Руїни замість життя: понівечене війною місто Білицьке поблизу Покровська. ВIДЕО
У мережі оприлюднено кадри з міста Білицьке Покровського району, яке зазнало масштабних руйнувань унаслідок дій російських окупаційних військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з повітря опублікували аеророзвідники батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж". На записі видно знищену житлову забудову, пошкоджену інфраструктуру та сліди інтенсивних бойових дій.
Місто, яке до повномасштабного вторгнення було мирним населеним пунктом, сьогодні виглядає спустошеним і понівеченим. Значна частина будівель непридатна для проживання, вулиці всіяні уламками та вирвами від ударів.
Опубліковані кадри наочно демонструють справжні наслідки так званого російського "освобождєнія", яке залишає після себе руїни, знищені громади та гуманітарну катастрофу.
"Кадри Білицького, міста у Покровському районі, яке не пережило російського "освобождєнія". Відео аеророзвідників батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж"", - йдеться у коментарі до відео.
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