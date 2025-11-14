47% європейців вважають війну в Україні головним викликом для ЄС, - опитування

Війна в Україні є найчастіше згадуваною проблемою серед громадян ЄС, коли йдеться про виклики, що стоять перед Євросоюзом.

Про це свідчать дані опитування Євробарометра, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з результатами, 47% європейців назвали війну в Україні головним викликом, з яким нині стикається ЄС.

На запитання про глобальні виклики майбутнього для Євросоюзу респонденти найчастіше згадували конфлікти у світі (41%), нелегальну міграцію (35%), зміну клімату та екологічні проблеми (31%). Ще 30% європейців висловили занепокоєння, що ЄС може втратити свій вплив на міжнародній арені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Степову Новоселівку на Харківщині, - DeepState. КАРТА

Переважна більшість громадян вважають, що країни-члени досягають кращих результатів, коли працюють спільно:

79% підтримують спільні торговельні переговори на рівні ЄС.

83% хочуть, щоб ЄС диверсифікував свої торговельні зв’язки для зміцнення економічної незалежності.

81% закликають до заходів з підвищення конкурентоспроможності та декарбонізації промисловості.

82% погоджуються з необхідністю політики, що підтримує соціальну справедливість.

Щодо актуальних політичних пріоритетів європейців, 34% назвали першочерговими сферу безпеки й оборони, 32% - нелегальну міграцію, а 27% - війну в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 157 боєзіткнень, 47 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб