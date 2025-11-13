Українці можуть втратити компенсацію за зруйноване житло, - омбудсмен

Українці можуть залишитися без компенсації за зруйноване або пошкоджене житло через відсутність верифікованих даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Як повідомляє Цензор Нет, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що за попередніми оцінками, постраждало близько 2,5 млн домогосподарств, тоді як до Реєстру подано лише 986 тис. повідомлень.

Основні проблеми з отриманням компенсацій

Дмитро Лубінець назвав ключові причини, через які люди не можуть підтвердити право власності:

Відсутність підтверджених відомостей у ДРРП (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно);

Втрата оригіналів документів;

Знищення або недоступність архівів БТІ;

Оплата інформаційних довідок;

Низький рівень обізнаності громадян.

"Люди, які втратили домівки через війну, не повинні повторно втрачати своє право — через недосконалість системи", — підкреслив омбудсмен.

Лубінець закликав посилити інформаційну роботу серед громадян і запровадити спрощену адміністративну процедуру підтвердження права власності на основі копій документів, рішень місцевих рад або архівних даних.

Кабмін спростив процедуру відновлення житла після обстрілів

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів запустив додатковий механізм, що дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене внаслідок обстрілів житло. Про це ще у серпні заявила прем'єрка Юлія Свириденко.

За словами очільниці Кабміну, окремо в рішенні Уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання - до моменту завершення ремонту або отримання нового житла.

Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади, - додала вона.

