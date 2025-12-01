73 тысячи объектов инфраструктуры уничтожено в Донецкой области с начала вторжения, - прокуратура
В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения российские войска разрушили или повредили более 73 тысяч объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Удары по гражданской инфраструктуре
"Российские войска ни на день не прекращали обстрелы гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой области. С 2022 года оккупанты полностью уничтожили или повредили более 73 тысяч инфраструктурных объектов, среди них более 57 тысяч - дома жителей области", - сказал прокурор.
Он отметил, что также 910 учебных заведений были разрушены вражескими боеприпасами, в большинство из них больше никогда не пойдут учиться дети. Кроме того, зафиксировано 457 фактов обстрелов медицинских учреждений.
Документирование преступлений
"Мы документируем каждый такой факт, оцениваем ущерб как для дальнейшего использования в национальных и международных судебных, так и политических процессах, направленных на получение компенсации от России", - подчеркнул Угровецкий.
Он добавил, что в ходе расследования приобщаются соответствующие документы, предоставленные пострадавшими и их представителями, информация органов местной власти, проводятся экспертные исследования.
