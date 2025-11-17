УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10522 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
604 1

Через бойові дії в Україні пошкоджено понад 236 тис. будівель. Житлова криза триває, - ООН

Гостра житлова криза через бойові дії в Україні

Понад 2,5 млн одиниць житла недоступні через війну. Зокрема, через бойові дії в Україні пошкоджено понад 236 тис. будівель. Внутрішні переселенці змушені витрачати понад половину доходів на оренду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Понад 2,5 мільйона одиниць житла - близько 10 відсотків житлового фонду - недоступні через бойові дії та руйнування.
60 відсотків цього житла офіційно визнано пошкодженим і тому небезпечне для перебування", - йдеться у звіті.

Дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок і міграція населення спричинили серйозний тиск на доступність житла. Майже чверть довоєнного населення країни – близько 10,6 млн українців – були змушені покинути свої домівки. Більшість з них виїхали за кордон.

Дві третини внутрішніх переселенців мають проблеми з оплатою житла

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки після повномасштабного вторгнення Росії - це майже чверть довоєнного населення країни. Більшість із них виїхали за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 47% європейців вважають війну в Україні головним викликом для ЄС, - опитування

Серед 3,7 мільйона людей, які залишилися в Україні як внутрішні переселенці, дві третини мають труднощі з оплатою нового житла. Для багатьох оренда стала настільки великою статтею витрат, що вичерпала сімейні заощадження.

Внутрішні переселенці змушені витрачати 50% або більше своїх доходів на оренду житла, при цьому середньомісячний дохід тих, хто шукає житло в оренду, становить близько 16 тисяч гривень (≈380 доларів).

Ситуація свідчить про значну соціальну напругу серед вимушено переміщених осіб та потребу в додатковій підтримці від держави та міжнародних організацій.

"У зв'язку з продовженням війни в Україні задоволення житлових потреб переміщених українців залишається критично важливим пріоритетом", - констатували в МОМ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для переселенців із Маріуполя збудують житловий квартал у Білій Церкві: проєкт уже отримав архітектурний концепт. ФОТО

Автор: 

житло (1251) ООН (3501) переселенці (1019) руйнування (295)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піднімайте ціни, у нас же ринкова економіка.
Хто проти - той комуніст і совок!
Ціни треба відпустити, щоб попливли в океан і полетіли до Маска в космос!
Тільки так ми уникнемо дефіциту та станемо ближче до ЄС!
показати весь коментар
17.11.2025 10:11 Відповісти
 
 