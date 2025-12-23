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Кремлівський пропагандист Клімов рахує російських "двохсотих" у війні із Україною: "Вопрос возникает по полтора миллионам". ВIДЕО

Капітан 3-го рангу в запасі та відомий кремлівський турбопатріот Максим Клімов публічно звернув увагу на розбіжності щодо кількості росіян, які підписали контракт із російською армією та чисельністю угрупування армії РФ в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, Клімов проводить власні математичні підрахунки і цікавиться, куди зникли близько 1,5 мільйона бійців армії РФ.

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"Капітан 3-го рангу в запасі та турбопатріот Максим Клімов проводить математичні підрахунки та цікавиться: куди зникли півтора мільйона "зайвих російських людей", - йдеться у коментарі до публікації.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 199 280 осіб (+1 420 за добу), 11 446 танків, 35 331 артсистема, 23 792 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Читайте: Росія примусово мобілізувала понад 46 тисяч українців з окупованих територій, - Коордштаб

Автор: 

армія рф (21493) кремль (573) пропаганда (2952) мобілізація (3476)
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Топ коментарі
+29
Я точно знаю, що усі кацапи,
Що на ланах Вкраїни полягли,
Кого собаки й свині не зіжрали,
Ті соняхами в полі проросли.

На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх з тієї купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
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23.12.2025 12:48 Відповісти
+23
Україна вийшла у лідери по виробництву біодобрив з біосміття.
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23.12.2025 12:47 Відповісти
+21
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23.12.2025 13:02 Відповісти

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