На фронте произошло 157 боевых столкновений, 47 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 30 авиационных ударов, сбросив 73 управляемые авиационные бомбы, привлек для поражения 2 687 дронов-камикадзе и осуществил 3 624 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, осуществил 168 обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого. До сих пор продолжается одно боевое столкновеление.

На Купянском направлении противник осуществил восемь атак на позиции наших войск. Бои велись в районах Новоосинового, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, один бой продолжается до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбровка, Грековка, Ставки и Лиман. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отразили девять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка. Силы обороны сдержали натиск противника и отразили уже 13 атак врага.

На Покровском направлении захватчики осуществили 47 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Сухецкое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Червоный Лиман, Покровск, Мирноград, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия. До сих пор в четырех локациях продолжаются боевые столкновения. По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 62 и ранили 54 оккупанта, уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов и шесть единиц специальной техники. Также украинские защитники поразили единицу автомобильной техники противника.

На Александровском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Косовцево, Маломихайловка, Маяк, Киричково.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблоково, Сладкое, Белогорье. До сих пор продолжается одно боевое столкновение. Кроме того, нанес авиаудары по населенным пунктам Тернуватое, Затишье, Зализничное.

На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней. Кроме того, противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг провел одну бесполезную наступательную операцию в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.