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Новини ПодіїЗа кордоном
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Фінляндія (765) екстрадиція (365) неонацизм (34)

У Фінляндії російського бойовика-неонациста Петровського, видачі якого домагається Україна, залишили під вартою

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

ян,славян,петровський

У Фінляндії окружний суд вирішив залишити під вартою російського бойовика-неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського), якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Рішення щодо продовження утримання Петровського під вартою суд ухвалив у понеділок.

Прикордонна служба вимагала продовження тримання чоловіка під вартою.

Як зазначається, окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, судовий розгляд стосувався саме Петровського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінська поліція почала перевірку російського бойовика-неонациста Петровського, якого суд вирішив не видавати Україні

Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.

Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
У Фінляндії життя "під_вартою" краще, ніж в кацапії.

Він там може дити роками. Головне, щоб не відповідати за свої злочини.
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11.12.2023 17:57
+4
ещё бы пару торнадовцев командировать в камеру этого кацапоушлёпка...
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11.12.2023 17:53
+2
Хай краще у фінів посидить, бо у нас знайде спосіб вийти.
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11.12.2023 18:17
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Прочитав - "знищили під вартою".
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11.12.2023 17:52 Відповісти
ещё бы пару торнадовцев командировать в камеру этого кацапоушлёпка...
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11.12.2023 17:53 Відповісти
разом з тим хто їх посадив .
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11.12.2023 18:52 Відповісти
Чекаємо на серіал, - ківі2…
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11.12.2023 17:54 Відповісти
Легше зробити дубінський-2 - башлянути якомусь мігранту з сусідньої камери в СІЗО, щоб відмудохав цього наці чи підрізав. І ніхто б на нас не подумав би - виглядало б, як кара расисту!
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11.12.2023 18:36 Відповісти
У Фінляндії життя "під_вартою" краще, ніж в кацапії.

Він там може дити роками. Головне, щоб не відповідати за свої злочини.
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11.12.2023 17:57 Відповісти
Хай краще у фінів посидить, бо у нас знайде спосіб вийти.
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11.12.2023 18:17 Відповісти
Тут є місце для цікавого питання про путіна і Фінляндію. Коротше, поки що ніяк не можу зрозуміти, чому путін вирішив йти не шляхом корейським, а шляхом фінляндським. Здавалось би, що війна типу "та то дві України між собою воюють" сприймалась би не так відразливо, як пряме вульгарне захоплення-приєднаняя територій і населення. Тим не менше, путін Крим відразу оголосив російським, а днр,лнр пізніше, але також (разом із новими окупованими районами). Чому він так зробив? На що розрахунок? Чи то було по емоціям?
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11.12.2023 18:25 Відповісти
Ну Крим то ясно - курорт, база флоту і тд і тп. Але забичені і давно деградовані днр-лнр приєднувати дійсно було тупо дуже...
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11.12.2023 18:34 Відповісти
В тім-то і справа! І це робилося не раптово, на тому засіданні совбезу питання було про визнання днр-лнр а хтось там ляпнув про приєднання, тобто про приєднання путін говорив із своїми - от і цікаво, які аргументи він привів? ну нафіга злити світ, коли і так то твоє...
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11.12.2023 18:55 Відповісти
О, як добре, коли є з ким поговорити) Коротше, є гіпотеза. Володька путін він же із 2007 почав дуріти, доказувати американському президенту, що у нього таки стальні яйця. Той весь час ввічливо посміювався, в володька казав йому: не віриш, а ось дивися, що я роблю... І таки робив! Тобто все це приєднання днр-лнр було черговим ходом, мовляв, ти все ще не віриш, що я дурний? Якщо так, то війну розвязав не тільки російський, але й американський президент... міг би запобігти! запросто! чому не запобіг? це вже наступне цікаве питання... які будуть гіпотези?
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11.12.2023 19:06 Відповісти
Що таке шлях фінляндський і корейський?
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11.12.2023 18:44 Відповісти
фін - відкусити кусок і зробити, сказати "моє"
кор - відкусити кусок і зробити, сказати "не моє, але дружнє мені"
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11.12.2023 18:51 Відповісти
так, це було дуже схоже на "був під емоціями", бо це відбулося практично відразу після отримання люлєй під час Харківської операції і бидлу потрібно було продати "перемогу", тобто ще якийсь новий здобуток..
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12.12.2023 00:13 Відповісти
Ківа чекає!!!
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11.12.2023 18:41 Відповісти
Финляндия в принципе не выдаст российского наемника и убийцу Украине по формальной причине:когда-то ЕСПЧ признал условия содержания в укртюрьмах-неудовлетворительными. Тоесть можно массово убивать граждан другой страны(что нарушает законодательство как Финляндии так и Украины) но скрытся от правосудия в Финляндии. Западу с такими принципами демократии-не долго останется. Правильно делал Израиль когда плевал на международные законы и ликвидировал террористов на территории других государств зная что их не выдадут Израилю
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11.12.2023 19:14 Відповісти
Добре що не видають, а то ще помічником преЗедента стане або депутатом від слуг чи опсж
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11.12.2023 19:45 Відповісти
Пощастило поцу. У фінській тюрмі він зможе:
1. Отримати вищу освіту, і якщо захоче, стати PhD.
2.Написати бестселлєр, з якого зро ***** сценарій для Голівуду.
3. Зароблене бабло використати для гри на біржі.
4. На тік токах мати сотні тисяч, а може й мільйони підписників, а це бабло від рекламодавців.
5. Через кілька років вийде заможним і поважним, і при бажанні стане відомим політиком.
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11.12.2023 21:29 Відповісти
 
 