Фінська поліція почала перевірку російського бойовика-неонациста Петровського, якого суд вирішив не видавати Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Центральна кримінальна поліція Фінляндії розпочала дослідчу перевірку щодо російського бойовика-неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського), якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Заступник генпрокурора Юкка Раппе має найближчими днями вирішити, чи буде розпочато саме розслідування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Рішення буде ухвалено на основі матеріалів, наданих українською владою. У них наводяться аргументи на користь екстрадиції Тордена в Україну, а також обґрунтування того, чому чоловіка підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Згідно з фінським законодавством, ймовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".
Верховний суд Фінляндії ухвалив учора, що Тордена не можна екстрадувати в Україну. Суд обґрунтував своє рішення тим, що в Україні на Тордена чекає поводження, яке принижує людську гідність.
Зараз Торден перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Прикордонної охорони.
Торден занесений до списку санкцій ЄС під своїм іншим ім'ям Ян Петровський, йому заборонений в'їзд і до Фінляндії. У списку санкцій ЄС зазначено, що Петровський обіймав посаду командира неонацистської ДШРГ "Русич". Україна звинувачує Петровського в жорстокості щодо полонених українських солдатів. Він, однак, змінив ім'я і зумів в'їхати до Фінляндії за новими документами.
Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.
Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.
Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.
Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.
Будь ласка, зачекайте...
Невже на цього терориста немає достатньо доказів?
Чи фінам хочеться, щоб воно гуляло вулицями Фінляндії?
На відміну від кацапів , бо вони хочуть так як вони любять . то є різні справи. . не віддадуть , але сидіти будить. до Гааги.
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*****, жена у*бка получила ВНЖ в Финляндии потому, что РЕШИЛА НАЧАТЬ ИЗУЧАТЬ ФИЗИКУ, в Финляндии. Акуеть!!! А как ***** получил право на воссоединение с женой?
Дотримуймось інфрмГігієни!
фины мозгами тронулись??!
Відмовили в екстрадиціі бо суд так вважає, тепер поліція взялась за справу, якщо найдуть хоч напівкопійочки фактів то піде під суд. Тут питання до наших прокурорів що вони подадуть фінам на цього покидька, якщо як завжди загальні фрази скачані з інтернету на сотні сторінок то ніякоі перспективи
Чтоби немного понять философию ихних судов, надо прочитать хотя би сотню решений еспч
І звідси питання: якщо ківу можна було, то чому зволікаємо з цим покидьком? Ізраїль свого часу знайшов і ліквідував ВСІХ причетних до теракту у Мюнхені. У різних країнах, на різних континентах.
Раніше, зазначає Helsingin Sanomat, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що умови утримання в колоніях України порушують третю статтю Конвенції про права людини. Вона говорить, що ніхто не повинен піддаватися катуванням, нелюдському або принижує гідність поводженню та покаранню. Серед іншого ЄСПЛ вказав на низку недоліків тюремної системи України, зокрема переповненість колоній.