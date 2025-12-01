73 тисячі об’єктів інфраструктури знищено на Донеччині від початку вторгнення, - прокуратура

У Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували або пошкодили понад 73 тисячі об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Удари по цивільній інфраструктурі

"Російські війська ні на день не припиняли обстріли цивільних об’єктів у населених пунктах Донеччини. Із 2022 року окупанти повністю знищили або пошкодили понад 73 тисячі інфраструктурних об’єктів, серед них понад 57 тисяч - домівки мешканців області", - сказав прокурор.

Він зазначив, що також 910 закладів освіти були зруйновані ворожими боєприпасами, до більшості з них більше ніколи не підуть навчатись діти. Крім того, зафіксовано 457 фактів обстрілів медичних закладів.

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Документування злочинів

"Ми документуємо кожен такий факт, оцінюємо збитки як для подальшого використання у національних та міжнародних судових, так і політичних процесах, спрямованих на отримання компенсації від Росії", - підкреслив Угровецький.

Він додав, що під час розслідування долучаються відповідні документи, які надали постраждалі та їхні представники, інформація органів місцевої влади, проводяться експертні дослідження.

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