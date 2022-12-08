Нидерланды не будут требовать от России экстрадиции осужденных по делу MH17
Прокуратура Нидерландов не будет требовать от РФ экстрадиции экс-офицера ФСБ, бывшего "министра обороны днр" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, главы "гру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко, которых суд признал виновными в катастрофе самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек.
Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформ в Гааге сказала спикер прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, передает Цензор.НЕТ.
"РФ не выдает своих граждан, поэтому требовать экстрадиции осужденных не будут. Однако будут приложены все усилия, чтобы Гиркин, Дубинский и Харченко отбыли наказание. Европейская сеть ENFAST для поиска и захвата опасных международных беглецов занимается международной идентификацией и розыском осужденных. Красное уведомление Интерпола, на основании которого могут быть задержаны осужденные, будет сохранено. Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания", - сказала Брехт ван де Мосдейк.
Как сообщалось, суд в Гааге 17 ноября признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала игру генштаба вооруженных сил РФ, главу "игру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбитии самолета рейса MH17 и убийстве 2 пожизненного заключения. Также они должны выплатить 16 млн. евро компенсаций. Подполковник игры Олег Пулатов был оправдан.
В то же время, прокуратура требовала для всех четырех пожизненного заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Весь Світ тепер на законних підставах побачив..." - весь світ дурнями прикинулись щоб на САМОГО путєна, не доведи господи, не вийти.
Дурня включили й зробили виставу з "покаранням" Гіркіна...
А тодішній керівник СБУ Наливайченко офіційно докладав:
З Моксви на той час були заборонені всі виліти, окрім одного літака - який кацапи повинні були збити для приводу повномасштабного вторгнення.
Та дупорукі кацапи й тут обісралися - замість кацапського літака бахнули Майлайзійський...
А Нідерланди тільки зараз наважились щось перднути і то - щоб нікого не зачепити...
чи мета проміж розумними поштовхатись?
"Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! Тож пиши далі гучні лозунги, це нічого не змінить"
дурнику, суд повинен встановити те, як було.
А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції.
але за тему "в якій ти поверхнево розумієшся" - не розповідай тут...
в чому не розуміння?
в тому що суд не виконує свої обов'язки бо сцикотно?
це ти розкажи де небудь - а не на цьому форумі....
Да и тогда вторжение не планировали Как сейчас видно повод и не нужен
Вот и все
Потому что одиночная установка не может нормально определить цель
Только грубо вот и лоханулись
"...суд повинен встановити те, як було.
А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції."
"тогда зачем всё это?"
пипецпля - "іноді краще жувати".
Ти ще спитай - а навіщо взагалі ті суди потрібні?
Суд повинен перевірити всі докази і назвати винних!
Гиркин! С вещами на выход… Камера готова.
Путин! Подготовиться!
Хай судять/пересудять, а дістати не зможуть! ***** такий суд?!