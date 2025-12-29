Воїни 77-ї бригади знищують малі піхотні групи окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку противник намагається діяти малими піхотними групами, переміщаючись по одному-двох військовослужбовцях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагаються скупчитись в одному районі, проте їхні спроби зриваються.

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Пілоти 77-ї окремої аеромобільної бригади не дають ворогу можливості дійти до визначених районів, ліквідовуючи живу силу на підходах.

Зокрема було знищено:

6 окупантів;

1 НРК;

1 мототехніка;

2 укриття;

1 антена;

8 ворожих БпЛА.

Також на кадрах видно, що було уражено 1 танк противника, який був схований у будівлі.

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