У Фінляндії російського бойовика-неонациста Петровського, видачі якого домагається Україна, залишили під вартою
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У Фінляндії окружний суд вирішив залишити під вартою російського бойовика-неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського), якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Рішення щодо продовження утримання Петровського під вартою суд ухвалив у понеділок.
Прикордонна служба вимагала продовження тримання чоловіка під вартою.
Як зазначається, окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, судовий розгляд стосувався саме Петровського.
Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.
Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.
Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.
Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.
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Він там може дити роками. Головне, щоб не відповідати за свої злочини.
кор - відкусити кусок і зробити, сказати "не моє, але дружнє мені"
1. Отримати вищу освіту, і якщо захоче, стати PhD.
2.Написати бестселлєр, з якого зро ***** сценарій для Голівуду.
3. Зароблене бабло використати для гри на біржі.
4. На тік токах мати сотні тисяч, а може й мільйони підписників, а це бабло від рекламодавців.
5. Через кілька років вийде заможним і поважним, і при бажанні стане відомим політиком.