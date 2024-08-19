Неонацистская группировка армии РФ ДШРГ "Русич" хочет провести ритуальное жертвоприношение пленного украинца

Оккупанты из неонацистской группировки ДШРГ "Русич" призвали передать им пленного украинца для "ритуального жертвоприношения".

Как передает Цензор.НЕТ, призыв они опубликовали в Telegram-канале.

"Просим союзные подразделения предоставить нам одного пленного хохла (желательно не совсем славянина, а подкопченного, крымского татарина или что-то подобное) для проведения ритуального жертвоприношения Славянским Богам на праздник осеннего равноденствия для ободрения и укрепления духа нового личного состава подразделения", - говорится в сообщении.

Отметим, ДШРГ "Русич" ранее поддерживала расстрелы военнопленных украинцев. В сети также было опубликовано видео, на котором рашисты из ДШРГ отрезали голову.

Основателем ДШРГ "Русич" является неонацист Алексей Мильчаков. Группировка участвовала в войне против Украины с июня 2014 года по июль 2015 года на стороне так называемых "ЛДНР". После полномасштабного вторжения РФ они участвуют в войне в составе ВС РФ.

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