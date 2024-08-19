Неонацистське угруповання армії РФ ДШРГ "Русич" хоче провести ритуальне жертвопринесення полоненого українця
Окупанти із неонацистського угруповання ДШРГ "Русич" закликали передати їм полоненого українця для "ритуального жертвопринесення".
Як передає Цензор.НЕТ, заклик вони опублікували у Telegram-каналі.
"Просимо союзні підрозділи надати нам одного полоненого хохла (бажано не зовсім слов'янина, а підкопченого, кримського татарина чи щось подібне) для проведення ритуального жертвопринесення Слов'янським Богам на свято осіннього рівнодення для підбадьорювання та зміцнення духу нового особового складу підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, ДШРГ "Русич" раніше підтримувала розстріли військовополонених українців. В мережі також було опубліковано відео, на якому рашисти із ДШРГ відрізали голову.
Засновником ДШРГ "Русич" є неонацист Олексій Мільчаков. Угруповання брало участь у війні проти України з червня 2014 року по липень 2015 року на боці так званих "ЛДНР". Після повномасштабного вторгнення РФ вони беруть участь у війні у складі ЗС РФ.
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Газові труби в нейтральних водах біля Швеції ми підривати можемо, а на кіл посадити декілька москалів на своїй землі ні?
Яблучко від яблуньки недалеко ябнулося!
Так ось ця потвора ще років у 14-15 знущалася над котиками та цуциками у своєму Розчленінграді. І до поліції зверталися, і до міськради. А там відповідали: неповнолітня дитина, нічого не можемо зробити. Йдіть до батьків! А мати там така ж - на усю голову.
А вже далі - слава на всю збочену країну...
Суч...а!
Їх ще з 2014го треба було занести в список !!!! Шкода що влада не приділяла увагу таким символічним речам!!!