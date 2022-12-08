Нідерланди не вимагатимуть від Росії екстрадиції засуджених у справі MH17
Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від РФ екстрадиції ексофіцера фсб, колишнього "міністра оборони днр" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала гру генштабу збройних сил РФ, глави "гру днр" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка, яких суд визнав винними у катастрофі літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей.
Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу в Гаазі сказала речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк, передає Цензор.НЕТ.
"Російська Федерація не видає своїх громадян, тому вимагати екстрадиції засуджених не будуть. Проте буде докладено всіх зусиль, щоб Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання. Європейська мережа ENFAST для пошуку та захоплення небезпечних міжнародних втікачів займається міжнародною ідентифікацією та розшуку засуджених. Червоне повідомлення Інтерполу, на підставі якого можуть бути затримані засуджені, буде збережено. Прокуратура Нідерландів вважає, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання", - сказала вона.
Як повідомлялося, суд у Гаазі 17 листопада визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала гру генштабу збройних сил РФ, главу "гру днр" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій. Підполковник гру Олег Пулатов був виправданий.
Водночас прокуратура вимагала для всіх чотирьох довічного ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
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"Весь Світ тепер на законних підставах побачив..." - весь світ дурнями прикинулись щоб на САМОГО путєна, не доведи господи, не вийти.
Дурня включили й зробили виставу з "покаранням" Гіркіна...
А тодішній керівник СБУ Наливайченко офіційно докладав:
З Моксви на той час були заборонені всі виліти, окрім одного літака - який кацапи повинні були збити для приводу повномасштабного вторгнення.
Та дупорукі кацапи й тут обісралися - замість кацапського літака бахнули Майлайзійський...
А Нідерланди тільки зараз наважились щось перднути і то - щоб нікого не зачепити...
чи мета проміж розумними поштовхатись?
"Кацапи видадуть своїх? Ніхуа! Тож пиши далі гучні лозунги, це нічого не змінить"
дурнику, суд повинен встановити те, як було.
А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції.
але за тему "в якій ти поверхнево розумієшся" - не розповідай тут...
в чому не розуміння?
в тому що суд не виконує свої обов'язки бо сцикотно?
це ти розкажи де небудь - а не на цьому форумі....
Да и тогда вторжение не планировали Как сейчас видно повод и не нужен
Вот и все
Потому что одиночная установка не может нормально определить цель
Только грубо вот и лоханулись
"...суд повинен встановити те, як було.
А видадуть, чи не видадуть - то вже інші інстанції."
"тогда зачем всё это?"
пипецпля - "іноді краще жувати".
Ти ще спитай - а навіщо взагалі ті суди потрібні?
Суд повинен перевірити всі докази і назвати винних!
Гиркин! С вещами на выход… Камера готова.
Путин! Подготовиться!
Хай судять/пересудять, а дістати не зможуть! ***** такий суд?!