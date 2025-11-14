47% європейців вважають війну в Україні головним викликом для ЄС, - опитування
Війна в Україні є найчастіше згадуваною проблемою серед громадян ЄС, коли йдеться про виклики, що стоять перед Євросоюзом.
Про це свідчать дані опитування Євробарометра, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами, 47% європейців назвали війну в Україні головним викликом, з яким нині стикається ЄС.
На запитання про глобальні виклики майбутнього для Євросоюзу респонденти найчастіше згадували конфлікти у світі (41%), нелегальну міграцію (35%), зміну клімату та екологічні проблеми (31%). Ще 30% європейців висловили занепокоєння, що ЄС може втратити свій вплив на міжнародній арені.
Переважна більшість громадян вважають, що країни-члени досягають кращих результатів, коли працюють спільно:
79% підтримують спільні торговельні переговори на рівні ЄС.
83% хочуть, щоб ЄС диверсифікував свої торговельні зв’язки для зміцнення економічної незалежності.
81% закликають до заходів з підвищення конкурентоспроможності та декарбонізації промисловості.
82% погоджуються з необхідністю політики, що підтримує соціальну справедливість.
Щодо актуальних політичних пріоритетів європейців, 34% назвали першочерговими сферу безпеки й оборони, 32% - нелегальну міграцію, а 27% - війну в Україні.
- певно , європейці , й досі не зрозуміли , що зібрані корейцями "шахеди" полетять і їм на голови ?!