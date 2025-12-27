Зачистка Куп’янська бійцями 2-го корпусу НГУ "Хартія". ВIДЕО

Підрозділи пошуково-ударного угруповання "Хартія" оприлюднили відео бойових дій під час звільнення Куп’янська та навколишніх сіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 2-й корпус НГУ "Хартія" провели успішну штурмову операцію проти окупантів у районі Куп’янська та прилеглих населених пунктів.

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У ролику зафіксовано бойові дії з камер GoPro піхотинців і дронів, зокрема безпосередньо з території міста.

Бійці ведуть стрілецькі бої в лісистій місцевості, евакуацію поранених, застосування FPV-дронів по ворожій піхоті та укриттях, а також штурм будівель у районі міської лікарні, де переховувалися окупанти.

Подробиці

Під час операції, що тривала з 22 вересня по 12 грудня, підрозділи ПУУ "Хартія" звільнили Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці, вийшли до річки Оскіл північніше Куп’янська, перекривши наземні маршрути постачання ворога та розблокувавши українські сили на східному березі. За офіційними даними, під час операції було знищено 1027 російських військовослужбовців, 291 - поранено, 13 - взято в полон.

Контрнаступальна операція "Хартії" стала черговим етапом стабілізації ситуації на Харківщині. Влітку 2024 року бійці корпусу зупинили наступ противника, а з осені 2024-го по весну 2025-го - відбили низку лісових масивів на цьому напрямку.

Наразі триває зачистка Куп’янська. Підрозділи ПУУ "Хартія" продовжують працювати в центральній частині міста, де, за оцінками, залишається до 100 окупантів.

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