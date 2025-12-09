Боевые бригады НГУ ежемесячно будут усиливаться новобранцами, - Пивненко

Новый механизм пополнения предусматривает ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам Национальной гвардии в зависимости от их расположения на передовой.

Об этом рассказал командующий НГУ Александр Пивненко

Распределение между бригадами

"Идея очень неплохая. Распределение определенного количества личного состава по боевым бригадам, по их расположению на линии боевого столкновения. Например, одна группа в Харьковской области, другая – на Покровском, Константиновке, Лимане или на Запорожском направлении. Это очень важно", – пояснил Пивненко.

По его словам, Генеральный штаб ежемесячно будет выделять по 50-100 военных на конкретные направления, и этого количества будет достаточно для усиления бригад. При этом общая мобилизация остается, а новый ежемесячный отбор станет дополнительным механизмом усиления.

Подготовка останется централизованной

Подготовка личного состава останется централизованной: новобранцы будут проходить 57-дневный базовый курс подготовки, после чего их будут направлять в бригады для двухнедельного слаживания с подразделениями.

Півненко также рассказал, как система работала раньше: "Общая мобилизация остается: нам определяют определенное количество людей, и Генштаб ежемесячно их распределяет. Рекрутингом занимаются "Хартия", "Азов" и другие подразделения. Нам нужно, чтобы эти 50-100 человек в месяц усиливали бригады точечно. Сегодня мобилизация не такая, как хотелось бы — процентов на 30% не хватает".

