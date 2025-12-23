Российский неонацист Мильчаков провел "Урок мужества" в школе Петербурга

Неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков, призывавший казнить всех украинских военнопленных, провел "Урок мужества" в одной из школ российского Петербурга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

В телеграм-канале ДШРГ опубликовали фотографии с "урока" и благодарность неонацисту Мильчакову от администрации школы.

На снимках изображены два человека в камуфляже, которые о чем-то рассказывают школьникам. Лица участников занятия закрыты.

В благодарности отмечается "вклад" Мильчакова "в гражданско-патриотическое воспитание". При этом номер школы и имя директора также скрыты.

Российская служба "Радио Свобода", исследовательский проект "Система" и издание Astra выяснили, что речь идет о школе №538 с углубленным изучением информационных технологий в Кировском районе Петербурга. Урок прошел еще 21 мая 2025 года.

Больше о Мильчакове

Мильчаков стал известен в 2011 году после того, как убил и съел щенка. Фотографии произошедшего он опубликовал в интернете. Мильчаков никогда не скрывал своих неонацистских взглядов, отмечают "Радио Свобода" и "Медиазона". Он писал в соцсетях свое имя с рунами СС, называл Адольфа Гитлера своим вдохновителем, а также публиковал фотографии, где изображен на фоне флага со свастикой.

С 2014 года Мильчаков воевал на Донбассе против Украины. В сентябре 2022 года Мильчаков опубликовал в телеграме "Инструкцию по утилизации военнопленных ВСУ", в которой советовал пытать и убивать их.

ДШРГ "Русич" и ее командиры внесены в санкционные списки ЕС, США и других стран.

