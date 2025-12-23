Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 199 280 осіб (+1 420 за добу), 11 446 танків, 35 331 артсистема, 23 792 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 199 280 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб
- танків – 11 446 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.
- артилерійських систем – 35 331 (+23) од.
- РСЗВ – 1 576 (+1) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Ліквідація російських військових
За оцінками українських військових та міжнародних аналітиків, армія РФ зазнала найбільших втрат саме у 2024 році 0 кількість санітарних і безповоротних втрат (вбиті й поранені) перевищила 430 000 осіб, що більше, ніж у 2022 році та 2023 році разом узятих.
Найвищі щомісячні втрати в 2024 році:
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Грудень 2024 - приблизно 48 670 вбитих і поранених, найвищий показник з початку широкомасштабного вторгнення.
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Листопад 2024 - близько 45 720 втрат (вбиті і поранені), зокрема у окремі дні понад 2 000.
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Вересень 2024 - також вважається одним з найважчих місяців, з середнім числом втрат понад 1 200 осіб на день.
Ці піки пов’язані із активними бойовими операціями на східному фронті, частими штурмовими атаками, а також інтенсивними контратаками українських військ.
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165! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Вся техніка файно, літачки та ППО супер 2:2.
Загальна результативність ППО перебільшила 98000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 199 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!