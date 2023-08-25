Затриманого командира угруповання "Русич" Петровського, який воював на Донбасі, готують до екстрадиції, - Офісу Генпрокурора
Одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, заарештованого у Фінляндії за підозрою в участі у терористичній організації, готують до екстрадиції в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.
"На підставі запиту Офісу Генерального прокурора 23 серпня 2023 року компетентними органами Фінляндії затримано громадянина росії, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації. За даними слідства, підозрюваний у 2014 році спільно з учасниками терористичної організації "ЛНР" брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". У 2016 році йому було повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в рамках співпраці з Європолом Офіс Генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи у м. Гельсінкі міграційною службою Фінляндської Республіки, а також відомості про можливість її депортації до рф. Аби не допустити повернення підозрюваного до російської федерації, що унеможливило б його видачу Україні, 15 серпня 2023 року прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.
"Як результат, підозрюваного було затримано. Наразі ініціатор розшуку здійснює підготовку матеріалів, необхідних для екстрадиції особи. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура", - підсумували в ОГП.
Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.
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Самый фашисткий отмороженный отряд. !!!!! Отморозки.
30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».
Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.
На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.
Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.
На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.
Повернувшись із Донбасу, собакоїд був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі.
Прописан цей відморозок за адресою:
м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.
З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється. Останній раз його бачили у Вітебську.
В Рязань тре було їхати.
Цемаха теж передали на московію, як мертвечука та беркутню, з вагнерівцями…
Слава Україні!!
лично.
Навіть в нуль відбиті уZZкіє фашисти тікають з парашки!
А так буде звичайний обмін.