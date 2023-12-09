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Новини За кордоном
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Фінська поліція почала перевірку російського бойовика-неонациста Петровського, якого суд вирішив не видавати Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ян,петровський

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розпочала дослідчу перевірку щодо російського бойовика-неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського), якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе має найближчими днями вирішити, чи буде розпочато саме розслідування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Рішення буде ухвалено на основі матеріалів, наданих українською владою. У них наводяться аргументи на користь екстрадиції Тордена в Україну, а також обґрунтування того, чому чоловіка підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці у Фінляндії протестували проти відмови екстрадувати російського бойовика-неонациста Петровського. ФОТО

Згідно з фінським законодавством, ймовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".

Верховний суд Фінляндії ухвалив учора, що Тордена не можна екстрадувати в Україну. Суд обґрунтував своє рішення тим, що в Україні на Тордена чекає поводження, яке принижує людську гідність.

Зараз Торден перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Прикордонної охорони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія відмовила в екстрадиції в Україну російського неонациста Петровського

Торден занесений до списку санкцій ЄС під своїм іншим ім'ям Ян Петровський, йому заборонений в'їзд і до Фінляндії. У списку санкцій ЄС зазначено, що Петровський обіймав посаду командира неонацистської ДШРГ "Русич". Україна звинувачує Петровського в жорстокості щодо полонених українських солдатів. Він, однак, змінив ім'я і зумів в'їхати до Фінляндії за новими документами.

Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.

Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.
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Топ коментарі
+9
Якийсь *******!
Невже на цього терориста немає достатньо доказів?

Чи фінам хочеться, щоб воно гуляло вулицями Фінляндії?
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09.12.2023 21:21
+8
Один из лидеров неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский, также известный как Воислав Торден, был задержан при начале вылета в Ниццу из Хельсинки. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства, а также в особенностях военных преступлений в Донбассе в 2014-2015 годах. Петровский, вероятно, получил финский ВНЖ по причине воссоединения с женой, которая начала изучать физику.
----------------------------------------------------
*****, жена у*бка получила ВНЖ в Финляндии потому, что РЕШИЛА НАЧАТЬ ИЗУЧАТЬ ФИЗИКУ, в Финляндии. Акуеть!!! А как ***** получил право на воссоединение с женой?
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09.12.2023 21:49
+6
Горячие финские парни... Готровьте этого ублюдка в Гаагу. Надеюсь что так и будет.
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09.12.2023 21:21
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просто фіни не бачили віп-камер від молюськи..
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09.12.2023 21:19 Відповісти
нехай "міністр-похєрист" малюска,який ледача ,недолуга особа,візьме собі додому цього ушльопка,там кращі умови проживання,ніж в тюрязі,якими керує цей міністр юстиції
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09.12.2023 22:52 Відповісти
Горячие финские парни... Готровьте этого ублюдка в Гаагу. Надеюсь что так и будет.
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09.12.2023 21:21 Відповісти
Якийсь *******!
Невже на цього терориста немає достатньо доказів?

Чи фінам хочеться, щоб воно гуляло вулицями Фінляндії?
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09.12.2023 21:21 Відповісти
гуляти він такм не буде . але фінський суд , він такий. трохе почекаємо . все буде так як ми хочемо
На відміну від кацапів , бо вони хочуть так як вони любять . то є різні справи. . не віддадуть , але сидіти будить. до Гааги.
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09.12.2023 21:53 Відповісти
У вас претензії до фінського суду? Може навести аргументи?
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09.12.2023 21:39 Відповісти
Да. Придется ликвидировать, раз финны заигрались в демократию...
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10.12.2023 11:45 Відповісти
Один из лидеров неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский, также известный как Воислав Торден, был задержан при начале вылета в Ниццу из Хельсинки. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства, а также в особенностях военных преступлений в Донбассе в 2014-2015 годах. Петровский, вероятно, получил финский ВНЖ по причине воссоединения с женой, которая начала изучать физику.
----------------------------------------------------
*****, жена у*бка получила ВНЖ в Финляндии потому, что РЕШИЛА НАЧАТЬ ИЗУЧАТЬ ФИЗИКУ, в Финляндии. Акуеть!!! А как ***** получил право на воссоединение с женой?
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09.12.2023 21:49 Відповісти
теперь они будут изучать практологию , ну от слова практолог или как там его , ковыряющегося в жо пе .причем стоять в ряд вместе с женой будут ......... Не су....ка - воислав тордент , ян гавнявский петровский , националист руский . мир перевернулся
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09.12.2023 21:58 Відповісти
Ще можна організувати паломництво до цієї тварини всіх бажаючих, щоб цілували його в дупу. Бажаючих буде багато.
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09.12.2023 21:54 Відповісти
Фины,имейте ввиду,что при малейшей возможности кацапы с радостью готовы повторить ноябрь 39-го.Если подвернется случай-этот Петровский будет в первых рядах.Так что тщательнее защищайте его.
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09.12.2023 22:00 Відповісти
Почалася у мережах, московська срань - ІПСО для нормальних людей!!
Дотримуймось інфрмГігієни!
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09.12.2023 22:02 Відповісти
звільнити його з-під варти??
фины мозгами тронулись??!
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09.12.2023 22:14 Відповісти
Фіни в НАТО за лічені місяці
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09.12.2023 22:16 Відповісти
это дает им право отпускать преступников??
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09.12.2023 22:19 Відповісти
Тоже считаю что он преступник, и за свои преступления должен понести наказание!
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09.12.2023 22:30 Відповісти
Не так там все робиться як в нас - через сраку, з кабінетів сказали "фас" і саджають а в суд навіть нормального обвинувального акта не можуть допхати. Справи по звинуваченню патріотів в підриві шеремета замало ?
Відмовили в екстрадиціі бо суд так вважає, тепер поліція взялась за справу, якщо найдуть хоч напівкопійочки фактів то піде під суд. Тут питання до наших прокурорів що вони подадуть фінам на цього покидька, якщо як завжди загальні фрази скачані з інтернету на сотні сторінок то ніякоі перспективи
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09.12.2023 22:38 Відповісти
вопрос какого хрена их суд постановил его отпустить??!
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09.12.2023 23:44 Відповісти
Потому что ето "СУД", а не карманний продажний балаган. Если СУД решит посадить то никакие звонки, встречи в загородних ресторанах не помогут.
Чтоби немного понять философию ихних судов, надо прочитать хотя би сотню решений еспч
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10.12.2023 08:02 Відповісти
Сподіватися на справедливе правосуддя у ЄС, судячи з усього, не можна.

І звідси питання: якщо ківу можна було, то чому зволікаємо з цим покидьком? Ізраїль свого часу знайшов і ліквідував ВСІХ причетних до теракту у Мюнхені. У різних країнах, на різних континентах.
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10.12.2023 00:06 Відповісти
Їх десятки й сотні цих нацистів, якого біса треба інформаційно зосередити всі новини біля одного, наче воно якесь цабе.
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10.12.2023 05:12 Відповісти
Як пише фінське виданння Helsingin Sanomat, причиною рішення про відмову в екстрадиції цього рашиста і військового злочинця тордена стали, начебто, умови утримання ув'язнених в українських колоніях. Адже, на думку Верховного суду Фінляндії, у разі екстрадиції в Україну він "зазнає ризику поводження, що суперечить людській гідності".
Раніше, зазначає Helsingin Sanomat, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що умови утримання в колоніях України порушують третю статтю Конвенції про права людини. Вона говорить, що ніхто не повинен піддаватися катуванням, нелюдському або принижує гідність поводженню та покаранню. Серед іншого ЄСПЛ вказав на низку недоліків тюремної системи України, зокрема переповненість колоній.
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10.12.2023 11:30 Відповісти
Придется ликвидировать, раз финны заигрались в демократию...
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10.12.2023 11:44 Відповісти
 
 