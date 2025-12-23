Кремлівський пропагандист Клімов рахує російських "двохсотих" у війні із Україною: "Вопрос возникает по полтора миллионам". ВIДЕО
Капітан 3-го рангу в запасі та відомий кремлівський турбопатріот Максим Клімов публічно звернув увагу на розбіжності щодо кількості росіян, які підписали контракт із російською армією та чисельністю угрупування армії РФ в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, Клімов проводить власні математичні підрахунки і цікавиться, куди зникли близько 1,5 мільйона бійців армії РФ.
"Капітан 3-го рангу в запасі та турбопатріот Максим Клімов проводить математичні підрахунки та цікавиться: куди зникли півтора мільйона "зайвих російських людей", - йдеться у коментарі до публікації.
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Що на ланах Вкраїни полягли,
Кого собаки й свині не зіжрали,
Ті соняхами в полі проросли.
На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх з тієї купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...