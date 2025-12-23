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Новини Російські неонацисти
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Російський неонацист Мільчаков провів "Урок мужності" у школі Петербурга

Неонацист із ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков, який закликав страчувати всіх українських військовополонених, провів "Урок мужності" в одній зі шкіл російського Петербурга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо

У телеграм-каналі ДШРГ опублікували фотографії з "уроку" та подяку неонацисту Мільчакову від адміністрації школи.

Неонацист із ДШРГ Русич Мільчаков проводить уроки для росіян

На знімках зображені дві людини в камуфляжі, які про щось розповідають школярам. Обличчя учасників заняття закриті.

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У подяку відзначається "внесок" Мільчакова "у громадянсько-патріотичне виховання". При цьому номер школи та ім'я директора також приховані.

Російська служба "Радіо Свобода", дослідницький проєкт "Система" і видання Astra з'ясували, що йдеться про школу № 538 з поглибленим вивченням інформаційних технологій в Кіровському районі Петербурга. Урок пройшов ще 21 травня 2025 року.

Неонацист із ДШРГ Русич Мільчаков проводить уроки для росіян

Більше про Мільчакова

  • Мільчаков став відомим у 2011 році після того, як убив і з'їв цуценя. Фотографії того, що сталося, він опублікував в інтернеті. Мільчаков ніколи не приховував своїх неонацистських поглядів, відзначають "Радіо Свобода" і "Медіазона". Він писав у соцмережах своє ім'я з рунами СС, називав Адольфа Гітлера своїм натхненником, а також публікував фотографії, де зображений на тлі прапора зі свастикою.
  • З 2014 року Мільчаков воював на Донбасі проти України. У вересні 2022 року Мільчаков опублікував у телеграмі "Інструкцію з утилізації військовополонених ЗСУ", в якій радив катувати й вбивати їх.
  • ДШРГ "Русич" та її командири внесені до санкційних списків ЄС, США та інших країн.

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армія рф (21493) росія (70778) неонацизм (36)
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Топ коментарі
+12
Як вуха/голови правильно відрізати показав?

Коли вже цьому підару кацапському заженуть кілок в улюблене його співвітчизниками місце???
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23.12.2025 22:42 Відповісти
+10
Розповідав як дедивоєвалє ?
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23.12.2025 22:33 Відповісти
+6
Цей піде до кінця - жирна ціль для нашої розвідки
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23.12.2025 22:36 Відповісти

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