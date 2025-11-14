47% европейцев считают войну в Украине главным вызовом для ЕС, - опрос
Война в Украине является наиболее часто упоминаемой проблемой среди граждан ЕС, когда речь идет о вызовах, стоящих перед Евросоюзом.
Об этом свидетельствуют данные опроса Евробарометра, передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам, 47% европейцев назвали войну в Украине главным вызовом, с которым сейчас сталкивается ЕС.
На вопрос о глобальных вызовах будущего для Евросоюза респонденты чаще всего упоминали конфликты в мире (41%), нелегальную миграцию (35%), изменение климата и экологические проблемы (31%). Еще 30% европейцев выразили обеспокоенность, что ЕС может потерять свое влияние на международной арене.
Подавляющее большинство граждан считают, что страны-члены достигают лучших результатов, когда работают совместно:
-
79% поддерживают совместные торговые переговоры на уровне ЕС.
-
83% хотят, чтобы ЕС диверсифицировал свои торговые связи для укрепления экономической независимости.
-
81% призывают к мерам по повышению конкурентоспособности и декарбонизации промышленности.
-
82% согласны с необходимостью политики, поддерживающей социальную справедливость.
Что касается актуальных политических приоритетов европейцев, 34% назвали первоочередными сферу безопасности и обороны, 32% - нелегальную миграцию, а 27% - войну в Украине.
