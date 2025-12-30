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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 206 910 осіб (+1220 за добу), 11 477 танків, 35 589 артсистем, 23 841 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Бійці 92 бригади ліквідували штурмову групу росіян в посадці під час стрілецького бою

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 206 910 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 206 910 (+1 220) осіб

танків - 11 477 (+5) од.

бойових броньованих машин - 23 841 (+4) од.

артилерійських систем - 35 589 (+19) од.

РСЗВ - 1 582 (+1) од.

засоби ППО - 1 264 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 932 (+400) од.

крилаті ракети - 4 136 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 72 010 (+119) од.

спеціальна техніка - 4 031 (+1) од.

Також дивіться: Воїни 77-ї бригади знищують малі піхотні групи окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Рашист прикинувся мертвим серед лісу, але був ліквідований дронами 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8646) ліквідація (4828)
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Топ коментарі
+19
Минув 4332 день москальсько-української війни.
149! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта та броня нормі, логістика добре, спецтехніка файно.
Логістика перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 206 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
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30.12.2025 08:49 Відповісти
+14
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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30.12.2025 08:53 Відповісти
+11
Чумардоси грудень 24-го 48 670, грудень 25-го буде 35 ХХ0 що для цього року зовсім не погано
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30.12.2025 07:21 Відповісти

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