2 198 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 206 910 человек (+1220 за сутки), 11 477 танков, 35 589 артсистем, 23 841 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Бойцы 92-й бригады ликвидировали штурмовую группу россиян в посадке во время стрелкового боя

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 206 910 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 206 910 (+1 220) человек

танков - 11 477 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23 841 (+4) ед.

артиллерийских систем - 35 589 (+19) ед.

РСЗО - 1 582 (+1) ед.

средства ПВО - 1 264 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 932 (+400) ед.

крылатые ракеты - 4 136 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 72 010 (+119) ед.

специальная техника - 4 031 (+1) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Чумардоси грудень 24-го 48 670, грудень 25-го буде 35 ХХ0 що для цього року зовсім не погано
30.12.2025 07:21 Ответить
Слава ЗСУ !
30.12.2025 07:25 Ответить
коли вже прочитаємо знищено ***** -1 ?
30.12.2025 08:23 Ответить
Минув 4332 день москальсько-української війни.
149! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта та броня нормі, логістика добре, спецтехніка файно.
Логістика перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 206 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
30.12.2025 08:49 Ответить
30.12.2025 08:51 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
30.12.2025 08:53 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
30.12.2025 09:17 Ответить
 
 