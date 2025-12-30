С начала суток произошло 63 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 63.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Блешня, Ясная Поляна, Янжуловка, Костобобров Черниговской области; Рогизное, Волфино, Гудово, Искрисковщина, Бобылевка, Стягайловка Сумской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиаудара, сбросил пять управляемых авиабомб, осуществил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Избицкого и Лимана, два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отразили одно наступательное действие противника в направлении населенного пункта Богуславка.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону Новосергиевки и Дружелюбровки. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки и в направлении Платоновки. Одно сражение пока продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, а также в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Силы обороны отбили девять вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Ровное, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка, бои продолжаются в пяти локациях.

На Александровском направлении наши защитники отбили шесть атак врага в районах населенных пунктов Ялта, Снежное, Вишневое, Приволье, Злагода и в направлении Даниловки. Сейчас продолжаются два боестолкновения. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки, в пяти локациях бои не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако нанес удары КАБами по населенным пунктам Орехов и Запорожье.

На Приднепровском направлении: две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.