РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9092 посетителя онлайн
Новости Подготовка пехотинцев
1 159 12

Пехота – это не "дорога в один конец": командующий НГУ Пивненко обозначил ключевые направления поддержки

Півненко

Командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко обозначил ключевые направления поддержки пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пивненко подчеркнул, что, несмотря на сложность каждого дня обороны и навязанное врагом мнение ИПСО, служба в пехоте – это не "дорога в один конец". Он подчеркнул, что государство, командование и те, кто принимает решения, не оставляют пехоту на произвол судьбы.

"Война тяжелая. Продолжительная война – это всегда о потерях, о сверхбольших усилиях каждого бойца и командира и о выдержке, которая ежедневно проверяется на прочность. Мы не имеем права это приукрашивать или обесценивать. Но мы также не имеем права позволять врагу или кому-либо убеждать наших людей, что государство, командование или те, кто принимает решения, оставляют пехоту один на один с опасностью", - сказал Пивненко.

Читайте также: Боевые бригады НГУ ежемесячно будут усиливаться новобранцами, - Пивненко

Направления поддержки

Командующий НГУ обозначил ключевые направления поддержки пехоты:

  • Совершенствование подготовки. В Национальной гвардии постоянно совершенствуется как базовая общевойсковая подготовка, так и специализированная подготовка по отдельным направлениям. Умение действовать уверенно в сложных условиях, оказать себе помощь или спасти побратима много раз отрабатывается на учениях и доводится до автоматизма.
  • Офицеры на передовой.Повненко подчеркнул, что офицеры НГУ воюют вместе с подчиненными – и те, кто служит в Главном управлении, и те, кто в территориальных управлениях, корпусах, в звене рота-батальон. Многие из них прошли путь с 2014 года – от пехотинца до офицера. Среди командования есть те, кто потерял сыновей, которые продолжали военные династии, есть те, кто в составе экипажей БПЛА выполняют задачи на линии боевого столкновения.
  • Технические средства. Развитие и совершенствование средств РЭБ, РЭР, связи, беспилотных систем, в частности БПЛА и наземных роботизированных комплексов – это инвестиция в поддержку и сохранение пехоты и уменьшение рисков для людей, которые держат фронт.
  • Качественное оснащение. Национальная гвардия работает над оснащением подразделений качественными бронеавтомобилями, вооружением и техникой – именно теми, в которых нуждаются бойцы, которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте и реально спасают жизни.

"Пехота – это основа! И наш долг – сделать все возможное, чтобы она была подготовлена, прикрыта, оснащена и знала: она не одна", – подчеркнул Пивненко.

Отмечается, что на сегодняшний день в Национальной гвардии более 100 военнослужащих отмечены высшей наградой – званием Героя Украины, более 16 000 – государственными наградами. Большая часть из них – пехотинцы.

Читайте также: Боевые бригады должны получить возможность самостоятельно готовить пополнение, - Палиса

Автор: 

Национальная гвардия (2300) Пивненко Александр (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Кидати без належної підтримки в пащу ворога на пів року рік ...ну така собі підтримка..
показать весь комментарий
24.12.2025 18:33 Ответить
+9
Киздить як дихає...
показать весь комментарий
24.12.2025 18:32 Ответить
+6
Мєнт а ти до піхоти що маєш? Ти ж вєртухаїв відмазуй своїх
показать весь комментарий
24.12.2025 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Киздить як дихає...
показать весь комментарий
24.12.2025 18:32 Ответить
Що сталося з 2 млн мобілізованих, що не вистачає піхоти?
показать весь комментарий
24.12.2025 19:27 Ответить
это про ту дорогу, что в один конец
показать весь комментарий
24.12.2025 20:22 Ответить
Кидати без належної підтримки в пащу ворога на пів року рік ...ну така собі підтримка..
показать весь комментарий
24.12.2025 18:33 Ответить
Мєнт а ти до піхоти що маєш? Ти ж вєртухаїв відмазуй своїх
показать весь комментарий
24.12.2025 18:43 Ответить
Фух, аж легше стало. А то люди напридумують казна-що.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:15 Ответить
Сподіваюся, це іронія...
показать весь комментарий
24.12.2025 20:07 Ответить
Військовим будь яким взагалі не варто довіряти, навіть твоєму командиру, кажуть одне а роблять зовсім інше.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:19 Ответить
Набіса стільки генералів? Біля кожного тиловий штаб, куча замісників з великими зірками + помазані, + охорона і х.з. хто. Армії для них мало і починають створювати бійців: нацгвардії, прикордонників і т.д. А воювати нікому.
показать весь комментарий
24.12.2025 19:46 Ответить
Хтось порахував генералів по країнах, в США один генерал на 2 тисячі особового складу, в рашці один генерал на 750 орків..в Україні судячи з численних генералів які приїздять з безкінечними перевірками ну десь мабуть 1 тіло на 400 солдатів..
показать весь комментарий
24.12.2025 19:50 Ответить
Не *****, все всё знают. И про потери, и про ахвицеров на передовой (3 раза ха-ха).
Так что, если кто хочет обновить лицо ******* - смотрите фото этого... *******.
показать весь комментарий
24.12.2025 20:05 Ответить
ага, в два конца , туда идешь, оттуда вперед ногами, шото миндичи не идут в такую хорошую пехоту
показать весь комментарий
24.12.2025 20:19 Ответить
 
 