Задержанного командира группировки "Русич" Петровского, воевавшего на Донбассе, готовят к экстрадиции, - ОГП

Одного из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, арестованного в Финляндии по подозрению в участии в террористической организации, готовится к экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

"На основании запроса Офиса Генерального прокурора 23 августа 2023 года компетентными органами Финляндии задержан гражданин России, который разыскивает СБУ по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации "ЛНР" принимал участие в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". В 2016 году ему было сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества с Европолом Офис Генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ. Чтобы не допустить возвращения подозреваемого в Российскую Федерацию, что сделало бы невозможным его выдачу Украине, 15 августа 2023 года прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.

"Как результат, подозреваемый был задержан. Сейчас инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции лица. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Луганская областная прокуратура", - подытожили в ОГП.

Читайте также: Нидерланды не будут требовать от России экстрадиции осужденных по делу MH17

Напомним, недавно в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Ян Петровский, который находится под санкциями США за участие в войне против Украины.