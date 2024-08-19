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Новини Війна
19 023 49

Неонацистське угруповання армії РФ ДШРГ "Русич" хоче провести ритуальне жертвопринесення полоненого українця

русич

Окупанти із неонацистського угруповання ДШРГ "Русич" закликали передати їм полоненого українця для "ритуального жертвопринесення".

Як передає Цензор.НЕТ, заклик вони опублікували у Telegram-каналі.

"Просимо союзні підрозділи надати нам одного полоненого хохла (бажано не зовсім слов'янина, а підкопченого, кримського татарина чи щось подібне) для проведення ритуального жертвопринесення Слов'янським Богам на свято осіннього рівнодення для підбадьорювання та зміцнення духу нового особового складу підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, ДШРГ "Русич" раніше підтримувала розстріли військовополонених українців. В мережі також було опубліковано відео, на якому рашисти із ДШРГ відрізали голову.

Засновником ДШРГ "Русич" є неонацист Олексій Мільчаков. Угруповання брало участь у війні проти України з червня 2014 року по липень 2015 року на боці так званих "ЛДНР". Після повномасштабного вторгнення РФ вони беруть участь у війні у складі ЗС РФ.

Читайте: У Фінляндії російського бойовика-неонациста Петровського, видачі якого домагається Україна, залишили під вартою

Неонацисти із ДШРГ "Русич" просять дати їм полоненого для жертвопринесення

Автор: 

армія рф (17264) неонацизм (35) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+35
Мильчакова нужно захватить живым и убивать постепенно, максимально продлив его мучения.
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19.08.2024 16:12
+34
Если бы у нас было такое подразделение нас бы США и Европа вместе с ООН живьем бы сожрали. А вот росийским достоевским, пушкиным и лермонтовым можно все и детей с женщинами насиловать и убивать и отрезать головы и конечности людям и сбивать самолеты и бомбить роддомы и детские больницы. Как никак розия председатель самой ООН
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19.08.2024 16:26
+26
с курска передадим... подкопченых русичей....
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19.08.2024 16:12
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Якби у нас був такий підрозділ їх би давно постріляло фсбу...
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19.08.2024 16:11 Відповісти
Ви на СБУ не *******. Там є різні підрозділи... І люди гинуть що ну його *****. В мене від правої ноги залишилас кістка на грлені, мишці нема.
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19.08.2024 16:20 Відповісти
Оті які журналістів переслідують та маски-шоу на підприємствах влаштовують, і чомусь отримують з/п з нашої кишені, то вони хто? І чому вони зайняти під час війни таким "ділом"?
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19.08.2024 17:46 Відповісти
Если бы у нас было такое подразделение нас бы США и Европа вместе с ООН живьем бы сожрали. А вот росийским достоевским, пушкиным и лермонтовым можно все и детей с женщинами насиловать и убивать и отрезать головы и конечности людям и сбивать самолеты и бомбить роддомы и детские больницы. Как никак розия председатель самой ООН
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19.08.2024 16:26 Відповісти
ООН - это что среднее между ООМ и ООЖ.
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19.08.2024 17:05 Відповісти
Так могли бути типу "позаштатні", які ми типу не контролюємо, якісь там невловимі донецькі націоналісти... Виключно для покарання справжніх рускіх.
Газові труби в нейтральних водах біля Швеції ми підривати можемо, а на кіл посадити декілька москалів на своїй землі ні?
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19.08.2024 17:36 Відповісти
Моторилу і курмаршала захєрчєнка відправити у пекло можуть, вагіньорів в Африці постріляти теж, а цих - ну ніяк. Дивина та й годі.
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19.08.2024 17:42 Відповісти
Моторилу і курмаршала оприходували справжні патріоти яких зараз маринують по в'язницях
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19.08.2024 19:00 Відповісти
Кацапи це інфернальне зло,і повинно бути знищене.Повністю
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19.08.2024 20:46 Відповісти
Моторилу відпрвив до Кобзона Червінський. І Цемаха викрали теж і багато іншого. Це було до ЗЕ, який пересадив і розігнав весь майбутній Моссад
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21.08.2024 07:18 Відповісти
нам і не потрібний такий 'підрозділ' зібраний з чікатіл. Може з якоїсь точки зору страх - це ефективна зброя, що знижує боєздатність ворога (Чечня тому приклад), але ми не дикуни, не монголи, вікінги чи гуни як русня, що застрягла в минулому. Ніж і кувалда не наша зброя, але ми можемо діяти швидко та обачливо. Є сотні ефективних способів знищити Мільчакова та йому подібних. Вибухівка під машину, FPV дрон зібраний в тилу, зараз вибухівку можна засунути куди хочеш (Татарський тому приклад). Та й самі россіяни можуть виносити вироки за наш кошт. Їх не хвилює доля россійських вбивць та пропагандистів, за пару пляшек балтики7 зроблять все що їм скажуть.
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19.08.2024 20:07 Відповісти
с курска передадим... подкопченых русичей....
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19.08.2024 16:12 Відповісти
Мильчакова нужно захватить живым и убивать постепенно, максимально продлив его мучения.
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19.08.2024 16:12 Відповісти
Паяльник. Допоки розумом не поїде. Потім вже крематорій.
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19.08.2024 16:28 Відповісти
Який паяльник , знову відімкнення прогнозують , а от паля - безвідмовно , їй електроенергія і нах не потрібна ((
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19.08.2024 16:43 Відповісти
Смерть для нього мягка кара, а зробити з нього "самовара" і хай довго-довго живе
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19.08.2024 18:56 Відповісти
Чим займаються СБУ та ГУР? А хрен його знає. Про каву в Ялті напевно. Їм це нецікаво.
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19.08.2024 16:13 Відповісти
От ти на місці СБУ та ГУР-що особисто ти зробиш ? Ці фашисти-на полі бою, як ти збираєшся їх там окремо виловити ?
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19.08.2024 16:25 Відповісти
Та яке там поле бою? Шляються по москвабадських забігайлівках.
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19.08.2024 16:28 Відповісти
А ти не тикай, все правильно питають. Як цемахів вивозити, ківу знищувати, диверсії в глибокому тилу на кацапії робити, бпла катерами чєрнаморскій флот знищувати, так сбу може. А ******** кацапорилих показово, щоб на весь світ скарати, яких лише за один Айдар живцем давно освіжувати треба було, ні, вони невловимі як шуфріч-zорро і невидимі, як адвокат бакланов. Щось лукавством тхне.
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19.08.2024 17:40 Відповісти
Ну ти ж мені тикаєш. Ти хоч уявляєш собі різницю, що таке знайти ківу десь там у якомусь котеджному містечку та що таке виловити цих ******** на фронті ?
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19.08.2024 17:54 Відповісти
Мільчаков ніякого відношення до слов'ян не має. Це кацапсько-кацівський гібрид.
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19.08.2024 16:15 Відповісти
Почекайте, козли. Ще до вас черга дійде. Боги ******* з вашої долі.
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19.08.2024 16:18 Відповісти
Мільчакова треба вбивати шматочками.
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19.08.2024 16:21 Відповісти
Спочатку разберись зі своїм "жопапріношенієм" для кадирівців
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19.08.2024 16:24 Відповісти
Ну і де різні оони та гамнесті? Чи такі заяви кацапів -це нормально. А вчорашня булочка для кацапа-бранця це порушення конвенції!
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19.08.2024 16:25 Відповісти
Перепостить новину для західних ЗМІ. Нехай згадують від кого вони газ беруть і з ким ведуть досі свій бізнес...
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19.08.2024 16:32 Відповісти
вони чудово все знають. І да - їм начхати
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20.08.2024 02:10 Відповісти
І оця мокшансько-удмуртсько-чувашсько-карельсько-іжорська *****та себе русичами називає? Андрофаги original вони, ось хто насправді.
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19.08.2024 16:34 Відповісти
Видать туареги им мозги так и не вправили,но чернокожего в жертву приносить очкуют однако.
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19.08.2024 16:34 Відповісти
"Русич" - шикарна назва для котячого корму....
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19.08.2024 16:35 Відповісти
А в нас дуже переймаються станом пам'ятника лєніну на курщині...
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19.08.2024 16:38 Відповісти
Судя по тому что называют Путина "бункерным дедом" это оппозиционный канал. Вот так стираются на войне решительные психи, которые могли бы восстать против тирании "деда".
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19.08.2024 16:48 Відповісти
З 2014 року постійно задаю питання "Чому мільчаков досі живий"? Ось уже 10 років у відповідь "політкоректна тиша" спецслужб та всіх спецпідрозділів України. Мільчаков та всі без винятку члени "русіча" мають бути знайдені і знищені. Таке враження що збочений нацист мільчаков потрібний не тульки ***** і руzzофашистам, а й зєленському для мотивації українців. Ківа в порівяняні з мільчаковим був "піонером в коротких щтанцях"...
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19.08.2024 16:51 Відповісти
А я навіть раніше - коли він підлітком цуцикам на камеру голови різав з насолодою та усмішечками, а мати його - така ж збочена садистка - його відмазувала, "бо воно ж ще дитинка, воно бавиться!"
Яблучко від яблуньки недалеко ябнулося!
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19.08.2024 17:30 Відповісти
Яким підлітком? "В 2011 году 20-летний неонацист Мильчаков, позиционировавший себя как фанат петербургского футбольного клуба «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Зенит », опубликовал в социальной сети «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5 ВКонтакте » фотографии, на которых он убивает щенка, потом отрезает ему голову и съедает его мясоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-newsru-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-4 [4] . "
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19.08.2024 19:25 Відповісти
Так сталося, що я з 2007 чи 2008 року (по 2014, бо почалася війна - і все!) сиділа на російському зоозахисному форумі "Пес та Кіт". Намагалася допомагати тваринкам, киця моя улюблена звідти приїхала до мене (я її ласкаво називала "москалечкою").
Так ось ця потвора ще років у 14-15 знущалася над котиками та цуциками у своєму Розчленінграді. І до поліції зверталися, і до міськради. А там відповідали: неповнолітня дитина, нічого не можемо зробити. Йдіть до батьків! А мати там така ж - на усю голову.
А вже далі - слава на всю збочену країну...
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19.08.2024 21:55 Відповісти
Бачив свого часу інтервю з його матірю. Сталіністка, а це діагноз.
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19.08.2024 23:08 Відповісти
Це все у коментах дуже цікаво, але для вестернів у соцмережах має звучати так: "Неонацисти з російської армії збираються зробити ритуальне вбивство українського воїна. Дайте Україні всю потрібну зброю зупинити нелюдів."
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19.08.2024 17:00 Відповісти
на палю ******!
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19.08.2024 17:05 Відповісти
Карамурза, відзовись, це до тебе прохання від твого «народа» який ні в чому не винен і взагалі з европейським духом без якого Європа просто не може існувати.
Суч...а!
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19.08.2024 17:35 Відповісти
А от тут стоп.Ні одного касапа-нациста не брати в полон.Чік фінкою по горлу і все..не хай іде касап до своїх божків..
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19.08.2024 18:10 Відповісти
І з ким збирається Захід та США ладнати перемовини ...? з людожерами середньовічч'я ?
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19.08.2024 18:19 Відповісти
Так прийди и возьми Куск не далеко,или слабо,но должен знать ,если русичь попадет в плен скорей всего в новостях об этом не скажут....
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19.08.2024 18:57 Відповісти
Де наші славні спецслужби? Чому ці тварини ще живі?
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19.08.2024 19:19 Відповісти
Московія плює на всі підписані угоди, ООН лише витирає статут від харакання, замість того щоб дати в є.ло ванькам, хоча починати давати по морді потрібно було з Китаю, за Тибет. Догрались, тепер гопарь з боліт виє...
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19.08.2024 20:37 Відповісти
Невже не проспонсорують пачку хаймарсів адресно на ціх виродків??
Їх ще з 2014го треба було занести в список !!!! Шкода що влада не приділяла увагу таким символічним речам!!!
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19.08.2024 21:29 Відповісти
ну и где труженики буданова и малюка? поэхали к женам и мамкам русичей? или с блохерами проще и безопаснее
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20.08.2024 13:51 Відповісти
 
 