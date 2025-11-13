Українці можуть втратити компенсацію за зруйноване житло, - омбудсмен

Тисячі постраждалих можуть не отримати відшкодування, - Лубінець

Українці можуть залишитися без компенсації за зруйноване або пошкоджене житло через відсутність верифікованих даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Як повідомляє Цензор Нет, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що за попередніми оцінками, постраждало близько 2,5 млн домогосподарств, тоді як до Реєстру подано лише 986 тис. повідомлень.

Основні проблеми з отриманням компенсацій

Дмитро Лубінець назвав ключові причини, через які люди не можуть підтвердити право власності:

  • Відсутність підтверджених відомостей у ДРРП (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно);

  • Втрата оригіналів документів;

  • Знищення або недоступність архівів БТІ;

  • Оплата інформаційних довідок;

  • Низький рівень обізнаності громадян.

"Люди, які втратили домівки через війну, не повинні повторно втрачати своє право — через недосконалість системи", — підкреслив омбудсмен.

Лубінець закликав посилити інформаційну роботу серед громадян і запровадити спрощену адміністративну процедуру підтвердження права власності на основі копій документів, рішень місцевих рад або архівних даних.

Кабмін спростив процедуру відновлення житла після обстрілів

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів запустив додатковий механізм, що дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене внаслідок обстрілів житло. Про це ще у серпні заявила прем'єрка Юлія Свириденко

За словами очільниці Кабміну, окремо в рішенні Уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання - до моменту завершення ремонту або отримання нового житла.

Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади, - додала вона.

Топ коментарі
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
13.11.2025 22:44 Відповісти
А ось сюди я піду, дякую що закинули в сторонню тему, бо я їі пропустила щось.
13.11.2025 22:50 Відповісти
вони по любому вже все втратили. одній знайомій з тих країв, влітку сказали "ми не знаємо точно, окупована зараз ця територія чи ні, та й чи вивезли звідти архіви, якщо вона окупована. у нас немає даних". саме прикольно, в кінці телефонної розмови їй сказали "ну приїжайте. будемо шось на місті рішать!" )) спинним мозком відчули, що "жива копійка" може з-за кордону прикотитись ))одні "рішали" там повсюди ))
13.11.2025 22:53 Відповісти
тебе хто за рукі держить?
завжди казав їбатися треба завжди, це як спасеніє від крадилова...
13.11.2025 23:07 Відповісти
3 дітятки і ти вже не лугандон!
13.11.2025 23:10 Відповісти
а порядний самець на фудстемпах.
13.11.2025 23:11 Відповісти
А КабМіндічі, на скільки відсотків погодяться??
Герант у 2019 році, з трибуни ВРУ присягав!!
13.11.2025 22:41 Відповісти
якщо в більшості своїй знову вийде молодь, то точно відкриють для виїзду кордони ще й для "22-24" )) мерц обалдєє!
13.11.2025 22:56 Відповісти
Вийду на Майдан тільки проти окупантів рф та путіна гітлера.
Зепідари все роблять щоб люди нічого не мали....
13.11.2025 23:08 Відповісти
Бардак кругом у всьому, що стосується бідних.
14.11.2025 05:25 Відповісти
Давайте ще один додаток " Хата+ "
