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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды не будут требовать от России экстрадиции осужденных по делу MH17

мн17

Прокуратура Нидерландов не будет требовать от РФ экстрадиции экс-офицера ФСБ, бывшего "министра обороны днр" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, главы "гру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко, которых суд признал виновными в катастрофе самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформ в Гааге сказала спикер прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк, передает Цензор.НЕТ.

"РФ не выдает своих граждан, поэтому требовать экстрадиции осужденных не будут. Однако будут приложены все усилия, чтобы Гиркин, Дубинский и Харченко отбыли наказание. Европейская сеть ENFAST для поиска и захвата опасных международных беглецов занимается международной идентификацией и розыском осужденных. Красное уведомление Интерпола, на основании которого могут быть задержаны осужденные, будет сохранено. Прокуратура Нидерландов считает, что ни один правонарушитель не должен избежать наказания", - сказала Брехт ван де Мосдейк.

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Как сообщалось, суд в Гааге 17 ноября признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала игру генштаба вооруженных сил РФ, главу "игру днр" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбитии самолета рейса MH17 и убийстве 2 пожизненного заключения. Также они должны выплатить 16 млн. евро компенсаций. Подполковник игры Олег Пулатов был оправдан.

В то же время, прокуратура требовала для всех четырех пожизненного заключения.

Нидерланды (1575) россия (95418) экстрадиция (565) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+13
Обосранці
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08.12.2022 17:41
+12
Правильно. Кацапы из не выдадут никогда. А так грохнуть по тихому и все.
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08.12.2022 17:43
+10
Шо значить шоу? Ти кацап мабуть? Весь Світ тепер на законних підставах побачив хто збив літак і черговий раз доказали, що парашкостан це ракова пухлина на тілі Землі.
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08.12.2022 17:48
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Обосранці
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08.12.2022 17:41 Ответить
чого?
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08.12.2022 18:08 Ответить
Правильно. Кацапы из не выдадут никогда. А так грохнуть по тихому и все.
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08.12.2022 17:43 Ответить
рідка розумна думка
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08.12.2022 18:18 Ответить
Кто грохнет? Свихнувшиеся на "правах чеовека" европейці?
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08.12.2022 18:25 Ответить
Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуку засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання Джерело:
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08.12.2022 20:56 Ответить
І що? Тут сказано про переслідування в рамках закону, ордер на арест Інтерполу. Тобто якщо діркін виїде до Європи його затримають. Все.
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08.12.2022 21:09 Ответить
https://eumostwanted.eu/enfast
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08.12.2022 21:15 Ответить
Можна вивезти в багажнику, як Чауса.
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08.12.2022 19:23 Ответить
Тєрпіли сраныє.
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08.12.2022 17:43 Ответить
зечем тогда шоу заваривали?
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08.12.2022 17:43 Ответить
Шо значить шоу? Ти кацап мабуть? Весь Світ тепер на законних підставах побачив хто збив літак і черговий раз доказали, що парашкостан це ракова пухлина на тілі Землі.
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08.12.2022 17:48 Ответить
Якщо не володієш питанням - то сиди тихенько, не відсвічуй...

"Весь Світ тепер на законних підставах побачив..." - весь світ дурнями прикинулись щоб на САМОГО путєна, не доведи господи, не вийти.

Дурня включили й зробили виставу з "покаранням" Гіркіна...

А тодішній керівник СБУ Наливайченко офіційно докладав:

З Моксви на той час були заборонені всі виліти, окрім одного літака - який кацапи повинні були збити для приводу повномасштабного вторгнення.
Та дупорукі кацапи й тут обісралися - замість кацапського літака бахнули Майлайзійський...

А Нідерланди тільки зараз наважились щось перднути і то - щоб нікого не зачепити...
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08.12.2022 18:07 Ответить
якщо ти не розумієш суті справи та логіки всього процесу, не "володієш питанням", "то сиди тихенько, не відсвічуй". Зійдеш за розумного
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08.12.2022 18:11 Ответить
Він все правильно описав. Всі чудово знають хто й як, але всі ссуть, аби (не дай боже) не розізлити *****. Мякушкі розмочені.
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08.12.2022 18:14 Ответить
що ти знаєш про цю справу? Ніхуа! Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! Тож пиши далі гучні лозунги, це нічого не змінить
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08.12.2022 18:17 Ответить
В політиці цілком можна щось вимагати, чудово розуміючи, що вимога не буде виконана. Це нормально, це є заявою претензією на щось. В даному випадку ніякої претензії не видно. Мабуть, ту справу взагалі давно зупинили би та забили болта, якщо могли.
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08.12.2022 18:21 Ответить
Можу тільки повторити: що ти знаєш про цю справу? Ніхуа! Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! І до речі, судове рішення це не політика, а в нідерландському суспільстві високий запит на справедливість по цьоиу рушенню. Тож розумний складе 2+2
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08.12.2022 18:28 Ответить
Лол, звичайно, шо розумні вже давно склали 2 + 2.
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08.12.2022 18:39 Ответить
це все на що вистачило розуму?
чи мета проміж розумними поштовхатись?

"Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! Тож пиши далі гучні лозунги, це нічого не змінить"

дурнику, суд повинен встановити те, як було.

А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції.
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08.12.2022 18:38 Ответить
так в том то и дело что они сами решили что не будут, кацапы конечно и так не выдадут, хотябы не позорились уже
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08.12.2022 18:42 Ответить
називаючи незнайому людину дурником, тим більше при обговоренні теми в якій ти поверхнево розумієшся, ти всього лише демонструєш свою кацапську ментальність і низький рівень інтелекту
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08.12.2022 18:43 Ответить
прошу вибачення за грубість...
але за тему "в якій ти поверхнево розумієшся" - не розповідай тут...

в чому не розуміння?
в тому що суд не виконує свої обов'язки бо сцикотно?

це ти розкажи де небудь - а не на цьому форумі....
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08.12.2022 18:47 Ответить
Этот бред уже опровергли

Да и тогда вторжение не планировали Как сейчас видно повод и не нужен
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08.12.2022 19:24 Ответить
Они перепутали Боинг с украинским ИЛ-76

Вот и все

Потому что одиночная установка не может нормально определить цель

Только грубо вот и лоханулись
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08.12.2022 19:30 Ответить
Яке ти наївне дитятко... Наюха кацапам шо тоді шо 24 лютого взагалі привід потрібен був? Чи ти й справді думаєш шо ***** сидячи в бункері конкретно давав вказівку збити той Боїнг? ***** пов'язав кровю всю систему влади на мордорі.
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09.12.2022 13:04 Ответить
я согласен что увидел, но если закатывать расследование, трибунал, итд. итп. а потом вдруг решить что эксрадировать виновных ни в коем случае не будем, то зачем тогда все это? надо было еще ногой тупнуть?
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08.12.2022 18:16 Ответить
повторю:
"...суд повинен встановити те, як було.
А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції."

"тогда зачем всё это?"

пипецпля - "іноді краще жувати".
Ти ще спитай - а навіщо взагалі ті суди потрібні?

Суд повинен перевірити всі докази і назвати винних!
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08.12.2022 18:42 Ответить
Йому таке тяжко зрозуміти бо вонО, скоріше за все, кацап. А на мордорі такі речі взагалі відсутні.
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09.12.2022 12:55 Ответить
Фенина ля комедия…

Гиркин! С вещами на выход… Камера готова.

Путин! Подготовиться!
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08.12.2022 17:44 Ответить
І правильно що не вимагатиме.Для них перебування в тюрмах Нідерландів був би просто відпочинком,безкоштовним курортом...
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08.12.2022 17:44 Ответить
Добре, що хоч нагородити не порекомендували.
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08.12.2022 17:44 Ответить
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08.12.2022 17:45 Ответить
что ж так жиденько...
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08.12.2022 17:49 Ответить
Тобто, маючи БУК/ або С-300 можна фактично безкарно в'їбати кацапський пасажирський літак?!
Хай судять/пересудять, а дістати не зможуть! ***** такий суд?!
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08.12.2022 17:50 Ответить
не мисли лінійно, вони не будуть робити безглузді рухи, натомість зроблять такі які матимуть наслідки
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08.12.2022 18:12 Ответить
Politico impotento
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08.12.2022 18:01 Ответить
Импотенты!
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08.12.2022 18:03 Ответить
Бо *уйло нападе?!
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08.12.2022 18:14 Ответить
Знову диванні експерти, які не розуміються на логиці та суті справи, винайшли привід кидати лайно на вентилятор. На відміні від Нідерландів, які не хочуть товкти воду в ступі, зовсім не можуть мислити прагматично. Натомість подавай їм шоу!
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08.12.2022 18:15 Ответить
А навіщо ШОУ Трибунал ГААГИ?
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08.12.2022 18:30 Ответить
Дійсно. Навіщо Нідерландам ті засуджені шістки. Якщо щось трапиться і росія видасть тих злочинців, а ті почнуть патякати, та ще й вкажуть на ще більших злочинців....Тоді вже точно не оберешся геморою.
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08.12.2022 21:20 Ответить
 
 