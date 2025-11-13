Зеленський замовчує, що росіяни зікріпилися у його рідній Дніпропетровській області, - "слуга народу" Безугла
Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що президент України Володимир Зеленський визнав проблеми на Запорізькому напрямку фронту, але замовчує аналогічні проблеми на Дніпропетровщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Президент визнав після ряду скандалів проблеми на Запорізькому напрямку, що росіяни наступають на Запоріжжя (!) та провели маневри, з’їздив туди, анонсував засідання Ставки. Але він не відвідав Дніпропетровський напрямок і замовчує, що росіяни сунуть на Покровське, бо тоді доведеться публічно визнати, що вони закріпилися в рідній для Зеленського Дніпропетровській області", - написала Безугла.
Також нардепка зазначила, що в Україні досі немає повноцінного стратегічного плану оборони, а навколо Покровського "в авральному порядку" зводять оборонні лінії. Окрім цього, вона наголосила на відсутності призначеного керівника Дніпропетровської ОВА та розкритикувала роботу попереднього очільника області.
"На замовчуванні реальності й прикритті проблем не переможеш. У нас досі (!) немає реального стратегічного плану оборони, а навколо Покровського зараз гарячково зводять рубежі, знову ж після скандалів. Тим часом керівника Дніпропетровської ОВА досі не призначено, вже не кажучи про те, що робив "екс" Лисак, що не окопана вся область за час, протягом якого Дніпропетровщина була тиловим регіоном...".
