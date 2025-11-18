РУС
Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч украинцев с оккупированных территорий, - Коордштаб

Россия принудительно мобилизовала 46 327 украинцев с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, эти граждане вынуждены воевать против Украины. Данные Коордштаба охватывают период с февраля 2022 года по июль 2025 года и были получены украинской военной разведкой, подтверждены российской стороной.

Распределение мобилизованных по регионам:

  • Донецкая область - 5 368 человек

  • Луганская область - 4 650 человек

  • Запорожская область - 560 человек

  • Херсонская область - 478 человек

  • Крым - 35 272 человека

  • Севастополь - 5 368 человек

Украинцы среди пленных

16% военнопленных в лагерях Украины - граждане Украины, среди них 6% - крымчане.

Законодательные изменения по обмену пленными

Усов сообщил, что планируется внесение изменений в Верховную Раду, которые будут предусматривать невозврат в РФ украинцев с временно оккупированных территорий во время обменов.

"Мы должны принимать правильное решение, когда поступает запрос от российской стороны на их обмен, потому что происходит обмен украинцев на украинцев. Мы должны делать все, чтобы они не возвращались в РФ, а оставались в Украине", - подчеркнул секретарь Коордштаба.

Он добавил, что в отношении некоторых украинцев, находящихся в плену, отечественные суды уже вынесли оправдательные приговоры, и сейчас ожидается их освобождение из лагерей.

оккупация (10367) мобилизация (2957) Координационный штаб (56)
Нехай у сзч біжуть.
18.11.2025 13:28 Ответить
скільки в криму населення було в 14 році? 2 млн?
і всього "Крим - 35 272 осіб"
або Координаційний штаб просто із стелі цифру взяв, або щось не сходиться.
там мабуть тільки контрактників з 22 року було в два рази більше.
18.11.2025 13:30 Ответить
йдеться про саме мобілізованих

за контрактом звісно більше

.
18.11.2025 17:12 Ответить
все одно якась херня з цифрами. кацапи мобілізовували в 23 році, потім перейшли на контрактників
18.11.2025 17:14 Ответить
ЖОДНОГО УХИЛЯНТУ НЕМА. ВСІ радісно пішли на м'ясний штурм.
18.11.2025 14:25 Ответить
росія, на відміну від України, вміє "уважать сєбя заставіть".
Єслі родіна сказала "надо!" - нічєго нє остайотся, кромє как отвєтіть "єсть!".
18.11.2025 14:51 Ответить
Запорізька область - 560 осіб Херсонська область - 478 осіб - небагато довпойобив нашкрибли
18.11.2025 14:31 Ответить
не хотіли мутити серед місцевих-неприхильників рашки

.
