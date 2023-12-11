У Фінляндії російського бойовика-неонациста Петровського, видачі якого домагається Україна, залишили під вартою

У Фінляндії окружний суд вирішив залишити під вартою російського бойовика-неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського), якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Рішення щодо продовження утримання Петровського під вартою суд ухвалив у понеділок.

Прикордонна служба вимагала продовження тримання чоловіка під вартою.

Як зазначається, окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, судовий розгляд стосувався саме Петровського.

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Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.

Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.