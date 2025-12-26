Операторы дронов ССО ликвидировали четырех российских военных на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении фронта операторы беспилотных систем группы "ПОПРИВСЕ" 3-го полка Сил специальных операций Украины успешно уничтожили четырех военнослужащих армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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