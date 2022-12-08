Прокуратура Нидерландов не будет требовать от РФ экстрадиции экс-офицера ФСБ, бывшего "министра обороны днр" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, главы "гру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко, которых суд признал виновными в катастрофе самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформ в Гааге сказала спикер прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, передает Цензор.НЕТ.

"РФ не выдает своих граждан, поэтому требовать экстрадиции осужденных не будут. Однако будут приложены все усилия, чтобы Гиркин, Дубинский и Харченко отбыли наказание. Европейская сеть ENFAST для поиска и захвата опасных международных беглецов занимается международной идентификацией и розыском осужденных. Красное уведомление Интерпола, на основании которого могут быть задержаны осужденные, будет сохранено. Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания", - сказала Брехт ван де Мосдейк.

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Как сообщалось, суд в Гааге 17 ноября признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала игру генштаба вооруженных сил РФ, главу "игру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбитии самолета рейса MH17 и убийстве 2 пожизненного заключения. Также они должны выплатить 16 млн. евро компенсаций. Подполковник игры Олег Пулатов был оправдан.

В то же время, прокуратура требовала для всех четырех пожизненного заключения.