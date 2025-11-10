"єВідновлення": Компенсації за програмою вже перевищили 52 мільярди. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10 листопада цього року компенсації за державною програмою "єВідновлення" вже отримали 145 226 родин на загальну суму 52,33 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, зокрема, було виплачено:

за пошкоджене житло – понад 116,5 тис. тисяч родин на загальну суму 11,4 млрд грн;

Цей тип компенсацій включає дві категорії – виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70,8 тис. грн та 341,5 тис. грн відповідно.

за знищене житло – майже 28 тис. родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 40 млрд грн.

При цьому вже придбали нове житло понад 18,6 тис. сімей, з них понад 8,6 тис. – родини внутрішньо переміщених осіб.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці, що стартували на початку цього року. Кошти першого траншу отримали 704 родини на загальну суму 850,2 млн грн.

Окрім того, 63 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 81,1 млн грн.

На початку листопада в застосунку "Дія" з'явилася можливість подати нову заяву на компенсацію за програмою "єВідновлення". Зробити це можна навіть у разі, якщо ремонт за попередньою заявою вже розпочато.

наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України спростив правила підтвердження руйнування житла внаслідок російської агресії для отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Перед тим повідомлялося, Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати в межах програми "єВідновлення". Це дозволить понад 1 600 родинам, чиї домівки знищені внаслідок агресії Росії, придбати нове житло.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об'єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих унаслідок збройної агресії Росії. Відтак, сертифікати програми "єВідновлення" діятимуть для зруйнованого житла в пам'ятках архітектури.

Раніше в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".