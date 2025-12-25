Руины вместо жизни: разрушенный войной город Белицкое около Покровска. ВИДЕО

В сети обнародованы кадры из города Белицкое Покровского района, который подвергся масштабным разрушениям в результате действий российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с воздуха опубликовали аэроразведчики батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубіж". На записи видны разрушенные жилые дома, поврежденная инфраструктура и следы интенсивных боевых действий.

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Город, который до полномасштабного вторжения был мирным населенным пунктом, сегодня выглядит опустошенным и изуродованным. Значительная часть зданий непригодна для проживания, улицы усеяны обломками и воронками от ударов.

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Опубликованные кадры наглядно демонстрируют реальные последствия так называемого российского "освобождения", которое оставляет после себя руины, уничтоженные общины и гуманитарную катастрофу.

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"Кадры Белицкого, города в Покровском районе, который не пережил российского "освобождения". Видео аэроразведчиков батальона "Сила Свободі" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж"", - говорится в комментарии к видео.

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