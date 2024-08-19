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Новости Война
19 023 49

Неонацистская группировка армии РФ ДШРГ "Русич" хочет провести ритуальное жертвоприношение пленного украинца

русич

Оккупанты из неонацистской группировки ДШРГ "Русич" призвали передать им пленного украинца для "ритуального жертвоприношения".

Как передает Цензор.НЕТ, призыв они опубликовали в Telegram-канале.

"Просим союзные подразделения предоставить нам одного пленного хохла (желательно не совсем славянина, а подкопченного, крымского татарина или что-то подобное) для проведения ритуального жертвоприношения Славянским Богам на праздник осеннего равноденствия для ободрения и укрепления духа нового личного состава подразделения", - говорится в сообщении.

Отметим, ДШРГ "Русич" ранее поддерживала расстрелы военнопленных украинцев. В сети также было опубликовано видео, на котором рашисты из ДШРГ отрезали голову.

Основателем ДШРГ "Русич" является неонацист Алексей Мильчаков. Группировка участвовала в войне против Украины с июня 2014 года по июль 2015 года на стороне так называемых "ЛДНР". После полномасштабного вторжения РФ они участвуют в войне в составе ВС РФ.

Читайте: В Финляндии российского боевика-неонациста Петровского, выдачи которого добивается Украина, оставили под стражей

Неонацисти із ДШРГ "Русич" просять дати їм полоненого для жертвопринесення

Автор: 

армия РФ (19115) неонацизм (78) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+35
Мильчакова нужно захватить живым и убивать постепенно, максимально продлив его мучения.
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19.08.2024 16:12
+34
Если бы у нас было такое подразделение нас бы США и Европа вместе с ООН живьем бы сожрали. А вот росийским достоевским, пушкиным и лермонтовым можно все и детей с женщинами насиловать и убивать и отрезать головы и конечности людям и сбивать самолеты и бомбить роддомы и детские больницы. Как никак розия председатель самой ООН
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19.08.2024 16:26
+26
с курска передадим... подкопченых русичей....
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19.08.2024 16:12
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Якби у нас був такий підрозділ їх би давно постріляло фсбу...
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19.08.2024 16:11 Ответить
Ви на СБУ не *******. Там є різні підрозділи... І люди гинуть що ну його *****. В мене від правої ноги залишилас кістка на грлені, мишці нема.
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19.08.2024 16:20 Ответить
Оті які журналістів переслідують та маски-шоу на підприємствах влаштовують, і чомусь отримують з/п з нашої кишені, то вони хто? І чому вони зайняти під час війни таким "ділом"?
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19.08.2024 17:46 Ответить
Если бы у нас было такое подразделение нас бы США и Европа вместе с ООН живьем бы сожрали. А вот росийским достоевским, пушкиным и лермонтовым можно все и детей с женщинами насиловать и убивать и отрезать головы и конечности людям и сбивать самолеты и бомбить роддомы и детские больницы. Как никак розия председатель самой ООН
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19.08.2024 16:26 Ответить
ООН - это что среднее между ООМ и ООЖ.
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19.08.2024 17:05 Ответить
Так могли бути типу "позаштатні", які ми типу не контролюємо, якісь там невловимі донецькі націоналісти... Виключно для покарання справжніх рускіх.
Газові труби в нейтральних водах біля Швеції ми підривати можемо, а на кіл посадити декілька москалів на своїй землі ні?
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19.08.2024 17:36 Ответить
Моторилу і курмаршала захєрчєнка відправити у пекло можуть, вагіньорів в Африці постріляти теж, а цих - ну ніяк. Дивина та й годі.
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19.08.2024 17:42 Ответить
Моторилу і курмаршала оприходували справжні патріоти яких зараз маринують по в'язницях
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19.08.2024 19:00 Ответить
Кацапи це інфернальне зло,і повинно бути знищене.Повністю
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19.08.2024 20:46 Ответить
Моторилу відпрвив до Кобзона Червінський. І Цемаха викрали теж і багато іншого. Це було до ЗЕ, який пересадив і розігнав весь майбутній Моссад
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21.08.2024 07:18 Ответить
нам і не потрібний такий 'підрозділ' зібраний з чікатіл. Може з якоїсь точки зору страх - це ефективна зброя, що знижує боєздатність ворога (Чечня тому приклад), але ми не дикуни, не монголи, вікінги чи гуни як русня, що застрягла в минулому. Ніж і кувалда не наша зброя, але ми можемо діяти швидко та обачливо. Є сотні ефективних способів знищити Мільчакова та йому подібних. Вибухівка під машину, FPV дрон зібраний в тилу, зараз вибухівку можна засунути куди хочеш (Татарський тому приклад). Та й самі россіяни можуть виносити вироки за наш кошт. Їх не хвилює доля россійських вбивць та пропагандистів, за пару пляшек балтики7 зроблять все що їм скажуть.
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19.08.2024 20:07 Ответить
с курска передадим... подкопченых русичей....
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19.08.2024 16:12 Ответить
Мильчакова нужно захватить живым и убивать постепенно, максимально продлив его мучения.
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19.08.2024 16:12 Ответить
Паяльник. Допоки розумом не поїде. Потім вже крематорій.
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19.08.2024 16:28 Ответить
Який паяльник , знову відімкнення прогнозують , а от паля - безвідмовно , їй електроенергія і нах не потрібна ((
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19.08.2024 16:43 Ответить
Смерть для нього мягка кара, а зробити з нього "самовара" і хай довго-довго живе
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19.08.2024 18:56 Ответить
Чим займаються СБУ та ГУР? А хрен його знає. Про каву в Ялті напевно. Їм це нецікаво.
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19.08.2024 16:13 Ответить
От ти на місці СБУ та ГУР-що особисто ти зробиш ? Ці фашисти-на полі бою, як ти збираєшся їх там окремо виловити ?
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19.08.2024 16:25 Ответить
Та яке там поле бою? Шляються по москвабадських забігайлівках.
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19.08.2024 16:28 Ответить
А ти не тикай, все правильно питають. Як цемахів вивозити, ківу знищувати, диверсії в глибокому тилу на кацапії робити, бпла катерами чєрнаморскій флот знищувати, так сбу може. А ******** кацапорилих показово, щоб на весь світ скарати, яких лише за один Айдар живцем давно освіжувати треба було, ні, вони невловимі як шуфріч-zорро і невидимі, як адвокат бакланов. Щось лукавством тхне.
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19.08.2024 17:40 Ответить
Ну ти ж мені тикаєш. Ти хоч уявляєш собі різницю, що таке знайти ківу десь там у якомусь котеджному містечку та що таке виловити цих ******** на фронті ?
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19.08.2024 17:54 Ответить
Мільчаков ніякого відношення до слов'ян не має. Це кацапсько-кацівський гібрид.
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19.08.2024 16:15 Ответить
Почекайте, козли. Ще до вас черга дійде. Боги ******* з вашої долі.
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19.08.2024 16:18 Ответить
Мільчакова треба вбивати шматочками.
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19.08.2024 16:21 Ответить
Спочатку разберись зі своїм "жопапріношенієм" для кадирівців
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19.08.2024 16:24 Ответить
Ну і де різні оони та гамнесті? Чи такі заяви кацапів -це нормально. А вчорашня булочка для кацапа-бранця це порушення конвенції!
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19.08.2024 16:25 Ответить
Перепостить новину для західних ЗМІ. Нехай згадують від кого вони газ беруть і з ким ведуть досі свій бізнес...
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19.08.2024 16:32 Ответить
вони чудово все знають. І да - їм начхати
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20.08.2024 02:10 Ответить
І оця мокшансько-удмуртсько-чувашсько-карельсько-іжорська *****та себе русичами називає? Андрофаги original вони, ось хто насправді.
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19.08.2024 16:34 Ответить
Видать туареги им мозги так и не вправили,но чернокожего в жертву приносить очкуют однако.
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19.08.2024 16:34 Ответить
"Русич" - шикарна назва для котячого корму....
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19.08.2024 16:35 Ответить
А в нас дуже переймаються станом пам'ятника лєніну на курщині...
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19.08.2024 16:38 Ответить
Судя по тому что называют Путина "бункерным дедом" это оппозиционный канал. Вот так стираются на войне решительные психи, которые могли бы восстать против тирании "деда".
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19.08.2024 16:48 Ответить
З 2014 року постійно задаю питання "Чому мільчаков досі живий"? Ось уже 10 років у відповідь "політкоректна тиша" спецслужб та всіх спецпідрозділів України. Мільчаков та всі без винятку члени "русіча" мають бути знайдені і знищені. Таке враження що збочений нацист мільчаков потрібний не тульки ***** і руzzофашистам, а й зєленському для мотивації українців. Ківа в порівяняні з мільчаковим був "піонером в коротких щтанцях"...
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19.08.2024 16:51 Ответить
А я навіть раніше - коли він підлітком цуцикам на камеру голови різав з насолодою та усмішечками, а мати його - така ж збочена садистка - його відмазувала, "бо воно ж ще дитинка, воно бавиться!"
Яблучко від яблуньки недалеко ябнулося!
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19.08.2024 17:30 Ответить
Яким підлітком? "В 2011 году 20-летний неонацист Мильчаков, позиционировавший себя как фанат петербургского футбольного клуба «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Зенит », опубликовал в социальной сети «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5 ВКонтакте » фотографии, на которых он убивает щенка, потом отрезает ему голову и съедает его мясоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-newsru-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-4 [4] . "
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19.08.2024 19:25 Ответить
Так сталося, що я з 2007 чи 2008 року (по 2014, бо почалася війна - і все!) сиділа на російському зоозахисному форумі "Пес та Кіт". Намагалася допомагати тваринкам, киця моя улюблена звідти приїхала до мене (я її ласкаво називала "москалечкою").
Так ось ця потвора ще років у 14-15 знущалася над котиками та цуциками у своєму Розчленінграді. І до поліції зверталися, і до міськради. А там відповідали: неповнолітня дитина, нічого не можемо зробити. Йдіть до батьків! А мати там така ж - на усю голову.
А вже далі - слава на всю збочену країну...
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19.08.2024 21:55 Ответить
Бачив свого часу інтервю з його матірю. Сталіністка, а це діагноз.
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19.08.2024 23:08 Ответить
Це все у коментах дуже цікаво, але для вестернів у соцмережах має звучати так: "Неонацисти з російської армії збираються зробити ритуальне вбивство українського воїна. Дайте Україні всю потрібну зброю зупинити нелюдів."
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19.08.2024 17:00 Ответить
на палю ******!
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19.08.2024 17:05 Ответить
Карамурза, відзовись, це до тебе прохання від твого «народа» який ні в чому не винен і взагалі з европейським духом без якого Європа просто не може існувати.
Суч...а!
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19.08.2024 17:35 Ответить
А от тут стоп.Ні одного касапа-нациста не брати в полон.Чік фінкою по горлу і все..не хай іде касап до своїх божків..
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19.08.2024 18:10 Ответить
І з ким збирається Захід та США ладнати перемовини ...? з людожерами середньовічч'я ?
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19.08.2024 18:19 Ответить
Так прийди и возьми Куск не далеко,или слабо,но должен знать ,если русичь попадет в плен скорей всего в новостях об этом не скажут....
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19.08.2024 18:57 Ответить
Де наші славні спецслужби? Чому ці тварини ще живі?
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19.08.2024 19:19 Ответить
Московія плює на всі підписані угоди, ООН лише витирає статут від харакання, замість того щоб дати в є.ло ванькам, хоча починати давати по морді потрібно було з Китаю, за Тибет. Догрались, тепер гопарь з боліт виє...
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19.08.2024 20:37 Ответить
Невже не проспонсорують пачку хаймарсів адресно на ціх виродків??
Їх ще з 2014го треба було занести в список !!!! Шкода що влада не приділяла увагу таким символічним речам!!!
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19.08.2024 21:29 Ответить
ну и где труженики буданова и малюка? поэхали к женам и мамкам русичей? или с блохерами проще и безопаснее
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20.08.2024 13:51 Ответить
 
 