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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 199 280 осіб (+1 420 за добу), 11 446 танків, 35 331 артсистема, 23 792 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 199 280 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб
  • танків – 11 446 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од.
  • артилерійських систем – 35 331 (+23) од.
  • РСЗВ  – 1 576 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

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Втрати армії РФ

Ліквідація російських військових

За оцінками українських військових та міжнародних аналітиків, армія РФ зазнала найбільших втрат саме у 2024 році 0 кількість санітарних і безповоротних втрат (вбиті й поранені) перевищила 430 000 осіб, що більше, ніж у 2022 році та 2023 році разом узятих. 

Найвищі щомісячні втрати в 2024 році:

  • Грудень 2024 - приблизно 48 670 вбитих і поранених, найвищий показник з початку широкомасштабного вторгнення. 

  • Листопад 2024 - близько 45 720 втрат (вбиті і поранені), зокрема у окремі дні понад 2 000. 

  • Вересень 2024 - також вважається одним з найважчих місяців, з середнім числом втрат понад 1 200 осіб на день. 

Ці піки пов’язані із активними бойовими операціями на східному фронті, частими штурмовими атаками, а також інтенсивними контратаками українських військ.

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Автор: 

армія рф (21493) Генштаб ЗС (8629) ліквідація (4824) знищення (10520)
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Топ коментарі
+21
хенерали *****, яких навічно "демобилизировали" в ході "специальной военной обсерации":

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23.12.2025 08:25 Відповісти
+20
Рясно👍💪 Слава ЗСУ!
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23.12.2025 07:26 Відповісти
+17
Минув 4325 день москальсько-української війни.
165! одиниць знищеної техніки та 1420! чумардосів за день.
Вся техніка файно, літачки та ППО супер 2:2.
Загальна результативність ППО перебільшила 98000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 199 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
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23.12.2025 09:46 Відповісти

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