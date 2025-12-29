Росіяни не можуть спокійно заходити у Покровськ. Усі підступи до міста під контролем ЗСУ, - Сирський

Попри заяви російської пропаганди, війська противника не досягли повної мети у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "24 каналу".

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Які дії ворога на Покровському напрямку?

За його словами, ворог контролює лише частину міста.

"Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під нашим контролем, під контролем дії наших дронів", - зазначив Сирський.

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Також у районі Покровська, за його словами, тримають оборону українські підрозділи безпілотних сил – дронові бригади й полки.

"Лунають заклики, що "все пропало", "треба виходити, рятувати", "це нерозумно". Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею? Таку агломерацію важко зруйнувати", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Тактика КАБів

Росіяни спрямовують до 50% усіх авіабомб саме на цей напрямок, намагаючись зрівняти із землею багатоповерхівки, де можуть працювати снайпери та оператори БпЛА, каже Сирський.

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"З іншого боку, зрозуміло, що окупанти зазнають втрат і не можуть так просуватися, як вони б хотіли. Тому ця боротьба триває", - каже він.

Щоденні штурми ворога в районах Мирнограда та Гришиного наразі приносять окупантам лише великі втрати без територіальних здобутків, додав він.