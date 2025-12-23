Кремлевский пропагандист Климов считает российских "двухсотых" в войне с Украиной: "Вопрос возникает по полтора миллионам". ВИДЕО

Капитан 3-го ранга в запасе и известный кремлевский турбопатриот Максим Климов публично обратил внимание на расхождения в количестве россиян, подписавших контракт с российской армией, и численности группировки армии РФ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, Климов проводит собственные математические подсчеты и интересуется, куда исчезли около 1,5 миллиона бойцов армии РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Капитан 3-го ранга в запасе и турбопатриот Максим Климов проводит математические подсчеты и интересуется: куда исчезли полтора миллиона "лишних русских людей", - говорится в комментарии к публикации.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 199 280 человек (+1 420 за сутки), 11 446 танков, 35 331 артсистема, 23 792 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Читайте: Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч украинцев с оккупированных территорий, - Коордштаб