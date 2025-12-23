Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 199 280 человек (+1 420 за сутки), 11 446 танков, 35 331 артсистема, 23 792 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 199 280 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек
- танков – 11 446 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 23 792 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 35 331 (+23) ед.
- РСЗО – 1 576 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 966 (+113) ед.
- специальная техника – 4 029 (+0) ед.
Ликвидация российских военных
По оценкам украинских военных и международных аналитиков, армия РФ понесла самые большие потери именно в 2024 году, а количество санитарных и безвозвратных потерь (убитые и раненые) превысило 430 000 человек, что больше, чем в 2022 году и 2023 году вместе взятых.
Самые высокие ежемесячные потери в 2024 году:
-
Декабрь 2024 – примерно 48 670 убитых и раненых, самый высокий показатель с начала широкомасштабного вторжения.
-
Ноябрь 2024 года – около 45 720 потерь (убитые и раненые), в частности в отдельные дни более 2 000.
-
Сентябрь 2024 года – также считается одним из самых тяжелых месяцев, со средним числом потерь более 1 200 человек в день.
Эти пики связаны с активными боевыми операциями на восточном фронте, частыми штурмовыми атаками, а также интенсивными контратаками украинских войск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За сутки кацапський полк на гній....
@ "посидели в кабинах истребителей, после етого не спеша подожгли их и скрьілись с места преступления."
165! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Вся техніка файно, літачки та ППО супер 2:2.
Загальна результативність ППО перебільшила 98000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 199 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦