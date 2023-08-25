Задержанного командира группировки "Русич" Петровского, воевавшего на Донбассе, готовят к экстрадиции, - ОГП
Одного из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, арестованного в Финляндии по подозрению в участии в террористической организации, готовится к экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.
"На основании запроса Офиса Генерального прокурора 23 августа 2023 года компетентными органами Финляндии задержан гражданин России, который разыскивает СБУ по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации "ЛНР" принимал участие в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". В 2016 году ему было сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках сотрудничества с Европолом Офис Генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ. Чтобы не допустить возвращения подозреваемого в Российскую Федерацию, что сделало бы невозможным его выдачу Украине, 15 августа 2023 года прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.
"Как результат, подозреваемый был задержан. Сейчас инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции лица. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Луганская областная прокуратура", - подытожили в ОГП.
Напомним, недавно в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Ян Петровский, который находится под санкциями США за участие в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самый фашисткий отмороженный отряд. !!!!! Отморозки.
30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».
Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.
На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.
Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.
На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.
Повернувшись із Донбасу, собакоїд був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі.
Прописан цей відморозок за адресою:
м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.
З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється. Останній раз його бачили у Вітебську.
В Рязань тре було їхати.
Цемаха теж передали на московію, як мертвечука та беркутню, з вагнерівцями…
Слава Україні!!
лично.
Навіть в нуль відбиті уZZкіє фашисти тікають з парашки!
А так буде звичайний обмін.