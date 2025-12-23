Кремлевский пропагандист Климов считает российских "двухсотых" в войне с Украиной: "Вопрос возникает по полтора миллионам". ВИДЕО
Капитан 3-го ранга в запасе и известный кремлевский турбопатриот Максим Климов публично обратил внимание на расхождения в количестве россиян, подписавших контракт с российской армией, и численности группировки армии РФ в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, Климов проводит собственные математические подсчеты и интересуется, куда исчезли около 1,5 миллиона бойцов армии РФ.
"Капитан 3-го ранга в запасе и турбопатриот Максим Климов проводит математические подсчеты и интересуется: куда исчезли полтора миллиона "лишних русских людей", - говорится в комментарии к публикации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що на ланах Вкраїни полягли,
Кого собаки й свині не зіжрали,
Ті соняхами в полі проросли.
На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх з тієї купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...