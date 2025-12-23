РУС
Российский неонацист Мильчаков провел "Урок мужества" в школе Петербурга

Неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, призывавший казнить всех украинских военнопленных, провел "Урок мужества" в одной из школ российского Петербурга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

В телеграм-канале ДШРГ опубликовали фотографии с "урока" и благодарность неонацисту Мильчакову от администрации школы.

Неонацист из ДШРГ Русич Мильчаков проводит уроки для россиян

На снимках изображены два человека в камуфляже, которые о чем-то рассказывают школьникам. Лица участников занятия закрыты.

В благодарности отмечается "вклад" Мильчакова "в гражданско-патриотическое воспитание". При этом номер школы и имя директора также скрыты.

Российская служба "Радио Свобода", исследовательский проект "Система" и издание Astra выяснили, что речь идет о школе №538 с углубленным изучением информационных технологий в Кировском районе Петербурга. Урок прошел еще 21 мая 2025 года.

Неонацист из ДШРГ Русич Мильчаков проводит уроки для россиян

Больше о Мильчакове

  • Мильчаков стал известен в 2011 году после того, как убил и съел щенка. Фотографии произошедшего он опубликовал в интернете. Мильчаков никогда не скрывал своих неонацистских взглядов, отмечают "Радио Свобода" и "Медиазона". Он писал в соцсетях свое имя с рунами СС, называл Адольфа Гитлера своим вдохновителем, а также публиковал фотографии, где изображен на фоне флага со свастикой.
  • С 2014 года Мильчаков воевал на Донбассе против Украины. В сентябре 2022 года Мильчаков опубликовал в телеграме "Инструкцию по утилизации военнопленных ВСУ", в которой советовал пытать и убивать их.
  • ДШРГ "Русич" и ее командиры внесены в санкционные списки ЕС, США и других стран.

армия РФ (21731) россия (98490) неонацизм (78)
Розповідав як дедивоєвалє ?
23.12.2025 22:33 Ответить
Ау! Малюк! Де "мільчаковська" павутина?
бАданов - де "супер" розвідники червоненко (шевченко) або майстренко?
Невже у Вас такі короткі руки???
23.12.2025 22:35 Ответить
На таке лайно не варто і сил витрачати .
Їх кацапі САМІ знищать - кілька днів тому "еспаньйолу" кацапи самі знищили
23.12.2025 22:40 Ответить
а як про кримського ставленика із 2014 року? Або х.... довгий - або сорочка коротка
23.12.2025 22:49 Ответить
Цей піде до кінця - жирна ціль для нашої розвідки
23.12.2025 22:36 Ответить
або для РДК і партизан...
23.12.2025 22:58 Ответить
Це та мерзота, що мріяла завоювати весь світ, під виглядом війни з Гітлером!
Це ті, що мріяли про панування над Україною, ті, що палили, голодами морили, нищили, травили Чорнобилями Україну!
23.12.2025 22:42 Ответить
Як вуха/голови правильно відрізати показав?

Коли вже цьому підару кацапському заженуть кілок в улюблене його співвітчизниками місце???
23.12.2025 22:42 Ответить
вирощують майбутню пітєрську інтєлєгєнцію.
23.12.2025 22:53 Ответить
Цю тварюку потрібно якнайшвидше закобзонити
23.12.2025 23:00 Ответить
Грамота у файлику)) на рамку грошей не вистачило? )) чи заздалегідь, фото в рамці йому подарували?))
