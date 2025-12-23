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Кремлевский пропагандист Климов считает российских "двухсотых" в войне с Украиной: "Вопрос возникает по полтора миллионам". ВИДЕО

Капитан 3-го ранга в запасе и известный кремлевский турбопатриот Максим Климов публично обратил внимание на расхождения в количестве россиян, подписавших контракт с российской армией, и численности группировки армии РФ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, Климов проводит собственные математические подсчеты и интересуется, куда исчезли около 1,5 миллиона бойцов армии РФ.

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"Капитан 3-го ранга в запасе и турбопатриот Максим Климов проводит математические подсчеты и интересуется: куда исчезли полтора миллиона "лишних русских людей", - говорится в комментарии к публикации.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 199 280 человек (+1 420 за сутки), 11 446 танков, 35 331 артсистема, 23 792 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Читайте: Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч украинцев с оккупированных территорий, - Коордштаб

Автор: 

армия РФ (23273) кремль (760) пропаганда (3802) мобилизация (3128)
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Топ комментарии
+29
Я точно знаю, що усі кацапи,
Що на ланах Вкраїни полягли,
Кого собаки й свині не зіжрали,
Ті соняхами в полі проросли.

На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх з тієї купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
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23.12.2025 12:48 Ответить
+23
Україна вийшла у лідери по виробництву біодобрив з біосміття.
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23.12.2025 12:47 Ответить
+21
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23.12.2025 13:02 Ответить

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