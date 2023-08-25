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Новини
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У Фінляндії затримали командира угруповання "Русич" Петровського, який воював на Донбасі

рф,росія,найманці,русич

У Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Про це повідомляє MTV, передає Цензор.НЕТ.

Петровського підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях. Наразі бойовик перебуває під вартою.

Петровського внесли до санкційного списку ЄС за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

За даними Міністерства фінансів США, затриманий з 2022 року був командиром "Русича". До цього керівником був Олексій Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

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За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Поліція вимагає продовжити термін утримання чоловіка під вартою "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця". Україна звернулася із запитом про екстрадицію бойовика.

Зазначається, що Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала його до Росії у 2016 році, оскільки Петровський вважався загрозою для безпеки країни.

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Автор: 

затримання (4336) Фінляндія (1297) найманці рф (2044)


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Топ коментарі
+19
Чудова новина, сподіваюсь що мільчакова в трусіках також колись схоплять.
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25.08.2023 13:01
+13
Российские Z-блогеры сообщают, что в Финляндии задержан русский нацист и военный преступник, один из командиров группировки «ДШРГ Русич» Ян Петровский (да, у него хватило ума поехать в Финляндию).

Важно сейчас максимально распространить информацию о том, кто такой Ян Петровский, чтобы добиться суда над ним и заслуженного наказания.

Петровский также известный как Славян - ближайший друг и соратник другого живодера Алексея Мильчакова. Вместе они пытали и жестоко убивали людей в Украине еще в 2014 году. Крайне важно донести эту информацию до финских властей и международных организаций, поэтому дальше будут очень жесткие фото. Строго 18+! Если у вас слабые нервы - не читайте текст ниже.

5 сентября боевики «Русича» под командованием Мильчакова и Петровского расстреляли из засады колонну «Айдара» под Луганском. Выживших бойцов пытали и добивали на месте, снимая это на фото и видео. Видео почти сразу были отовсюду удалены. Фото можно найти до сих пор. Мильчаков и Петровский отрезали раненным уши, добивали их выстрелами в голову.

К примеру, на скрине из видео Lifenews можно видеть еще живого украинского солдата, у которого на щеке затем вырезали эмблему «Русича» - коловрат. Позже этого солдата также убили. Его звали Иван Исык.

Еще более страшные фото Петровский и Мильчаков выкладывали из Дебальцево в 2015 году. Там они срезали пленным украинским солдатам лица. Все это очень страшные кадры, но их необходимо сейчас распространять, чтобы было понятно, кого именно арестовали в Финляндии.

Сейчас важно, чтобы подключилась украинская власть и международные организации. Не знаю, стоит ли выдавать Петровского в Украину - здесь его скорее всего обменяют. Думаю, правильнее добиваться передачи его Гаагскому суду для пожизненного срока.

Репост!

@kazansky2017
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25.08.2023 13:41
+12
Хай фіни роздягнуть його і покажуть світові його татухи зі свастикою, в тому русичі сплошні скінхеди зібрані. Хай світ бачить, де справжні нацисти!
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25.08.2023 13:11
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Чудова новина, сподіваюсь що мільчакова в трусіках також колись схоплять.
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25.08.2023 13:01 Відповісти
и прибьют к доске
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25.08.2023 13:10 Відповісти
краще просто приб'ють...
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25.08.2023 13:14 Відповісти
Та хоч без трусиків і всього обісраного і відтовареного і синьогл, як гнила сливка, але щоб хлопці із ЗСУ спіймали і сказали, що так і було!
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25.08.2023 14:15 Відповісти
30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».

Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.

На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.

Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русіч» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.

На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.

Повернувшись із Донбасу, був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі. Прописан цей відморозок за адресою:

м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.

З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється.

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25.08.2023 16:05 Відповісти
Наша генпрокуратура в черговий раз "прощьолкає" своїми недолугими &@альниками висмикнути військового злочинця. Вагнера гуляли Європою по півроку, а грн не спромоглася нормальний запит зробити. А може то так комусь треба ?
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25.08.2023 13:06 Відповісти
це точно треба другу фєйгина осєчкіну - цей петровський повинен там написати книгу, видати її в Німеччині та Франціії, щоб європейські "гуманісти" та прихильники "russian life matter" могли прочитати черговий опус "прозрєвшего" росіянина, а голова Gulagu.net на цьому ще заробив грошей. А генпрокуратурі роботи вистачає, тут з червінським щось треба робити, тим більше треба до можливих майбутніх виборів готуватись...
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25.08.2023 13:34 Відповісти
Чого в Фінляндії забув, голуб миру?
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25.08.2023 13:07 Відповісти
подивився фільм "Хочу в тюрьму"
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25.08.2023 13:13 Відповісти
Так він без "Запорожця", нізачот.
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25.08.2023 13:16 Відповісти
А Украине он зачем ? На западе реальный срок дадут , а в Украине погрозят пальчиком и отпустят .
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25.08.2023 13:07 Відповісти
Обміняють мабуть.
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25.08.2023 13:18 Відповісти
Звісно обміняють . А садистам , терористам має бути покарання від пожиттєвого до вишьої міри .
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25.08.2023 13:22 Відповісти
пишуть, шо той орк дуже топив за вагнер і гнав на владу путлера. тому каци його ще можуть захотіти і не обмінювати або, принаймні, будуть затягувати обмін.
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25.08.2023 14:50 Відповісти
Навпаки - захочуть обміняти щоб прирізати
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25.08.2023 15:51 Відповісти
теж варіант.
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25.08.2023 17:14 Відповісти
Хай фіни роздягнуть його і покажуть світові його татухи зі свастикою, в тому русичі сплошні скінхеди зібрані. Хай світ бачить, де справжні нацисти!
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25.08.2023 13:11 Відповісти
Що такого у свастиці? Давній символ. Вибачте, якщо нацисти користувались хлібом чи туалетним папером це також приві його ненавидіти? Якщо якийсь какцапомутант наб'є собі тризуб - то нам герб змінювати?
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25.08.2023 17:36 Відповісти
Та просто треба показати, що цей мудак є нацистом і не приховує цього...
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25.08.2023 17:43 Відповісти
Цих покидьків тільки на ножі.
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25.08.2023 13:13 Відповісти
Так, екстрадують (якщо ?) його до України! Та призначать років п'ять з випробувальним терміном у два роки!.. Або ж обміняють швиденько...
А ця мерзота повинна здохнути.
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25.08.2023 13:14 Відповісти


вот этот ***** в тельняшке. в Украине ему 10 пожизненных светит. если доживет до суда
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25.08.2023 13:18 Відповісти
Відео, де відрізали голову, це справа рук пітарів з русича. Подивимося чи Норвегія не стане на шлях Австрії та Іспанії
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25.08.2023 13:21 Відповісти
Норвегія?
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25.08.2023 13:24 Відповісти
Не русич, а московит.
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25.08.2023 13:22 Відповісти
Краще було б, якби просто "знайшли рештки"...
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25.08.2023 13:27 Відповісти
Колиж ту суку псевдовікінга замочнать.
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25.08.2023 13:30 Відповісти
Обычно рюзьге гордятся рашкой и страдают за нее на безопасном расстоянии, где-нибудь в гейропе.
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25.08.2023 13:34 Відповісти
__Скинхеды -путешественникИ.
гЕРОИ.рф. Со Свастикой. __
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25.08.2023 13:41 Відповісти
Российские Z-блогеры сообщают, что в Финляндии задержан русский нацист и военный преступник, один из командиров группировки «ДШРГ Русич» Ян Петровский (да, у него хватило ума поехать в Финляндию).

Важно сейчас максимально распространить информацию о том, кто такой Ян Петровский, чтобы добиться суда над ним и заслуженного наказания.

Петровский также известный как Славян - ближайший друг и соратник другого живодера Алексея Мильчакова. Вместе они пытали и жестоко убивали людей в Украине еще в 2014 году. Крайне важно донести эту информацию до финских властей и международных организаций, поэтому дальше будут очень жесткие фото. Строго 18+! Если у вас слабые нервы - не читайте текст ниже.

5 сентября боевики «Русича» под командованием Мильчакова и Петровского расстреляли из засады колонну «Айдара» под Луганском. Выживших бойцов пытали и добивали на месте, снимая это на фото и видео. Видео почти сразу были отовсюду удалены. Фото можно найти до сих пор. Мильчаков и Петровский отрезали раненным уши, добивали их выстрелами в голову.

К примеру, на скрине из видео Lifenews можно видеть еще живого украинского солдата, у которого на щеке затем вырезали эмблему «Русича» - коловрат. Позже этого солдата также убили. Его звали Иван Исык.

Еще более страшные фото Петровский и Мильчаков выкладывали из Дебальцево в 2015 году. Там они срезали пленным украинским солдатам лица. Все это очень страшные кадры, но их необходимо сейчас распространять, чтобы было понятно, кого именно арестовали в Финляндии.

Сейчас важно, чтобы подключилась украинская власть и международные организации. Не знаю, стоит ли выдавать Петровского в Украину - здесь его скорее всего обменяют. Думаю, правильнее добиваться передачи его Гаагскому суду для пожизненного срока.

Репост!

@kazansky2017
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25.08.2023 13:41 Відповісти
Бачив фотографії до цього посту.
Цих чудовиськ з русіча тільки нищити.
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25.08.2023 14:08 Відповісти
Надеюсь это животное попадёт в Украину и его отдадут для профилактики в Азов ...а потом шо от него останется обменяем на наших.
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25.08.2023 13:53 Відповісти
...передать стране,где тварь совершала военные преступления !!!
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25.08.2023 14:24 Відповісти
Так СТОП! Наскільки я памятаю, цю потвору депортували з Фінляндії ще років 6-7 тому!

Як так вийшло, що він знову опинився у Фінляндії ?!
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25.08.2023 19:13 Відповісти
 
 