47% европейцев считают войну в Украине главным вызовом для ЕС, - опрос

Война в Украине является наиболее часто упоминаемой проблемой среди граждан ЕС, когда речь идет о вызовах, стоящих перед Евросоюзом.

Согласно результатам, 47% европейцев назвали войну в Украине главным вызовом, с которым сейчас сталкивается ЕС.

На вопрос о глобальных вызовах будущего для Евросоюза респонденты чаще всего упоминали конфликты в мире (41%), нелегальную миграцию (35%), изменение климата и экологические проблемы (31%). Еще 30% европейцев выразили обеспокоенность, что ЕС может потерять свое влияние на международной арене.

Подавляющее большинство граждан считают, что страны-члены достигают лучших результатов, когда работают совместно:

79% поддерживают совместные торговые переговоры на уровне ЕС.

83% хотят, чтобы ЕС диверсифицировал свои торговые связи для укрепления экономической независимости.

81% призывают к мерам по повышению конкурентоспособности и декарбонизации промышленности.

82% согласны с необходимостью политики, поддерживающей социальную справедливость.

Что касается актуальных политических приоритетов европейцев, 34% назвали первоочередными сферу безопасности и обороны, 32% - нелегальную миграцию, а 27% - войну в Украине.

