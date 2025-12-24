Пехота – это не "дорога в один конец": командующий НГУ Пивненко обозначил ключевые направления поддержки

Командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко обозначил ключевые направления поддержки пехоты.

Пивненко подчеркнул, что, несмотря на сложность каждого дня обороны и навязанное врагом мнение ИПСО, служба в пехоте – это не "дорога в один конец". Он подчеркнул, что государство, командование и те, кто принимает решения, не оставляют пехоту на произвол судьбы.

"Война тяжелая. Продолжительная война – это всегда о потерях, о сверхбольших усилиях каждого бойца и командира и о выдержке, которая ежедневно проверяется на прочность. Мы не имеем права это приукрашивать или обесценивать. Но мы также не имеем права позволять врагу или кому-либо убеждать наших людей, что государство, командование или те, кто принимает решения, оставляют пехоту один на один с опасностью", - сказал Пивненко.

Направления поддержки

Командующий НГУ обозначил ключевые направления поддержки пехоты:

В Национальной гвардии постоянно совершенствуется как базовая общевойсковая подготовка, так и специализированная подготовка по отдельным направлениям. Умение действовать уверенно в сложных условиях, оказать себе помощь или спасти побратима много раз отрабатывается на учениях и доводится до автоматизма. Офицеры на передовой. Повненко подчеркнул, что офицеры НГУ воюют вместе с подчиненными – и те, кто служит в Главном управлении, и те, кто в территориальных управлениях, корпусах, в звене рота-батальон. Многие из них прошли путь с 2014 года – от пехотинца до офицера. Среди командования есть те, кто потерял сыновей, которые продолжали военные династии, есть те, кто в составе экипажей БПЛА выполняют задачи на линии боевого столкновения.

Развитие и совершенствование средств РЭБ, РЭР, связи, беспилотных систем, в частности БПЛА и наземных роботизированных комплексов – это инвестиция в поддержку и сохранение пехоты и уменьшение рисков для людей, которые держат фронт. Качественное оснащение. Национальная гвардия работает над оснащением подразделений качественными бронеавтомобилями, вооружением и техникой – именно теми, в которых нуждаются бойцы, которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте и реально спасают жизни.

"Пехота – это основа! И наш долг – сделать все возможное, чтобы она была подготовлена, прикрыта, оснащена и знала: она не одна", – подчеркнул Пивненко.

Отмечается, что на сегодняшний день в Национальной гвардии более 100 военнослужащих отмечены высшей наградой – званием Героя Украины, более 16 000 – государственными наградами. Большая часть из них – пехотинцы.

