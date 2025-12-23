Російський неонацист Мільчаков провів "Урок мужності" у школі Петербурга
Неонацист із ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков, який закликав страчувати всіх українських військовополонених, провів "Урок мужності" в одній зі шкіл російського Петербурга.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо
У телеграм-каналі ДШРГ опублікували фотографії з "уроку" та подяку неонацисту Мільчакову від адміністрації школи.
На знімках зображені дві людини в камуфляжі, які про щось розповідають школярам. Обличчя учасників заняття закриті.
У подяку відзначається "внесок" Мільчакова "у громадянсько-патріотичне виховання". При цьому номер школи та ім'я директора також приховані.
Російська служба "Радіо Свобода", дослідницький проєкт "Система" і видання Astra з'ясували, що йдеться про школу № 538 з поглибленим вивченням інформаційних технологій в Кіровському районі Петербурга. Урок пройшов ще 21 травня 2025 року.
Більше про Мільчакова
- Мільчаков став відомим у 2011 році після того, як убив і з'їв цуценя. Фотографії того, що сталося, він опублікував в інтернеті. Мільчаков ніколи не приховував своїх неонацистських поглядів, відзначають "Радіо Свобода" і "Медіазона". Він писав у соцмережах своє ім'я з рунами СС, називав Адольфа Гітлера своїм натхненником, а також публікував фотографії, де зображений на тлі прапора зі свастикою.
- З 2014 року Мільчаков воював на Донбасі проти України. У вересні 2022 року Мільчаков опублікував у телеграмі "Інструкцію з утилізації військовополонених ЗСУ", в якій радив катувати й вбивати їх.
- ДШРГ "Русич" та її командири внесені до санкційних списків ЄС, США та інших країн.
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Коли вже цьому підару кацапському заженуть кілок в улюблене його співвітчизниками місце???