УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12487 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
492 2

47% європейців вважають війну в Україні головним викликом для ЄС, - опитування

Україна та ЄС

Війна в Україні є найчастіше згадуваною проблемою серед громадян ЄС, коли йдеться про виклики, що стоять перед Євросоюзом.

Про це свідчать дані опитування Євробарометра, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з результатами, 47% європейців назвали війну в Україні головним викликом, з яким нині стикається ЄС.

На запитання про глобальні виклики майбутнього для Євросоюзу респонденти найчастіше згадували конфлікти у світі (41%), нелегальну міграцію (35%), зміну клімату та екологічні проблеми (31%). Ще 30% європейців висловили занепокоєння, що ЄС може втратити свій вплив на міжнародній арені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Степову Новоселівку на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Переважна більшість громадян вважають, що країни-члени досягають кращих результатів, коли працюють спільно:

  • 79% підтримують спільні торговельні переговори на рівні ЄС.

  • 83% хочуть, щоб ЄС диверсифікував свої торговельні зв’язки для зміцнення економічної незалежності.

  • 81% закликають до заходів з підвищення конкурентоспроможності та декарбонізації промисловості.

  • 82% погоджуються з необхідністю політики, що підтримує соціальну справедливість.

Щодо актуальних політичних пріоритетів європейців, 34% назвали першочерговими сферу безпеки й оборони, 32% - нелегальну міграцію, а 27% - війну в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 157 боєзіткнень, 47 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Автор: 

Європа (2471) війна в Україні (8396)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми, звісно, дуже вдячні за допомогу, але ще з 22 року цей "виклик" вами сприймається саме так:
показати весь коментар
14.11.2025 11:14 Відповісти
Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО
- певно , європейці , й досі не зрозуміли , що зібрані корейцями "шахеди" полетять і їм на голови ?!
показати весь коментар
14.11.2025 13:38 Відповісти
 
 