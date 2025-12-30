Более 150 боестолкновелений на фронте: самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Всего за прошедшие сутки, 29 декабря, на фронте было зафиксировано 151 боевое столкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 3651 обстрел, в том числе 62 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5287 дронов-камикадзе.
Авиаудары подверглись районы населенных пунктов Бездрик Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Славянск, Николаевка Донецкой области; Барвиновка, Новое Поле, Святопетровка, Зализнычное, Орехово Запорожской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 400 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения, также враг осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка в Харьковской области
Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилепки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодязное.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону Ямполя.
На Славянском направлении наши воины остановили три атаки противника в районе Дроновки.
На Краматорском направлении наступательных действий захватнических войск не отмечено.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещиевки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и в сторону Филии", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 13 атак в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских атак в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и Белогорье.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи Степового и Щербаков.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед, получили отпор.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За даними джерела https://hirado.hu/kulfold/cikk/2025/12/28/mar-nem-volt-mivel-harcolniuk-patkanyt-is-ettek-mirnogradban-letettek-a-fegyvert-az-utolso-ukran-tengereszgyalogosok-is Hirado.hu, останні українські бійці, яких змусили здатися в Мирнограді, розповіли, якими для них були останні кілька місяців. Telegram-канал Mash, спираючись на розповіді російських солдатів, пише: українські солдати контролювали три житлові райони в північній частині міста. Більшість із них були морськими піхотинцями, яким в останній період доводилося їсти щурів через відсутність постачання. Вони були в оточенні майже два місяці без будь-якого поповнення запасів.
Оскільки російська армія зміцнювала свої позиції в північній частині міста, українцям навіть не дали теоретичного шансу на поповнення запасів. "Українські війська місяць тому відмовилися від спроб прориву. Ті, хто здався, сказали, що їм нема чим воювати", - пише Mash. Раніше повідомлялося, що українські солдати, які залишилися в Димитрові (Мирнограді), здалися після того, як командування відмовилося їх евакуювати.
Секція "Дельта" групи "https://telegra.ph/Obzor-inoSMI-vstrecha-v-Mar-a-Lago-rossijskij-udar-i-glavnoe-prepyatstvie-dlya-mira-12-29 Інформаційний Спротив"