У Фінляндії затримали командира угруповання "Русич" Петровського, який воював на Донбасі

У Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Про це повідомляє MTV, передає Цензор.НЕТ.

Петровського підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях. Наразі бойовик перебуває під вартою.

Петровського внесли до санкційного списку ЄС за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

За даними Міністерства фінансів США, затриманий з 2022 року був командиром "Русича". До цього керівником був Олексій Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

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За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Поліція вимагає продовжити термін утримання чоловіка під вартою "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця". Україна звернулася із запитом про екстрадицію бойовика.

Зазначається, що Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала його до Росії у 2016 році, оскільки Петровський вважався загрозою для безпеки країни.

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