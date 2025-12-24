Піхота – це не "дорога в один кінець": командувач НГУ Півненко окреслив ключові напрямки підтримки
Командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко окреслив ключові напрямки підтримки піхоти.
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.
Півненко наголосив, що попри складність кожного дня оборони та нав’язану ворожою ІПСО думку, служба в піхоті – це не "дорога в один кінець". Він підкреслив, що держава, командування та ті, хто приймає рішення, не залишають піхоту напризволяще.
"Війна важка. Тривала війна – це завжди про втрати, про надвеликі зусилля кожного бійця і командира і про витримку, яка щодня перевіряється на міцність. Ми не маємо права це прикрашати або знецінювати. Але ми так само не маємо права дозволяти ворогу чи будь-кому переконувати наших людей, що держава, командування чи ті, хто приймає рішення – залишають піхоту сам на сам із небезпекою", - сказав Півненко.
Напрямки підтримки
Командувач НГУ окреслив ключові напрямки підтримки піхоти:
- Вдосконалення підготовки. У Національній гвардії постійно вдосконалюється як базова загальновійськова підготовка, так і спеціалізована підготовка за окремими напрямками. Уміння діяти впевнено в складних умовах, надати собі допомогу чи врятувати побратима багато разів відпрацьовується на навчаннях і доводиться до автоматизму.
- Офіцери на передовій. Півненко наголосив, що офіцери НГУ воюють разом із підлеглими – і ті, хто служить у Головному управлінні, і ті, хто в територіальних управліннях, корпусах, у ланці рота-батальйон. Багато з них пройшли шлях із 2014 року – від піхотинця до офіцера. Серед командування є ті, хто втратив синів, які продовжували військові династії, є ті, хто у складі екіпажів БпЛА виконують завдання на лінії бойового зіткнення.
- Технічні засоби. Розвиток і вдосконалення засобів РЕБ, РЕР, зв’язку, безпілотних систем, зокрема БпЛА та наземних роботизованих комплексів – це інвестиція у підтримку і збереження піхоти та зменшення ризиків для людей, які тримають фронт.
- Якісне оснащення. Національна гвардія працює над оснащенням підрозділів якісними бронеавтомобілями, озброєнням і технікою – саме тими, яких потребують бійці, що вже добре зарекомендували себе на фронті й реально рятують життя.
"Піхота – це основа! І наш обов’язок – зробити все можливе, щоб вона була підготовлена, прикрита, оснащена і знала: вона не сама", - наголосив Півненко.
Зазначається, що станом на сьогодні у Національній гвардії більше 100 військовослужбовців відзначено найвищою нагородою – званням Героя України, більше 16 000 – державними нагородами. Велика частка із них – піхотинці.
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