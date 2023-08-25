Затриманого командира угруповання "Русич" Петровського, який воював на Донбасі, готують до екстрадиції, - Офісу Генпрокурора

Одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, заарештованого у Фінляндії за підозрою в участі у терористичній організації, готують до екстрадиції в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

"На підставі запиту Офісу Генерального прокурора 23 серпня 2023 року компетентними органами Фінляндії затримано громадянина росії, якого розшукує СБУ за підозрою в участі у терористичній організації. За даними слідства, підозрюваний у 2014 році спільно з учасниками терористичної організації "ЛНР" брав участь у бойових зіткненнях на території України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". У 2016 році йому було повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках співпраці з Європолом Офіс Генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи у м. Гельсінкі міграційною службою Фінляндської Республіки, а також відомості про можливість її депортації до рф. Аби не допустити повернення підозрюваного до російської федерації, що унеможливило б його видачу Україні, 15 серпня 2023 року прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

"Як результат, підозрюваного було затримано. Наразі ініціатор розшуку здійснює підготовку матеріалів, необхідних для екстрадиції особи. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура", - підсумували в ОГП.

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Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.