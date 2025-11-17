Через бойові дії в Україні пошкоджено понад 236 тис. будівель. Житлова криза триває, - ООН

Понад 2,5 млн одиниць житла недоступні через війну. Зокрема, через бойові дії в Україні пошкоджено понад 236 тис. будівель. Внутрішні переселенці змушені витрачати понад половину доходів на оренду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

Понад 2,5 мільйона одиниць житла - близько 10 відсотків житлового фонду - недоступні через бойові дії та руйнування.

60 відсотків цього житла офіційно визнано пошкодженим і тому небезпечне для перебування", - йдеться у звіті.

Дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок і міграція населення спричинили серйозний тиск на доступність житла. Майже чверть довоєнного населення країни – близько 10,6 млн українців – були змушені покинути свої домівки. Більшість з них виїхали за кордон.

Дві третини внутрішніх переселенців мають проблеми з оплатою житла

Серед 3,7 мільйона людей, які залишилися в Україні як внутрішні переселенці, дві третини мають труднощі з оплатою нового житла. Для багатьох оренда стала настільки великою статтею витрат, що вичерпала сімейні заощадження.

Внутрішні переселенці змушені витрачати 50% або більше своїх доходів на оренду житла, при цьому середньомісячний дохід тих, хто шукає житло в оренду, становить близько 16 тисяч гривень (≈380 доларів).

Ситуація свідчить про значну соціальну напругу серед вимушено переміщених осіб та потребу в додатковій підтримці від держави та міжнародних організацій.

"У зв'язку з продовженням війни в Україні задоволення житлових потреб переміщених українців залишається критично важливим пріоритетом", - констатували в МОМ.

