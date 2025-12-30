Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 206 910 осіб (+1220 за добу), 11 477 танків, 35 589 артсистем, 23 841 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 206 910 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 206 910 (+1 220) осіб
танків - 11 477 (+5) од.
бойових броньованих машин - 23 841 (+4) од.
артилерійських систем - 35 589 (+19) од.
РСЗВ - 1 582 (+1) од.
засоби ППО - 1 264 (+0) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 932 (+400) од.
крилаті ракети - 4 136 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 72 010 (+119) од.
спеціальна техніка - 4 031 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
149! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта та броня нормі, логістика добре, спецтехніка файно.
Логістика перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 206 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!