Боевые бригады НГУ ежемесячно будут усиливаться новобранцами, - Пивненко
Новый механизм пополнения предусматривает ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам Национальной гвардии в зависимости от их расположения на передовой.
Об этом рассказал командующий НГУ Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Распределение между бригадами
"Идея очень неплохая. Распределение определенного количества личного состава по боевым бригадам, по их расположению на линии боевого столкновения. Например, одна группа в Харьковской области, другая – на Покровском, Константиновке, Лимане или на Запорожском направлении. Это очень важно", – пояснил Пивненко.
По его словам, Генеральный штаб ежемесячно будет выделять по 50-100 военных на конкретные направления, и этого количества будет достаточно для усиления бригад. При этом общая мобилизация остается, а новый ежемесячный отбор станет дополнительным механизмом усиления.
Подготовка останется централизованной
Подготовка личного состава останется централизованной: новобранцы будут проходить 57-дневный базовый курс подготовки, после чего их будут направлять в бригады для двухнедельного слаживания с подразделениями.
Півненко также рассказал, как система работала раньше: "Общая мобилизация остается: нам определяют определенное количество людей, и Генштаб ежемесячно их распределяет. Рекрутингом занимаются "Хартия", "Азов" и другие подразделения. Нам нужно, чтобы эти 50-100 человек в месяц усиливали бригады точечно. Сегодня мобилизация не такая, как хотелось бы — процентов на 30% не хватает".
Сумний чорний гумор : А де ж ділися старобранці ?