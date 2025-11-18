Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч украинцев с оккупированных территорий, - Коордштаб

Россия принудительно мобилизовала 46 327 украинцев с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, эти граждане вынуждены воевать против Украины. Данные Коордштаба охватывают период с февраля 2022 года по июль 2025 года и были получены украинской военной разведкой, подтверждены российской стороной.

Распределение мобилизованных по регионам:

Донецкая область - 5 368 человек

Луганская область - 4 650 человек

Запорожская область - 560 человек

Херсонская область - 478 человек

Крым - 35 272 человека

Севастополь - 5 368 человек

Украинцы среди пленных

16% военнопленных в лагерях Украины - граждане Украины, среди них 6% - крымчане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне начали новую волну скрытой мобилизации на оккупированной Луганщине, - ОВА

Законодательные изменения по обмену пленными

Усов сообщил, что планируется внесение изменений в Верховную Раду, которые будут предусматривать невозврат в РФ украинцев с временно оккупированных территорий во время обменов.

"Мы должны принимать правильное решение, когда поступает запрос от российской стороны на их обмен, потому что происходит обмен украинцев на украинцев. Мы должны делать все, чтобы они не возвращались в РФ, а оставались в Украине", - подчеркнул секретарь Коордштаба.

Он добавил, что в отношении некоторых украинцев, находящихся в плену, отечественные суды уже вынесли оправдательные приговоры, и сейчас ожидается их освобождение из лагерей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Луганской области агитация в ВС РФ появилась даже на квитанциях за коммунальные услуги. ФОТО