Российский неонацист Мильчаков провел "Урок мужества" в школе Петербурга
Неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, призывавший казнить всех украинских военнопленных, провел "Урок мужества" в одной из школ российского Петербурга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что известно
В телеграм-канале ДШРГ опубликовали фотографии с "урока" и благодарность неонацисту Мильчакову от администрации школы.
На снимках изображены два человека в камуфляже, которые о чем-то рассказывают школьникам. Лица участников занятия закрыты.
В благодарности отмечается "вклад" Мильчакова "в гражданско-патриотическое воспитание". При этом номер школы и имя директора также скрыты.
Российская служба "Радио Свобода", исследовательский проект "Система" и издание Astra выяснили, что речь идет о школе №538 с углубленным изучением информационных технологий в Кировском районе Петербурга. Урок прошел еще 21 мая 2025 года.
Больше о Мильчакове
- Мильчаков стал известен в 2011 году после того, как убил и съел щенка. Фотографии произошедшего он опубликовал в интернете. Мильчаков никогда не скрывал своих неонацистских взглядов, отмечают "Радио Свобода" и "Медиазона". Он писал в соцсетях свое имя с рунами СС, называл Адольфа Гитлера своим вдохновителем, а также публиковал фотографии, где изображен на фоне флага со свастикой.
- С 2014 года Мильчаков воевал на Донбассе против Украины. В сентябре 2022 года Мильчаков опубликовал в телеграме "Инструкцию по утилизации военнопленных ВСУ", в которой советовал пытать и убивать их.
- ДШРГ "Русич" и ее командиры внесены в санкционные списки ЕС, США и других стран.
бАданов - де "супер" розвідники червоненко (
шевченко) або майстренко?
Невже у Вас такі короткі руки???
Їх кацапі САМІ знищать - кілька днів тому "еспаньйолу" кацапи самі знищили
Це ті, що мріяли про панування над Україною, ті, що палили, голодами морили, нищили, травили Чорнобилями Україну!
Коли вже цьому підару кацапському заженуть кілок в улюблене його співвітчизниками місце???