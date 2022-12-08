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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Нідерланди не вимагатимуть від Росії екстрадиції засуджених у справі MH17

мн17

Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від РФ екстрадиції ексофіцера фсб, колишнього "міністра оборони днр" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала гру генштабу збройних сил РФ, глави "гру днр" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка, яких суд визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу в Гаазі сказала речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк, передає Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація не видає своїх громадян, тому вимагати екстрадиції засуджених не будуть. Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуку засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання", - сказала вона.

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Як повідомлялося, суд у Гаазі 17 листопада визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала гру генштабу збройних сил РФ, главу "гру днр" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій. Підполковник гру Олег Пулатов був виправданий.

Водночас прокуратура вимагала для всіх чотирьох довічного ув’язнення.

Автор: 

Нідерланди (1560) росія (65007) екстрадиція (433) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+13
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08.12.2022 17:41
+12
Правильно. Кацапы из не выдадут никогда. А так грохнуть по тихому и все.
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08.12.2022 17:43
+10
Шо значить шоу? Ти кацап мабуть? Весь Світ тепер на законних підставах побачив хто збив літак і черговий раз доказали, що парашкостан це ракова пухлина на тілі Землі.
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08.12.2022 17:48
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08.12.2022 17:41 Відповісти
чого?
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08.12.2022 18:08 Відповісти
Правильно. Кацапы из не выдадут никогда. А так грохнуть по тихому и все.
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08.12.2022 17:43 Відповісти
рідка розумна думка
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08.12.2022 18:18 Відповісти
Кто грохнет? Свихнувшиеся на "правах чеовека" европейці?
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08.12.2022 18:25 Відповісти
Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуку засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання Джерело:
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08.12.2022 20:56 Відповісти
І що? Тут сказано про переслідування в рамках закону, ордер на арест Інтерполу. Тобто якщо діркін виїде до Європи його затримають. Все.
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08.12.2022 21:09 Відповісти
https://eumostwanted.eu/enfast
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08.12.2022 21:15 Відповісти
Можна вивезти в багажнику, як Чауса.
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08.12.2022 19:23 Відповісти
Тєрпіли сраныє.
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08.12.2022 17:43 Відповісти
зечем тогда шоу заваривали?
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08.12.2022 17:43 Відповісти
Шо значить шоу? Ти кацап мабуть? Весь Світ тепер на законних підставах побачив хто збив літак і черговий раз доказали, що парашкостан це ракова пухлина на тілі Землі.
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08.12.2022 17:48 Відповісти
Якщо не володієш питанням - то сиди тихенько, не відсвічуй...

"Весь Світ тепер на законних підставах побачив..." - весь світ дурнями прикинулись щоб на САМОГО путєна, не доведи господи, не вийти.

Дурня включили й зробили виставу з "покаранням" Гіркіна...

А тодішній керівник СБУ Наливайченко офіційно докладав:

З Моксви на той час були заборонені всі виліти, окрім одного літака - який кацапи повинні були збити для приводу повномасштабного вторгнення.
Та дупорукі кацапи й тут обісралися - замість кацапського літака бахнули Майлайзійський...

А Нідерланди тільки зараз наважились щось перднути і то - щоб нікого не зачепити...
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08.12.2022 18:07 Відповісти
якщо ти не розумієш суті справи та логіки всього процесу, не "володієш питанням", "то сиди тихенько, не відсвічуй". Зійдеш за розумного
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08.12.2022 18:11 Відповісти
Він все правильно описав. Всі чудово знають хто й як, але всі ссуть, аби (не дай боже) не розізлити *****. Мякушкі розмочені.
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08.12.2022 18:14 Відповісти
що ти знаєш про цю справу? Ніхуа! Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! Тож пиши далі гучні лозунги, це нічого не змінить
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08.12.2022 18:17 Відповісти
В політиці цілком можна щось вимагати, чудово розуміючи, що вимога не буде виконана. Це нормально, це є заявою претензією на щось. В даному випадку ніякої претензії не видно. Мабуть, ту справу взагалі давно зупинили би та забили болта, якщо могли.
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08.12.2022 18:21 Відповісти
Можу тільки повторити: що ти знаєш про цю справу? Ніхуа! Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! І до речі, судове рішення це не політика, а в нідерландському суспільстві високий запит на справедливість по цьоиу рушенню. Тож розумний складе 2+2
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08.12.2022 18:28 Відповісти
Лол, звичайно, шо розумні вже давно склали 2 + 2.
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08.12.2022 18:39 Відповісти
це все на що вистачило розуму?
чи мета проміж розумними поштовхатись?

"Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! Тож пиши далі гучні лозунги, це нічого не змінить"

дурнику, суд повинен встановити те, як було.

А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції.
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08.12.2022 18:38 Відповісти
так в том то и дело что они сами решили что не будут, кацапы конечно и так не выдадут, хотябы не позорились уже
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08.12.2022 18:42 Відповісти
називаючи незнайому людину дурником, тим більше при обговоренні теми в якій ти поверхнево розумієшся, ти всього лише демонструєш свою кацапську ментальність і низький рівень інтелекту
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08.12.2022 18:43 Відповісти
прошу вибачення за грубість...
але за тему "в якій ти поверхнево розумієшся" - не розповідай тут...

в чому не розуміння?
в тому що суд не виконує свої обов'язки бо сцикотно?

це ти розкажи де небудь - а не на цьому форумі....
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08.12.2022 18:47 Відповісти
Этот бред уже опровергли

Да и тогда вторжение не планировали Как сейчас видно повод и не нужен
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08.12.2022 19:24 Відповісти
Они перепутали Боинг с украинским ИЛ-76

Вот и все

Потому что одиночная установка не может нормально определить цель

Только грубо вот и лоханулись
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08.12.2022 19:30 Відповісти
Яке ти наївне дитятко... Наюха кацапам шо тоді шо 24 лютого взагалі привід потрібен був? Чи ти й справді думаєш шо ***** сидячи в бункері конкретно давав вказівку збити той Боїнг? ***** пов'язав кровю всю систему влади на мордорі.
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09.12.2022 13:04 Відповісти
я согласен что увидел, но если закатывать расследование, трибунал, итд. итп. а потом вдруг решить что эксрадировать виновных ни в коем случае не будем, то зачем тогда все это? надо было еще ногой тупнуть?
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08.12.2022 18:16 Відповісти
повторю:
"...суд повинен встановити те, як було.
А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції."

"тогда зачем всё это?"

пипецпля - "іноді краще жувати".
Ти ще спитай - а навіщо взагалі ті суди потрібні?

Суд повинен перевірити всі докази і назвати винних!
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08.12.2022 18:42 Відповісти
Йому таке тяжко зрозуміти бо вонО, скоріше за все, кацап. А на мордорі такі речі взагалі відсутні.
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09.12.2022 12:55 Відповісти
Фенина ля комедия…

Гиркин! С вещами на выход… Камера готова.

Путин! Подготовиться!
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08.12.2022 17:44 Відповісти
І правильно що не вимагатиме.Для них перебування в тюрмах Нідерландів був би просто відпочинком,безкоштовним курортом...
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08.12.2022 17:44 Відповісти
Добре, що хоч нагородити не порекомендували.
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08.12.2022 17:44 Відповісти
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08.12.2022 17:45 Відповісти
что ж так жиденько...
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08.12.2022 17:49 Відповісти
Тобто, маючи БУК/ або С-300 можна фактично безкарно в'їбати кацапський пасажирський літак?!
Хай судять/пересудять, а дістати не зможуть! ***** такий суд?!
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08.12.2022 17:50 Відповісти
не мисли лінійно, вони не будуть робити безглузді рухи, натомість зроблять такі які матимуть наслідки
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08.12.2022 18:12 Відповісти
Politico impotento
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08.12.2022 18:01 Відповісти
Импотенты!
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08.12.2022 18:03 Відповісти
Бо *уйло нападе?!
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08.12.2022 18:14 Відповісти
Знову диванні експерти, які не розуміються на логиці та суті справи, винайшли привід кидати лайно на вентилятор. На відміні від Нідерландів, які не хочуть товкти воду в ступі, зовсім не можуть мислити прагматично. Натомість подавай їм шоу!
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08.12.2022 18:15 Відповісти
А навіщо ШОУ Трибунал ГААГИ?
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08.12.2022 18:30 Відповісти
Дійсно. Навіщо Нідерландам ті засуджені шістки. Якщо щось трапиться і росія видасть тих злочинців, а ті почнуть патякати, та ще й вкажуть на ще більших злочинців....Тоді вже точно не оберешся геморою.
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08.12.2022 21:20 Відповісти
 
 