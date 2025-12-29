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Воїни 77-ї бригади знищують малі піхотні групи окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку противник намагається діяти малими піхотними групами, переміщаючись по одному-двох військовослужбовцях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагаються скупчитись в одному районі, проте їхні спроби зриваються.

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Пілоти 77-ї окремої аеромобільної бригади не дають ворогу можливості дійти до визначених районів, ліквідовуючи живу силу на підходах.

Зокрема було знищено:

  • 6 окупантів;
  • 1 НРК;
  • 1 мототехніка;
  • 2 укриття;
  • 1 антена;
  • 8 ворожих БпЛА.

Також на кадрах видно, що було уражено 1 танк противника, який був схований у будівлі.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) дрони (8682) 77 ОАБ (65) Харківська область (2977) Куп’янський район (768) Куп’янськ (1126) НРК наземний роботизований комплекс (156)
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