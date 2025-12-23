Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 199 280 человек (+1 420 за сутки), 11 446 танков, 35 331 артсистема, 23 792 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 199 280 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек

танков – 11 446 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 23 792 (+20) ед.

артиллерийских систем – 35 331 (+23) ед.

РСЗО – 1 576 (+1) ед.

средства ПВО – 1 263 (+0) ед.

самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 966 (+113) ед.

специальная техника – 4 029 (+0) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 82-й бригады подорвали оккупанта FPV-дроном во рву, пока сообщник стоял и смотрел. ВИДЕО

Ликвидация российских военных

По оценкам украинских военных и международных аналитиков, армия РФ понесла самые большие потери именно в 2024 году, а количество санитарных и безвозвратных потерь (убитые и раненые) превысило 430 000 человек, что больше, чем в 2022 году и 2023 году вместе взятых.

Самые высокие ежемесячные потери в 2024 году:

Декабрь 2024 – примерно 48 670 убитых и раненых, самый высокий показатель с начала широкомасштабного вторжения.

Ноябрь 2024 года – около 45 720 потерь (убитые и раненые), в частности в отдельные дни более 2 000.

Сентябрь 2024 года – также считается одним из самых тяжелых месяцев, со средним числом потерь более 1 200 человек в день.

Эти пики связаны с активными боевыми операциями на восточном фронте, частыми штурмовыми атаками, а также интенсивными контратаками украинских войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неудачный "трюк" оккупанта с мотоцикла подорвал его на дроне: бойцы батальона SIGNUM. ВИДЕО