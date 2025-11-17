Из-за боевых действий в Украине повреждено более 236 тыс. зданий. Жилищный кризис продолжается, - ООН
Более 2,5 млн единиц жилья недоступны из-за войны. В частности, из-за боевых действий в Украине повреждено более 236 тыс. зданий. Внутренние переселенцы вынуждены тратить более половины доходов на аренду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Международной организации по миграции ООН (МОМ).
Более 2,5 миллиона единиц жилья - около 10 процентов жилищного фонда - недоступны из-за боевых действий и разрушений.
60 процентов этого жилья официально признано поврежденным и поэтому опасным для проживания", - говорится в отчете.
Дефицит муниципального жилья, недостаточно регулируемый рынок и миграция населения оказали серьезное давление на доступность жилья. Почти четверть довоенного населения страны – около 10,6 млн украинцев – были вынуждены покинуть свои дома. Большинство из них уехали за границу.
Две трети внутренних переселенцев имеют проблемы с оплатой жилья
Среди 3,7 миллиона человек, которые остались в Украине как внутренние переселенцы, две трети испытывают трудности с оплатой нового жилья. Для многих аренда стала настолько большой статьей расходов, что исчерпала семейные сбережения.
Внутренние переселенцы вынуждены тратить 50% или более своих доходов на аренду жилья, при этом среднемесячный доход тех, кто ищет жилье в аренду, составляет около 16 тысяч гривен (≈380 долларов).
Ситуация свидетельствует о значительном социальном напряжении среди вынужденно перемещенных лиц и необходимости дополнительной поддержки со стороны государства и международных организаций.
"В связи с продолжением войны в Украине удовлетворение жилищных потребностей перемещенных украинцев остается критически важным приоритетом", - констатировали в МОМ.
