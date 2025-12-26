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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Оператори дронів ССО ліквідували чотирьох російських військових на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку фронту оператори безпілотних систем групи "ПОПРИВСЕ" 3-го полку Сил спеціальних операцій України успішно знищили чотирьох військовослужбовців армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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