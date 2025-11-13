Зеленский замалчивает, что россияне укрепились в его родной Днепропетровщине, - "слуга народа" Безуглая

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы на Запорожском направлении фронта, но замалчивает аналогичные проблемы в Днепропетровской области.

"Президент признал после ряда скандалов проблемы на Запорожском направлении, что россияне наступают на Запорожье (!) и провели маневры, съездил туда, анонсировал заседание Ставки. Но он не посетил Днепропетровское направление и замалчивает, что россияне идут на Покровское, потому что тогда придется публично признать, что они закрепились в родной для Зеленского Днепропетровской области", - написала Безуглая.

Также нардеп отметила, что в Украине до сих пор нет полноценного стратегического плана обороны, а вокруг Покровского "в авральном порядке" возводят оборонительные линии. Кроме этого, она подчеркнула отсутствие назначенного руководителя Днепропетровской ОВА и раскритиковала работу предыдущего главы области.

"Замалчиванием реальности и прикрытием проблем не победишь. У нас до сих пор (!) нет реального стратегического плана обороны, а вокруг Покровского сейчас лихорадочно возводят рубежи, опять же после скандалов. Между тем руководитель Днепропетровской ОВА до сих пор не назначен, не говоря уже о том, что делал "экс" Лысак, что не окопана вся область за время, в течение которого Днепропетровщина была тыловым регионом...".

