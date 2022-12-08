Нідерланди не вимагатимуть від Росії екстрадиції засуджених у справі MH17

Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від РФ екстрадиції ексофіцера фсб, колишнього "міністра оборони днр" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала гру генштабу збройних сил РФ, глави "гру днр" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка, яких суд визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу в Гаазі сказала речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк, передає Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація не видає своїх громадян, тому вимагати екстрадиції засуджених не будуть. Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуку засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання", - сказала вона.

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Як повідомлялося, суд у Гаазі 17 листопада визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала гру генштабу збройних сил РФ, главу "гру днр" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій. Підполковник гру Олег Пулатов був виправданий.

Водночас прокуратура вимагала для всіх чотирьох довічного ув’язнення.