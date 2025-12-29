3 806 1
Воїни 77-ї бригади знищують малі піхотні групи окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку противник намагається діяти малими піхотними групами, переміщаючись по одному-двох військовослужбовцях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагаються скупчитись в одному районі, проте їхні спроби зриваються.
Пілоти 77-ї окремої аеромобільної бригади не дають ворогу можливості дійти до визначених районів, ліквідовуючи живу силу на підходах.
Зокрема було знищено:
- 6 окупантів;
- 1 НРК;
- 1 мототехніка;
- 2 укриття;
- 1 антена;
- 8 ворожих БпЛА.
Також на кадрах видно, що було уражено 1 танк противника, який був схований у будівлі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль