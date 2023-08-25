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Новини
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Затриманого командира угруповання "Русич" Петровського, який воював на Донбасі, готують до екстрадиції, - Офісу Генпрокурора

рф,росія,найманці,русич

Одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, заарештованого у Фінляндії за підозрою в участі у терористичній організації, готують до екстрадиції в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора. 

"На підставі запиту Офісу Генерального прокурора 23 серпня 2023 року компетентними органами Фінляндії затримано громадянина росії, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації. За даними слідства, підозрюваний у 2014 році спільно з учасниками терористичної організації "ЛНР" брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". У 2016 році йому було повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що в рамках співпраці з Європолом Офіс Генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи у м. Гельсінкі міграційною службою Фінляндської Республіки, а також відомості про можливість її депортації до рф. Аби не допустити повернення підозрюваного до російської федерації, що унеможливило б його видачу Україні, 15 серпня 2023 року прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

"Як результат, підозрюваного було затримано. Наразі ініціатор розшуку здійснює підготовку матеріалів, необхідних для екстрадиції особи. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура", - підсумували в ОГП.

Читайте також: Україна не зверталась щодо екстрадиції "вагнерівця" Медведєва, – поліція Норвегії

Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Фінляндія (1297) екстрадиція (433) найманці рф (2044) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+25
Де мільчаков? Де ця ******** сволота?
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25.08.2023 18:43
+16
Мільчаков нібито відійшов від справ після поранення під Харковом - що там за поранення - хз, може він калікою став - був би теж непоганий варіант.
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25.08.2023 18:46
+13
через білорашу транзитом. дєрмак дуже просив!
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25.08.2023 18:44
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Де мільчаков? Де ця ******** сволота?
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25.08.2023 18:43 Відповісти
Мільчаков нібито відійшов від справ після поранення під Харковом - що там за поранення - хз, може він калікою став - був би теж непоганий варіант.
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25.08.2023 18:46 Відповісти


Самый фашисткий отмороженный отряд. !!!!! Отморозки.

30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».

Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.

На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.

Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.

На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.

Повернувшись із Донбасу, собакоїд був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі.

Прописан цей відморозок за адресою:

м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.

З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється. Останній раз його бачили у Вітебську.
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25.08.2023 19:38 Відповісти
через білорашу транзитом. дєрмак дуже просив!
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25.08.2023 18:44 Відповісти
Захотів і воювати за Денер і жити собі в Норвегії як раніше..
В Рязань тре було їхати.
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25.08.2023 18:50 Відповісти
Цього убивцю треба відправити в населені пункти України, туди де він ніс сруськай мір на крові Українців!!!
Цемаха теж передали на московію, як мертвечука та беркутню, з вагнерівцями…
Слава Україні!!
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25.08.2023 19:00 Відповісти
Оооо ! Всі вони стають безневинними овечками коли в сраку клюне смажений когут
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25.08.2023 19:11 Відповісти
Головне щоб фіни відправили це дрантя до нас. А тут він повністю зрозуміє слова Джохара Дудаєва про українців і пожаліє що народився на Землі
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25.08.2023 19:09 Відповісти
Ничего ему не бедет. Вообще ничего. Поменяют и будет мемуары писать. И издавать в той же Финляндии.
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25.08.2023 19:24 Відповісти
Ще і фіни будуть слідкувати,що б в нас з нього *пелинки*здували т.я. права людини ітд. ітп.
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25.08.2023 20:06 Відповісти
А тут його обміняють
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25.08.2023 19:38 Відповісти
Після можливого вироку в Україні обміняють... І поїде героєм на болота... На жаль...
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25.08.2023 19:15 Відповісти
Нет. Меняют тех, кто не совершал тяжких преступлений. Хотя не поручусь - в конце-концов у вопроса есть цена...
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25.08.2023 19:49 Відповісти
Приклад - Медведчук... Державна зрада...
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25.08.2023 23:31 Відповісти
Плохой пример. В общем случае тяжким преступлением является преступление с угрозой жизни или здоровью человека. Например убийство или изнасилование. Медведчук никого не убивал и не насиловал лично.
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26.08.2023 02:26 Відповісти
Самый фашисткий отмороженный отряд.
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25.08.2023 19:31 Відповісти
Яка чудова тенденція!
Навіть в нуль відбиті уZZкіє фашисти тікають з парашки!
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25.08.2023 19:43 Відповісти
От як швидко, а генерала Наумова з Сербії чому не забирають? Бо много може розказати про зелених мародерів
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25.08.2023 20:05 Відповісти
ні він баканова здасть
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25.08.2023 20:29 Відповісти
Баканов звичайний лошара, фунт, якого всі крутили на юух, але сидіти він має, щоб іншим було непопадно, разом зі своїм другом дитинства, вовочкою.....
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26.08.2023 08:42 Відповісти
В Україні його не засудять. Обміняють на засудженого в днр азовця.
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25.08.2023 21:28 Відповісти
Краще б залишили у Фінляндії. Інакше москалі будуть боятися дезертирувати
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25.08.2023 21:30 Відповісти
Треба щоб він не доїхав ні куди. Щоб здох не людською смертю гдесь на пів дороги.
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25.08.2023 23:40 Відповісти
В Гаагу треба було - на пожиттєве.
А так буде звичайний обмін.
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26.08.2023 00:40 Відповісти
 
 