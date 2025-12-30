Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 206 910 человек (+1220 за сутки), 11 477 танков, 35 589 артсистем, 23 841 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 206 910 российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 206 910 (+1 220) человек

танков - 11 477 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23 841 (+4) ед.

артиллерийских систем - 35 589 (+19) ед.

РСЗО - 1 582 (+1) ед.

средства ПВО - 1 264 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 932 (+400) ед.

крылатые ракеты - 4 136 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 72 010 (+119) ед.

специальная техника - 4 031 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

