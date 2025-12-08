Бойові бригади НГУ щомісяця посилюватимуться новобранцями, - Півненко

Новий механізм поповнення передбачає щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах Національної гвардії залежно від їхнього розташування на передовій.

Про це розповів командувач НГУ Олександр Півненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Розподіл між бригадами

"Ідея дуже непогана. Розподіл певної кількості особового складу по бойовим бригадам, по їхньому розташуванню на лінії бойового зіткнення. Наприклад, одна група на Харківщині, інша – на Покровському, Костянтинівці, Лимані чи на Запорізькому напрямку. Це дуже важливо", – пояснив Півненко.

За його словами, Генеральний штаб щомісяця виділятиме по 50-100 військових на конкретні напрямки, і цієї кількості буде достатньо для підсилення бригад. При цьому загальна мобілізація залишається, а новий щомісячний добір стане додатковим механізмом посилення.

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Підготовка залишиться централізованою

Підготовка особового складу залишиться централізованою: новобранці проходитимуть 57-денний базовий курс підготовки, після чого їх направлятимуть у бригади для двотижневого злагодження з підрозділами.

Півненко також розповів, як система працювала раніше: "Загальна мобілізація залишається: нам визначають певну кількість людей, і Генштаб щомісяця їх розподіляє. Рекрутингом займаються "Хартія", "Азов" та інші підрозділи. Нам потрібно, щоб ці 50–100 людей на місяць підсилювали бригади точково. Сьогодні мобілізація не така, як хотілося б - відсотків на 30% не вистачає".

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