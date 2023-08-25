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Задержанного командира группировки "Русич" Петровского, воевавшего на Донбассе, готовят к экстрадиции, - ОГП

рф,росія,найманці,русич

Одного из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, арестованного в Финляндии по подозрению в участии в террористической организации, готовится к экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

"На основании запроса Офиса Генерального прокурора 23 августа 2023 года компетентными органами Финляндии задержан гражданин России, который разыскивает СБУ по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации "ЛНР" принимал участие в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". В 2016 году ему было сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества с Европолом Офис Генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ. Чтобы не допустить возвращения подозреваемого в Российскую Федерацию, что сделало бы невозможным его выдачу Украине, 15 августа 2023 года прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.

"Как результат, подозреваемый был задержан. Сейчас инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции лица. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Луганская областная прокуратура", - подытожили в ОГП.

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Напомним, недавно в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Ян Петровский, который находится под санкциями США за участие в войне против Украины.

Автор: 

Финляндия (956) экстрадиция (565) наемники рф (2071) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+25
Де мільчаков? Де ця ******** сволота?
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25.08.2023 18:43
+16
Мільчаков нібито відійшов від справ після поранення під Харковом - що там за поранення - хз, може він калікою став - був би теж непоганий варіант.
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25.08.2023 18:46
+13
через білорашу транзитом. дєрмак дуже просив!
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25.08.2023 18:44
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Де мільчаков? Де ця ******** сволота?
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25.08.2023 18:43 Ответить
Мільчаков нібито відійшов від справ після поранення під Харковом - що там за поранення - хз, може він калікою став - був би теж непоганий варіант.
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25.08.2023 18:46 Ответить


Самый фашисткий отмороженный отряд. !!!!! Отморозки.

30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».

Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.

На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.

Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.

На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.

Повернувшись із Донбасу, собакоїд був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі.

Прописан цей відморозок за адресою:

м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.

З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється. Останній раз його бачили у Вітебську.
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25.08.2023 19:38 Ответить
через білорашу транзитом. дєрмак дуже просив!
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25.08.2023 18:44 Ответить
Захотів і воювати за Денер і жити собі в Норвегії як раніше..
В Рязань тре було їхати.
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25.08.2023 18:50 Ответить
Цього убивцю треба відправити в населені пункти України, туди де він ніс сруськай мір на крові Українців!!!
Цемаха теж передали на московію, як мертвечука та беркутню, з вагнерівцями…
Слава Україні!!
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25.08.2023 19:00 Ответить
Оооо ! Всі вони стають безневинними овечками коли в сраку клюне смажений когут
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25.08.2023 19:11 Ответить
Головне щоб фіни відправили це дрантя до нас. А тут він повністю зрозуміє слова Джохара Дудаєва про українців і пожаліє що народився на Землі
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25.08.2023 19:09 Ответить
Ничего ему не бедет. Вообще ничего. Поменяют и будет мемуары писать. И издавать в той же Финляндии.
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25.08.2023 19:24 Ответить
Ще і фіни будуть слідкувати,що б в нас з нього *пелинки*здували т.я. права людини ітд. ітп.
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25.08.2023 20:06 Ответить
А тут його обміняють
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25.08.2023 19:38 Ответить
Після можливого вироку в Україні обміняють... І поїде героєм на болота... На жаль...
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25.08.2023 19:15 Ответить
Нет. Меняют тех, кто не совершал тяжких преступлений. Хотя не поручусь - в конце-концов у вопроса есть цена...
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25.08.2023 19:49 Ответить
Приклад - Медведчук... Державна зрада...
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25.08.2023 23:31 Ответить
Плохой пример. В общем случае тяжким преступлением является преступление с угрозой жизни или здоровью человека. Например убийство или изнасилование. Медведчук никого не убивал и не насиловал лично.
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26.08.2023 02:26 Ответить
Самый фашисткий отмороженный отряд.
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25.08.2023 19:31 Ответить
Яка чудова тенденція!
Навіть в нуль відбиті уZZкіє фашисти тікають з парашки!
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25.08.2023 19:43 Ответить
От як швидко, а генерала Наумова з Сербії чому не забирають? Бо много може розказати про зелених мародерів
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25.08.2023 20:05 Ответить
ні він баканова здасть
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25.08.2023 20:29 Ответить
Баканов звичайний лошара, фунт, якого всі крутили на юух, але сидіти він має, щоб іншим було непопадно, разом зі своїм другом дитинства, вовочкою.....
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26.08.2023 08:42 Ответить
В Україні його не засудять. Обміняють на засудженого в днр азовця.
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25.08.2023 21:28 Ответить
Краще б залишили у Фінляндії. Інакше москалі будуть боятися дезертирувати
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25.08.2023 21:30 Ответить
Треба щоб він не доїхав ні куди. Щоб здох не людською смертю гдесь на пів дороги.
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25.08.2023 23:40 Ответить
В Гаагу треба було - на пожиттєве.
А так буде звичайний обмін.
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26.08.2023 00:40 Ответить
 
 