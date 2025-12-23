РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 199 280 человек (+1 420 за сутки), 11 446 танков, 35 331 артсистема, 23 792 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 199 280 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек
  • танков – 11 446 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 792 (+20) ед.
  • артиллерийских систем – 35 331 (+23) ед.
  • РСЗО – 1 576 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
  • самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453) ед.
  • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 70 966 (+113) ед.
  • специальная техника – 4 029 (+0) ед.

Потери армии РФ

Ликвидация российских военных

По оценкам украинских военных и международных аналитиков, армия РФ понесла самые большие потери именно в 2024 году, а количество санитарных и безвозвратных потерь (убитые и раненые) превысило 430 000 человек, что больше, чем в 2022 году и 2023 году вместе взятых. 

Самые высокие ежемесячные потери в 2024 году:

  • Декабрь 2024 – примерно 48 670 убитых и раненых, самый высокий показатель с начала широкомасштабного вторжения. 

  • Ноябрь 2024 года – около 45 720 потерь (убитые и раненые), в частности в отдельные дни более 2 000. 

  • Сентябрь 2024 года – также считается одним из самых тяжелых месяцев, со средним числом потерь более 1 200 человек в день. 

Эти пики связаны с активными боевыми операциями на восточном фронте, частыми штурмовыми атаками, а также интенсивными контратаками украинских войск.

+12
Рясно👍💪 Слава ЗСУ!
23.12.2025 07:26 Ответить
+8
хенерали *****, яких навічно "демобилизировали" в ході "специальной военной обсерации":

23.12.2025 08:25 Ответить
+5
Нормально мразоти забаранили !
За сутки кацапський полк на гній....
23.12.2025 08:14 Ответить
Сподіваюсь літаки згоріли до стану невідновлення.
23.12.2025 08:24 Ответить
з екіпажами...
23.12.2025 08:32 Ответить
Ось що зробили диверсанти - цитата комента рашистської Z-пабліки:
@ "посидели в кабинах истребителей, после етого не спеша подожгли их и скрьілись с места преступления."

23.12.2025 08:44 Ответить
О ,Мадяр різдв'яні подарунки приготував)Свято наближається,свято наближається)
23.12.2025 08:31 Ответить
... лишень коників шкода.

23.12.2025 08:53 Ответить
"разбор полетов" від рашистського Z-блохера:



23.12.2025 10:08 Ответить
Судячи по кількості трупаків орків та калік, до нижнього новгорода прийшло щастя. 😀
23.12.2025 09:01 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
23.12.2025 09:02 Ответить
Минув 4325 день москальсько-української війни.
165! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Вся техніка файно, літачки та ППО супер 2:2.
Загальна результативність ППО перебільшила 98000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 199 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
23.12.2025 09:46 Ответить
А ось і літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
23.12.2025 10:00 Ответить
Дновгород.
