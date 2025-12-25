Руїни замість життя: понівечене війною місто Білицьке поблизу Покровська. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри з міста Білицьке Покровського району, яке зазнало масштабних руйнувань унаслідок дій російських окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з повітря опублікували аеророзвідники батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж". На записі видно знищену житлову забудову, пошкоджену інфраструктуру та сліди інтенсивних бойових дій.

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Місто, яке до повномасштабного вторгнення було мирним населеним пунктом, сьогодні виглядає спустошеним і понівеченим. Значна частина будівель непридатна для проживання, вулиці всіяні уламками та вирвами від ударів.

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Опубліковані кадри наочно демонструють справжні наслідки так званого російського "освобождєнія", яке залишає після себе руїни, знищені громади та гуманітарну катастрофу.

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"Кадри Білицького, міста у Покровському районі, яке не пережило російського "освобождєнія". Відео аеророзвідників батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж"", - йдеться у коментарі до відео.

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