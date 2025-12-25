Руины вместо жизни: разрушенный войной город Белицкое около Покровска. ВИДЕО
В сети обнародованы кадры из города Белицкое Покровского района, который подвергся масштабным разрушениям в результате действий российских оккупационных войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с воздуха опубликовали аэроразведчики батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубіж". На записи видны разрушенные жилые дома, поврежденная инфраструктура и следы интенсивных боевых действий.
Город, который до полномасштабного вторжения был мирным населенным пунктом, сегодня выглядит опустошенным и изуродованным. Значительная часть зданий непригодна для проживания, улицы усеяны обломками и воронками от ударов.
Опубликованные кадры наглядно демонстрируют реальные последствия так называемого российского "освобождения", которое оставляет после себя руины, уничтоженные общины и гуманитарную катастрофу.
"Кадры Белицкого, города в Покровском районе, который не пережил российского "освобождения". Видео аэроразведчиков батальона "Сила Свободі" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж"", - говорится в комментарии к видео.
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