюють. Тобто для нього досягнення є лише те що ворог не може спокійно заходити у місто. То він заходить і буде заходити навіть неспокійно. Не доповідь, а брєд. Ха ха ха.
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29.12.2025 19:54 Відповісти

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