РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11724 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
211 1

47% европейцев считают войну в Украине главным вызовом для ЕС, - опрос

Украина и ЕС

Война в Украине является наиболее часто упоминаемой проблемой среди граждан ЕС, когда речь идет о вызовах, стоящих перед Евросоюзом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Евробарометра, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно результатам, 47% европейцев назвали войну в Украине главным вызовом, с которым сейчас сталкивается ЕС.

На вопрос о глобальных вызовах будущего для Евросоюза респонденты чаще всего упоминали конфликты в мире (41%), нелегальную миграцию (35%), изменение климата и экологические проблемы (31%). Еще 30% европейцев выразили обеспокоенность, что ЕС может потерять свое влияние на международной арене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Степную Новоселовку на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Подавляющее большинство граждан считают, что страны-члены достигают лучших результатов, когда работают совместно:

  • 79% поддерживают совместные торговые переговоры на уровне ЕС.

  • 83% хотят, чтобы ЕС диверсифицировал свои торговые связи для укрепления экономической независимости.

  • 81% призывают к мерам по повышению конкурентоспособности и декарбонизации промышленности.

  • 82% согласны с необходимостью политики, поддерживающей социальную справедливость.

Что касается актуальных политических приоритетов европейцев, 34% назвали первоочередными сферу безопасности и обороны, 32% - нелегальную миграцию, а 27% - войну в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 157 боестолкновений, 47 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Автор: 

Европа (2131) война в Украине (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми, звісно, дуже вдячні за допомогу, але ще з 22 року цей "виклик" вами сприймається саме так:
показать весь комментарий
14.11.2025 11:14 Ответить
 
 