Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 199 280 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб

танків – 11 446 (+8) од.

бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.

артилерійських систем – 35 331 (+23) од.

РСЗВ – 1 576 (+1) од.

засоби ППО – 1 263 (+0) од.

літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453) од.

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.

спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

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Ліквідація російських військових

За оцінками українських військових та міжнародних аналітиків, армія РФ зазнала найбільших втрат саме у 2024 році 0 кількість санітарних і безповоротних втрат (вбиті й поранені) перевищила 430 000 осіб, що більше, ніж у 2022 році та 2023 році разом узятих.

Найвищі щомісячні втрати в 2024 році:

Грудень 2024 - приблизно 48 670 вбитих і поранених, найвищий показник з початку широкомасштабного вторгнення.

Листопад 2024 - близько 45 720 втрат (вбиті і поранені), зокрема у окремі дні понад 2 000.

Вересень 2024 - також вважається одним з найважчих місяців, з середнім числом втрат понад 1 200 осіб на день.

Ці піки пов’язані із активними бойовими операціями на східному фронті, частими штурмовими атаками, а також інтенсивними контратаками українських військ.

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