У Фінляндії затримали командира угруповання "Русич" Петровського, який воював на Донбасі
У Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.
Про це повідомляє MTV, передає Цензор.НЕТ.
Петровського підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях. Наразі бойовик перебуває під вартою.
Петровського внесли до санкційного списку ЄС за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.
За даними Міністерства фінансів США, затриманий з 2022 року був командиром "Русича". До цього керівником був Олексій Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.
За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.
Поліція вимагає продовжити термін утримання чоловіка під вартою "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця". Україна звернулася із запитом про екстрадицію бойовика.
Зазначається, що Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала його до Росії у 2016 році, оскільки Петровський вважався загрозою для безпеки країни.
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Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.
На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.
Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русіч» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.
На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.
Повернувшись із Донбасу, був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі. Прописан цей відморозок за адресою:
м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.
З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється.
А ця мерзота повинна здохнути.
вот этот ***** в тельняшке. в Украине ему 10 пожизненных светит. если доживет до суда
гЕРОИ.рф. Со Свастикой. __
Важно сейчас максимально распространить информацию о том, кто такой Ян Петровский, чтобы добиться суда над ним и заслуженного наказания.
Петровский также известный как Славян - ближайший друг и соратник другого живодера Алексея Мильчакова. Вместе они пытали и жестоко убивали людей в Украине еще в 2014 году. Крайне важно донести эту информацию до финских властей и международных организаций, поэтому дальше будут очень жесткие фото. Строго 18+! Если у вас слабые нервы - не читайте текст ниже.
5 сентября боевики «Русича» под командованием Мильчакова и Петровского расстреляли из засады колонну «Айдара» под Луганском. Выживших бойцов пытали и добивали на месте, снимая это на фото и видео. Видео почти сразу были отовсюду удалены. Фото можно найти до сих пор. Мильчаков и Петровский отрезали раненным уши, добивали их выстрелами в голову.
К примеру, на скрине из видео Lifenews можно видеть еще живого украинского солдата, у которого на щеке затем вырезали эмблему «Русича» - коловрат. Позже этого солдата также убили. Его звали Иван Исык.
Еще более страшные фото Петровский и Мильчаков выкладывали из Дебальцево в 2015 году. Там они срезали пленным украинским солдатам лица. Все это очень страшные кадры, но их необходимо сейчас распространять, чтобы было понятно, кого именно арестовали в Финляндии.
Сейчас важно, чтобы подключилась украинская власть и международные организации. Не знаю, стоит ли выдавать Петровского в Украину - здесь его скорее всего обменяют. Думаю, правильнее добиваться передачи его Гаагскому суду для пожизненного срока.
Репост!
@kazansky2017
Цих чудовиськ з русіча тільки нищити.
Як так вийшло, що він знову опинився у Фінляндії ?!