РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9519 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
1 469 16

Зеленский замалчивает, что россияне укрепились в его родной Днепропетровщине, - "слуга народа" Безуглая

безуглая, марьяна

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы на Запорожском направлении фронта, но замалчивает аналогичные проблемы в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Президент признал после ряда скандалов проблемы на Запорожском направлении, что россияне наступают на Запорожье (!) и провели маневры, съездил туда, анонсировал заседание Ставки. Но он не посетил Днепропетровское направление и замалчивает, что россияне идут на Покровское, потому что тогда придется публично признать, что они закрепились в родной для Зеленского Днепропетровской области", - написала Безуглая.

Также нардеп отметила, что в Украине до сих пор нет полноценного стратегического плана обороны, а вокруг Покровского "в авральном порядке" возводят оборонительные линии. Кроме этого, она подчеркнула отсутствие назначенного руководителя Днепропетровской ОВА и раскритиковала работу предыдущего главы области.

"Замалчиванием реальности и прикрытием проблем не победишь. У нас до сих пор (!) нет реального стратегического плана обороны, а вокруг Покровского сейчас лихорадочно возводят рубежи, опять же после скандалов. Между тем руководитель Днепропетровской ОВА до сих пор не назначен, не говоря уже о том, что делал "экс" Лысак, что не окопана вся область за время, в течение которого Днепропетровщина была тыловым регионом...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске сложная, но никто не толкает солдат на смерть ради руин, - Зеленский

сообщение о Зеленском

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разум Зеленского узурпирован Ермаком. Его нужно увольнять", - Безуглая

Автор: 

Зеленский Владимир (22571) Запорожская область (3769) Безуглая Марьяна (315) Днепропетровская область (4694) война в Украине (6837)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
13.11.2025 23:14 Ответить
+3
марянка, кусаєш соску яку смокчеш? Чи вже не смокчеш? признавайся, блудниця ти портова!
показать весь комментарий
13.11.2025 23:15 Ответить
+3
Немає у нього такої батьківщини. У нього родіна, Маасква.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.11.2025 23:14 Ответить
марянка, кусаєш соску яку смокчеш? Чи вже не смокчеш? признавайся, блудниця ти портова!
показать весь комментарий
13.11.2025 23:15 Ответить
Так кацапи вже давно в Дніпропетровській обл - покидай вже депутатство і в армію
показать весь комментарий
13.11.2025 23:16 Ответить
Так воно просто нанюхалося і не второпає де що просрано...може з цим розслідуванням є відео як він нюхає.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:25 Ответить
от так виглядає ЗАЗДРІСТЬ рейтингозалежної членкині Зе-каманди

(Бур'яну ковбасить через те, що МінДічь її позашкварам переплюнув)
показать весь комментарий
13.11.2025 23:36 Ответить
Немає у нього такої батьківщини. У нього родіна, Маасква.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:17 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 23:19 Ответить
Цікаво, де ті коментатори?
показать весь комментарий
13.11.2025 23:21 Ответить
Подохли від сорому за свій вибір.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:41 Ответить
Мне плевать на эту срань
Мне не плевать на ОБОЛОНЬ
Которая выбрала эту срань
И до сих пор палец о палец не ударила
Чтобы исправить то, что натворила
Вы , жители Оболони
Виноваты в том
Что Залужного выкинули с поста Главнокомандующего
Вы , жители Оболони - молча наблюдали практически целый год
Как ВЫБРАННАЯ ВАМИ СРАНЬ мочила генерала !!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.11.2025 23:23 Ответить
Держить ніс по - вітру - ше вчора співала Зелі дифірамби
показать весь комментарий
13.11.2025 23:23 Ответить
О боже, біднесенький, не знає що робити...бери свою банду з 5-6 дефективних і сирка а краще свою партію і вали з посади президента.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:24 Ответить
Що Зеленському про просування ворога ,йому утриматись при владі і друзів уберегти ,ну і далі наживатись ,а війна для нього це лише гра ,ніколи він не був патріотом України ,немав жодного професіонального досвіду в управліні не то що країни ,а навіть районом і тим більше не знає що таке порядність.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:29 Ответить
нарешті, Бур'яна таки знайшла кого вкусити.
Все Зе тепер тобі глина
показать весь комментарий
13.11.2025 23:29 Ответить
для зебіла рідним є ізраїль, а бідна Україна лише місце для заробітку
показать весь комментарий
13.11.2025 23:34 Ответить
Ця Мурляна колись була сама упорота ЗЕбілка.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:44 Ответить
 
 