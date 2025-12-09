РУС
Боевые бригады НГУ ежемесячно будут усиливаться новобранцами, - Пивненко

нацгвардія

Новый механизм пополнения предусматривает ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам Национальной гвардии в зависимости от их расположения на передовой.

Об этом рассказал командующий НГУ Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Распределение между бригадами

"Идея очень неплохая. Распределение определенного количества личного состава по боевым бригадам, по их расположению на линии боевого столкновения. Например, одна группа в Харьковской области, другая – на Покровском, Константиновке, Лимане или на Запорожском направлении. Это очень важно", – пояснил Пивненко.

По его словам, Генеральный штаб ежемесячно будет выделять по 50-100 военных на конкретные направления, и этого количества будет достаточно для усиления бригад. При этом общая мобилизация остается, а новый ежемесячный отбор станет дополнительным механизмом усиления.

Читайте также: Мобилизованных теперь будут распределять между воинскими частями еще до начала БЗВП, - Палиса

Подготовка останется централизованной

Подготовка личного состава останется централизованной: новобранцы будут проходить 57-дневный базовый курс подготовки, после чего их будут направлять в бригады для двухнедельного слаживания с подразделениями.

Півненко также рассказал, как система работала раньше: "Общая мобилизация остается: нам определяют определенное количество людей, и Генштаб ежемесячно их распределяет. Рекрутингом занимаются "Хартия", "Азов" и другие подразделения. Нам нужно, чтобы эти 50-100 человек в месяц усиливали бригады точечно. Сегодня мобилизация не такая, как хотелось бы — процентов на 30% не хватает".

Читайте также: В каждой бригаде Нацгвардии создана стрелковая рота на мотоциклах, - Півненко

Национальная гвардия (2282) мобилизация (2971) Пивненко Александр (30)
поповнення з хворих і слабких і на кордони 91 року , так?, це як мертвому припарка зараз, два роки тому потрібно було робити , мобілізація зараз просрана трохи менше ніж повністю, он беріть з тилових частин є аж 700 тисяч
08.12.2025 23:54 Ответить
Бойові бригади НГУ щомісяця посилюватимуться новобранцями Джерело: https://censor.net/ua/n3589369

Сумний чорний гумор : А де ж ділися старобранці ?
09.12.2025 00:02 Ответить
Це неймовірно потужна новина. Куплю стереоокуляри як в кіно, щоб краще роздивитись.
09.12.2025 00:06 Ответить
"відсотків на 30% не вистачає" протріть свої радянські зассяні окуляри і подивіться наприклад в поліції України, тилові підрозділи, військові , поліцейські пенсіонери, судді , прокурори.. там можна мінімум на 130 відсотків план виконати.
09.12.2025 00:19 Ответить
Зрозуміло, що незрозуміло)))
09.12.2025 00:31 Ответить
Війна це наука. Не кожен командувач може її освоїти. Ось і приходиться прикриватися простими людьми.
09.12.2025 01:08 Ответить
 
 