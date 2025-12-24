Піхота – це не "дорога в один кінець": командувач НГУ Півненко окреслив ключові напрямки підтримки

Командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко окреслив ключові напрямки підтримки піхоти.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

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Півненко наголосив, що попри складність кожного дня оборони та нав’язану ворожою ІПСО думку, служба в піхоті – це не "дорога в один кінець". Він підкреслив, що держава, командування та ті, хто приймає рішення, не залишають піхоту напризволяще.

"Війна важка. Тривала війна – це завжди про втрати, про надвеликі зусилля кожного бійця і командира і про витримку, яка щодня перевіряється на міцність. Ми не маємо права це прикрашати або знецінювати. Але ми так само не маємо права дозволяти ворогу чи будь-кому переконувати наших людей, що держава, командування чи ті, хто приймає рішення – залишають піхоту сам на сам із небезпекою", - сказав Півненко.

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Напрямки підтримки

Командувач НГУ окреслив ключові напрямки підтримки піхоти:

Вдосконалення підготовки. У Національній гвардії постійно вдосконалюється як базова загальновійськова підготовка, так і спеціалізована підготовка за окремими напрямками. Уміння діяти впевнено в складних умовах, надати собі допомогу чи врятувати побратима багато разів відпрацьовується на навчаннях і доводиться до автоматизму.

У Національній гвардії постійно вдосконалюється як базова загальновійськова підготовка, так і спеціалізована підготовка за окремими напрямками. Уміння діяти впевнено в складних умовах, надати собі допомогу чи врятувати побратима багато разів відпрацьовується на навчаннях і доводиться до автоматизму. Офіцери на передовій. Півненко наголосив, що офіцери НГУ воюють разом із підлеглими – і ті, хто служить у Головному управлінні, і ті, хто в територіальних управліннях, корпусах, у ланці рота-батальйон. Багато з них пройшли шлях із 2014 року – від піхотинця до офіцера. Серед командування є ті, хто втратив синів, які продовжували військові династії, є ті, хто у складі екіпажів БпЛА виконують завдання на лінії бойового зіткнення.

Півненко наголосив, що офіцери НГУ воюють разом із підлеглими – і ті, хто служить у Головному управлінні, і ті, хто в територіальних управліннях, корпусах, у ланці рота-батальйон. Багато з них пройшли шлях із 2014 року – від піхотинця до офіцера. Серед командування є ті, хто втратив синів, які продовжували військові династії, є ті, хто у складі екіпажів БпЛА виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Технічні засоби. Розвиток і вдосконалення засобів РЕБ, РЕР, зв’язку, безпілотних систем, зокрема БпЛА та наземних роботизованих комплексів – це інвестиція у підтримку і збереження піхоти та зменшення ризиків для людей, які тримають фронт.

Розвиток і вдосконалення засобів РЕБ, РЕР, зв’язку, безпілотних систем, зокрема БпЛА та наземних роботизованих комплексів – це інвестиція у підтримку і збереження піхоти та зменшення ризиків для людей, які тримають фронт. Якісне оснащення. Національна гвардія працює над оснащенням підрозділів якісними бронеавтомобілями, озброєнням і технікою – саме тими, яких потребують бійці, що вже добре зарекомендували себе на фронті й реально рятують життя.

"Піхота – це основа! І наш обов’язок – зробити все можливе, щоб вона була підготовлена, прикрита, оснащена і знала: вона не сама", - наголосив Півненко.

Зазначається, що станом на сьогодні у Національній гвардії більше 100 військовослужбовців відзначено найвищою нагородою – званням Героя України, більше 16 000 – державними нагородами. Велика частка із них – піхотинці.

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